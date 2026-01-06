Por qué Trump se negó a respaldar un gobierno de Machado en Venezuela: temor al caos y un vínculo que se desgastó

WASHINGTON.– Incluso antes del rapidísimo ataque estadounidense a la capital de Venezuela, el presidente Donald Trump había tomado una decisión crucial sobre lo que sucedería una vez que el líder del país, Nicolás Maduro, estuviera fuera del panorama.

Trump no estaría dando su apoyo a María Corina Machado, la líder opositora que lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y tenía la mayor legitimidad popular para dirigir la nación.

Tras bastidores, el mandatario estadounidense llegó a su conclusión basándose en varios factores cruciales, entre ellos información de inteligencia estadounidense que sugería que la oposición tendría problemas para dirigir el gobierno, y una relación deteriorada entre Machado y altos funcionarios de Trump, según cinco personas con conocimiento de su toma de decisiones.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, declaró Trump el fin de semana, tras el fin de la misión con Maduro bajo custodia estadounidense. “No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto”.

En lugar de ello, Trump optó por que la vicepresidenta de Maduro asumiera el mando.

Para Machado, los comentarios de Trump fueron como un puñetazo en el estómago y representaron una ruptura pública para Estados Unidos con un líder que había pasado más de un año tratando de congraciarse con el presidente estadounidense, tanto así que cuando Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, que él codicia, se lo dedicó.

El presidente se había dejado persuadir por los argumentos de altos funcionarios, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que afirmó que si Estados Unidos intentaba respaldar a la oposición, podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar más robusta. Un análisis clasificado de inteligencia de la CIA también reflejó esa opinión, según una persona familiarizada con el documento.

Para Trump, el foco en Venezuela es el petróleo, no la promoción de la democracia.

Meses de deterioro

Y aunque la líder opositora se esforzó por complacer a Trump, en realidad su relación con la Casa Blanca llevaba meses deteriorándose. Altos funcionarios estadounidenses se habían frustrado con sus evaluaciones de la fortaleza de Maduro, considerando que proporcionaba informes inexactos sobre su debilidad y su inminente colapso. También se mostraron escépticos sobre su capacidad para tomar el poder en Venezuela.

Los representantes de Machado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

De hecho, había sido una fuente de fricción dentro de la administración Trump desde poco después de que el presidente regresara al cargo en enero pasado.

Poco antes de una visita a Caracas, en enero, Richard Grenell, enviado estadounidense, se reunió con los representantes de la líder opositora en el hotel Waldorf Astoria de Washington. Grenell les solicitó que organizaran una reunión presencial con Machado en Caracas y que les proporcionaran una lista de los presos políticos que deseaban liberar.

El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estrecha la mano del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Richard Grenell, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 31 de enero de 2025 ZURIMAC CAMPOS� - Presidencia de Venezuela�

Pero la reunión en persona nunca se llevó a cabo. Machado, a pesar de las promesas de la delegación estadounidense de que estaría protegida, se negó a reunirse con Grenell. En cambio, se programó una llamada telefónica durante su visita, según varias personas informadas sobre la llamada.

La llamada telefónica fue cordial. Pero con el tiempo, la relación se deterioró, según personas informadas sobre las interacciones. La opositora y su equipo ignoraron la solicitud de una lista de presos políticos, aparentemente con el deseo de evitar acusaciones de favoritismo o de insinuar que su movimiento participa en las negociaciones.

Grenell presionó repetidamente a Machado para que describiera su plan para llevar al cargo a su candidato sustituto, Edmundo González, tras su prohibición de postularse. Se frustró cuando ella no expresó ideas concretas sobre cómo llevar al poder al gobierno electo democráticamente, según personas informadas sobre las conversaciones.

Por su parte, Machado también se mostró molesta porque el Grenell, a diferencia de Rubio, no denunció enérgicamente a Maduro como ilegítimo. El enviado estadounidense declaró a sus colegas que tal declaración, si bien era cierta, socavaría su labor diplomática.

Grenell se negó a hacer comentarios.

Lidiar con la “realidad inmediata”

Por ahora, Trump y Rubio dijeron que están concentrados en trabajar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro.

“Estamos lidiando con la realidad inmediata”, declaró Rubio el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC. “La realidad inmediata es que, desafortunadamente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.

Freddy Guevara, excongresista venezolano que vive exiliado en Nueva York y miembro de la coalición de Machado, dijo que no sabía por qué la Casa Blanca había decidido seguir adelante con Rodríguez, pero su mejor suposición era que era el camino más fácil por ahora. “Creo que los estadounidenses no apuestan por la revolución, sino por las reformas”, dijo.

