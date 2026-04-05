Trump renovó sus amenazas a Irán aunque anticipó una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump renovó sus amenazas a Irán aunque anticipó una "buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que cree que hay una “buena posibilidad” de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.
“Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, dijo el presidente a un periodista de Fox News. “Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”, agregó.
En un posteo posterior a la entrevista, el mandatario estadounidense pareció establecer un nuevo límite del ultimátum: “¡Martes, a las 20, hora del este!”, escribió en Truth Social.
A finales del mes pasado, Trump otorgó un plazo inicial de solo 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz. Tras varias prórrogas, el vencimiento parecía haberse fijado para este lunes 6 de abril a las 20 (hora local). Sin embargo, el mandatario parece haberlo postergado una vez más.
Sigue el fuego cruzado en Medio Oriente: se registran ataques en Irán, Líbano y misiles sobre Jerusalén
El conflicto en Medio Oriente sumó nuevos episodios de violencia con ataques en Irán y el Líbano. A la vez, se registró presencia de misiles en el cielo de Jerusalén.
Según informó Al Jazeera, al menos cinco personas murieron tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Qom. El vicegobernador local, Morteza Heydari, indicó que continúan las tareas de rescate mientras los equipos trabajan para remover los escombros en la zona afectada.
En paralelo, Israel volvió a atacar al Líbano. Al menos 11 personas murieron en una serie de bombardeos en distintas zonas del país, en una de las jornadas más violentas desde el inicio de los enfrentamientos con Hezbollah. El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, en el sur, donde un ataque dejó siete muertos, entre ellos un niño de cuatro años, según el Ministerio de Salud libanés.
En tanto, en Jerusalén, videos captados por CNN mostraron misiles cruzando el cielo en la madrugada de este lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido previamente sobre lanzamientos desde Irán y señalaron que los sistemas de defensa están operando para interceptar los proyectiles. Horas después, informaron que ya se podían abandonar los refugios.
Guardia Revolucionaria: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a su estado anterior"
Luego de que Trump amenazara con bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no abría el estrecho de Ormuz, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que se está preparando para un “nuevo orden en el Golfo Pérsico” y que el la ruta marítima crucial “nunca volverá a su estado anterior”.
“El estrecho de Ormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel”, escribió el Comando Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica en X.
Y agregó: “La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica está ultimando los preparativos operativos para el plan de declaración de las autoridades iraníes sobre el nuevo orden en el Golfo Pérsico”, añade.
Los precios del petróleo abren al alza en EE.UU.
En la apertura de las operaciones de este lunes, los precios del petróleo cotizan al alza. Esto se da en el marco de la presión que genera sobre dicho suministro la guerra en Medio Oriente y, en particular, el cierre del estrecho de Ormuz.
El West Texas Intermediate (WTI), precio de referencia para Estados Unidos, sube un 1,86% y el barril se ubica en los US$113,62. En tanto, el Brent aumenta un 1,16% hasta US$110,30 el barril.
Líbano confirma tres muertes tras ataque israelí a Beirut
El minsiterio de Salud de libanés informó que murieron al menos tres personas por un ataque israelí que cayó sobre un edificio de departamentos ubicado en una localidad al este de Beirut.
“Un ataque aéreo israelí en las colinas de Ain Saadeh mató a tres civiles, entre ellos dos mujeres, e hirió a otros tres”, declaró el ministerio en un comunicado.
El petróleo subió tras las amenazas de Trump
Los precios del crudo aumentaron este domingo después de que el presidente estadounidense amenazara con atacar las instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.
El crudo Brent, la referencia mundial, subió un 0,7% hasta los 110 dólares. El crudo estadounidense subió un 1,3% hasta los 113 dólares.
“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán!”, publicó Trump en Truth Social este domingo por la mañana.
Horas después, Trump tras anticipar una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con el país persa, amplió la fecha del ultimátum hasta el 6 de abril.
Israel bombardeó Líbano en Domingo de Pascua: hay al menos 11 muertos
Al menos 11 personas murieron este domingo en una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintos puntos del Líbano, en una de las jornadas más sangrientas y violentas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah.
El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, una aldea del sur del país, donde un bombardeo israelí dejó siete muertos, entre ellos un niño de apenas 4 años, según informó el Ministerio de Salud libanés.
El ataque se produjo pocas horas después de que el Ejército israelí emitiera una orden de evacuación e instara a los habitantes a abandonar el lugar.
Pese a la advertencia, varias familias permanecieron en la zona. Poco después del amanecer, los misiles impactaron sobre la localidad y provocaron una fuerte destrucción.
15 barcos pasaron por el estrecho de Ormuz "con permiso de Irán"
La agencia de noticias iraní Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país, afirmó que en las últimas 24 horas, ese número de barcos pasó por la crucial ruta marítima.
