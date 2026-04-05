Trump renovó sus amenazas a Irán aunque anticipó una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que cree que hay una “buena posibilidad” de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

“Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, dijo el presidente a un periodista de Fox News. “Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”, agregó.