Él y sus compañeros de la oposición ahora se centran en impulsar primero la liberación de los presos políticos en Venezuela y luego la posibilidad de regresar a Venezuela y competir en elecciones abiertas.

“Seguiremos organizando a la gente y haciendo lo nuestro dentro de Venezuela”, dijo Guevara. “Pero quien tiene la última palabra ahora es el gobierno estadounidense. Y esperamos que estos hombres entiendan que los estadounidenses no están jugando, y que ahora existe una amenaza creíble si no cumplen”.

Delcy Rodríguez y Donald Trump Collage

La aceptación de Trump de Rodríguez también está poniendo en aprietos a algunos republicanos, que fueron firmes partidarios de Machado. Los tres congresistas republicanos de Miami respondieron a reiteradas preguntas en una conferencia de prensa el sábado por la noche sobre por qué Trump había destituido a Machado.

Uno de los legisladores, el representante Mario Díaz-Balart, se ofendió ante cualquier insinuación de que él o sus colegas ya no respaldaban a Machado. Reiteraron su firme apoyo, pero no se aventuraron a dar explicaciones sobre las palabras del presidente. “Estoy convencido de que cuando haya elecciones, ya sean nuevas elecciones o se decida realizar las elecciones antiguas, las últimas elecciones, la próxima presidenta democráticamente elegida de Venezuela va a ser María Corina Machado”, dijo Díaz-Balart.

Machado, descendiente de un magnate conservador, había construido fuertes conexiones en el Partido Republicano durante las décadas que pasó en la política venezolana, pero parecía poco preparada para la transformación del partido en una máquina política transaccional e ideológicamente agnóstica bajo el gobierno de Trump.

Inviabilidad

El rechazo categórico a cualquier diálogo o contacto con el gobierno de Maduro ha sido la piedra angular de la estrategia política de Machado, una estrategia que le ha ganado el respeto y el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano, pero que paralizó su capacidad de construir una coalición más amplia capaz de posibilitar su candidatura al poder.

El apoyo inequívoco de Machado a las sanciones destruyó sus relaciones con la élite empresarial de Venezuela, que había construido un modus vivendi con Maduro para seguir trabajando en el país después de un cuarto de siglo de gobierno.

Los asesores económicos de Machado argumentaron que cada dólar que entraba en Venezuela era un dólar para Maduro, una postura radical que había distanciado a muchos miembros de la sociedad civil venezolana que trabajaban para mejorar las condiciones de vida en el país. Su mensaje había empezado a reflejar cada vez más las opiniones de la diáspora y se desviaba de la realidad de quienes permanecían en Venezuela.

Mientras Trump endurecía sus sanciones económicas contra Venezuela en los últimos meses, Machado permaneció en gran medida en silencio, reduciendo sus declaraciones a elogios a Trump y a publicitar el sufrimiento de los cientos de presos políticos venezolanos.

No emitió ningún comentario sobre la cancelación de la mayoría de los vuelos a Venezuela, la deportación de decenas de miles de migrantes venezolanos de Estados Unidos, la creciente inflación en el país o el colapso de los ingresos petroleros, que financian la importación de productos básicos al país.

Donald Trump no respaldó el liderazgo de María Corina Machado en Venezuela

En lugar de eso, miembros del equipo de Machado y sus aliados en el exilio recurrieron a las redes sociales para atacar y desacreditar a figuras públicas cuyo trabajo se desviaba de sus puntos de vista.

Estas acciones le costaron a Machado el apoyo de miembros del Partido Demócrata y de muchos empresarios, estadounidenses y venezolanos, que tenían intereses en Venezuela e influencia en la órbita de Trump.

Orlando J. Pérez, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, dijo que el comentario que hizo Trump el sábado sobre Machado lo sorprendió. “Creo que la afirmación de que no la respetan dentro no es cierta a primera vista”, dijo. “Es claramente la líder de la oposición más popular. Tiene la legitimidad que le otorga el Premio Nobel de la Paz”.

Pero Pérez dijo que el comentario del presidente norteamericano reflejaba la inviabilidad de que Machado tomara el poder sin una presencia militar estadounidense significativa. “No tienen el poder”, dijo sobre Machado y González. “No tienen las instituciones, y sin nuestra asistencia, no van a recuperar el poder en Venezuela”, agregó.

Los comentarios de Trump también fueron ampliamente notados entre los venezolanos en el sur de Florida, que tienden a sentir un profundo afecto por Machado. “Nos sorprendió un poco lo que dijo sobre María Corina”, dijo Nelson Jiménez, de 55 años, quien salió de Venezuela en 2020. Jiménez dijo que Trump podría estar “mal informado” sobre el apoyo que Machado tiene en Venezuela. “Creo que se equivoca”, dijo.