Según el informe, el tráfico sigue siendo un 90% inferior al de antes del inicio de la guerra.
Algunos funcionarios iraníes, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmaron en varios ocasiones repetidamente que el estrecho no está cerrado, sino que solo lo está para los “países enemigos”.
Anteriormente, un asesor de la Oficina del Presidente de Irán afirmó que el Estrecho de Ormuz “se reabrirá” cuando “una parte de los peajes de tránsito se utilice para compensar todos los daños causados” por la guerra.
Reino Unido derribó "varios drones iraníes" en Medio Oriente
El Ministerio de Defensa en un comunicado informó que la Fuerza Aérea del Reino Unido derribó “varios drones iraníes” durante la noche, según informó BBC.
Según el comunicado, los cazas británicos Typhoon y F-35 continúan sus misiones defensivas sobre el Mediterráneo oriental, Jordania, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo de los aviones de reabastecimiento en vuelo Voyager de la RAF y los helicópteros Merlin y Wildcat de la Royal Navy.
Añade que “las medidas de protección de las fuerzas en la región siguen manteniéndose en los niveles más altos” y que “continúa trabajando estrechamente” con sus aliados.
Milicias vinculadas a Irán atacaron a diplomáticos estadounidenses en Irak
El Departamento de Estado de EE. UU aseguró que milicias “terroristas” asociadas a Therán atacaron a diplomáticos e instalaciones estadounidenses en Irak en dos atentados nocturnos.
“En medio de estos indignantes ataques terroristas contra nuestra misión diplomática, hemos instado constantemente al gobierno iraquí a que cumpla de inmediato con su responsabilidad de detener los ataques contra las instalaciones estadounidenses y de impedir que las milicias terroristas utilicen el territorio iraquí para lanzar ataques”, dijo el portavoz del Departamento en un comunicado, según informó CNN News.
Y añadió: “No dudaremos en defender a nuestro personal e instalaciones si el gobierno iraquí no puede cumplir con sus obligaciones”.
Rusia instó a EEUU a abandonar “el lenguaje de los ultimátums a Irán"
“La parte rusa expresó su esperanza de que los esfuerzos emprendidos por varios países para reducir las tensiones tengan éxito, lo cual se vería facilitado por el abandono por parte de Estados Unidos del lenguaje de los ultimátums y el regreso a las negociaciones”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.
Ambos también pidieron el cese de los “ataques imprudentes e ilegales contra la infraestructura civil”, incluida la central eléctrica de Bushehr, donde trabajan empleados rusos.
El ataque israelí a una importante infraestructura económica de Hezbollah
חיל-האוויר תקף בימים האחרונים שתי תחנות דלק ששימשו כתשתית כלכלית משמעותית לפעילות של ארגון הטרור חיזבאללהhttps://t.co/l5qybEFpD4 pic.twitter.com/cTRUxlR47i— Israeli Air Force (@IAFsite) April 5, 2026
Irán advirtió a Trump que "toda" la región "arderá"
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este domingo una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que sus “movimientos imprudentes” provocará que Medio Oriente “arda”.
“Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en un mensaje publicado en inglés en X.
2/ The only real solution is respecting the rights of the Iranian people and ending this dangerous game.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026
Y añadió: “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.
Emiratos Árabes Unidos reportó un incidente en el puerto Khor Fakkan
Las Autoridades de ese país informaron que atienden por estas horas un incidente luego que autoridades marítimas informaran de que proyectiles desconocidos habían impactado en la zona.
El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó este domingo mismo haber recibido un informe sobre un incidente en el puerto.
“El capitán informa haber presenciado múltiples salpicaduras de proyectiles desconocidos, muy cerca de su buque portacontenedores”, dijo la UKMTO.
Según informaron medios estatales iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que había atacado instalaciones de combustible y petroquímicas en países del Golfo Pérsico, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
La OPEP+ advierte que reparar las plantas energéticas dañadas en la guerra "tomará mucho tiempo"
La OPEP+ advirtió este domingo que la reparación de la infraestructura energética dañada durante la guerra en Oriente Medio “es costosa y tomará mucho tiempo”, lo que puede impactar en la oferta de petróleo a futuro.
El cartel de países productores no hizo ninguna mención a un cambio en las cuotas de producción para mayo, en un comunicado difundido tras la reunión que mantuvo este domingo el comité ministerial, que incluyó a Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Nigeria, Argelia y Venezuela.
Trump dice que hay "buenas probabilidades de un acuerdo con Irán mañana
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó creer que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Irán este lunes, antes del plazo de 48 horas que él mismo fijó para que Teherán firmara un acuerdo y reabriera el estrecho de Ormuz para evitar bombardeos intensos.
“Creo que hay una buena posibilidad mañana; están negociando ahora mismo”, declaró el mandatario a Fox News.
Irán informa de un ataque de EE.UU. e Israel en un aeropuerto en el sudoeste del país
Según informaron medios estatales de Teherán, nuevos ataques aéreos israelíes y estadounidenses alcanzaron hoy un aeropuerto en el suroeste de Irán.
“El Aeropuerto Internacional Shahid Soleimani fue alcanzado por un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas estadounidenses y sionistas”, informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando a Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia de Juzestán.
La CIA plantó una pista falsa para permitir el rescate del piloto en Irán
Una “estratagema” de la CIA ayudó a las fuerzas estadounidenses a localizar y rescatar con vida al piloto desaparecido en Irán después de que su caza F-15 fuera derribado. Lo informó NBC News, citando a un alto funcionario de la administración Trump.
Según esta fuente, la CIA había lanzado una “campaña de distracción” que consistía en difundir en Irán la noticia de que el aviador ya había sido encontrado con vida por Estados Unidos y que se estaba llevando a cabo un traslado terrestre para sacarlo del país.
Trump amenaza a centrales eléctricas y puentes en Irán
Donald Trump amenaza con atacar centrales eléctricas y puentes iraníes “el martes” si Teherán no abre el estrecho de Ormuz.
“El martes en Irán será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, ¡todo en uno! ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá“, escribió en la plataforma de redes sociales Truth.
Medios de EE.UU. afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron este domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado “sano y salvo”.
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Irán asegura que la operación de EE.UU. para rescatar al aviador "fracasó por completo"
El ejército iraní afirmó este domingo que la operación estadounidense para rescatar a un aviador de un caza estadounidense derribado “fracasó por completo”.
Poco antes de esta declaración, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el oficial fue rescatado “sano y salvo” durante una operación militar.
“La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.
En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que “dos aviones de transporte militar C130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos” durante la operación.
Irán asegura haber derribado tres aviones de EE.UU. durante el rescate del piloto
Las fuerzas armadas iraníes aseguraron este domingo haber derribado tres aparatos militares de Estados Unidos implicados en la operación de rescate del aviador estadounidense, cuyo avión se había estrellado el viernes en Irán.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el oficial fue rescatado “sano y salvo” durante una operación militar.
Cinco miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en ataques en Irán
Cinco miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la república islámica, murieron este domingo en ataques israelí-estadounidenses en el noroeste del país, indicó un medio estatal.
“Tras los brutales ataques del enemigo israelí-estadounidense en la llanura de Mogán cinco combatientes cayeron como mártires”, declaró la agencia de prensa oficial IRNA, transmitiendo un comunicado de la Guardia de la provincia de Ardabil.
Israel asegura que en las últimas 24 horas atacó a más de 120 objetivos iraníes
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo, a través de sus redes sociales, que en las últimas 24 horas atacaron 120 objetivos del régimen iraní. Según indicaron, todos estaban ubicados en el centro y el oeste del país persa.
“Entre los objetivos se incluían: emplazamientos de sistemas de misiles balísticos, centros de producción y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y emplazamientos de defensa aérea”, detallaron.
⭕️✈️24 HOUR RECAP: The IAF struck 120+ targets of the Iranian regime in central & western Iran.— Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2026
Targets included: ballistic missiles array sites, UAV production and launching sites, & air defense sites. pic.twitter.com/8ivPlbdm7y
Siria cierra el cruce fronterizo con Líbano tras una orden de evacuación de Israel
El Gobierno de Siria decidió cerrar temporalmente el cruce de Masnaa, que permite el paso al Líbano. La decisión se tomó, según informó CNN, luego de que las fuerzas de Israel emitieran una orden de evacuación previa a ataques aéreos que tienen decidido realizar.
“Debido al uso por parte de Hezbollah del cruce de Masnaa con fines militares y para el contrabando de armas, el ejército israelí tiene la intención de llevar a cabo ataques aéreos contra el cruce en un futuro próximo”, dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee.
Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo
En medio de un nuevo ataque de Irán contra países del Golfo Pérsico, en Kuwait se reportó una explosión y un incendio en el edificio del Ministerio de Petróleo. Según informaron medios locales, no hubo heridos dado que la estructura estaba vacía a la hora del impacto.
El ataque iraní sucede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum al régimen respecto a cesar los ataques contra países vecinos aliados de EE.UU. y respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2026
Iranian suicide drones just struck Kuwait’s Ministry of Oil HQ, setting it on fire pic.twitter.com/eaO34JlzxD
Israel registró nuevos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron, mediante sus redes sociales, que detectaron una nueva ofensiva por parte del país persa, según The Guardian. “Se identificaron misiles lanzados desde Irán”, escribieron.
Cinco profesores universitarios y 60 estudiantes han muerto desde el inicio de la guerra
El ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hossein Simaei Sarraf, habló con la prensa mientras inspeccionaba las consecuencias del ataque al centro de investigación de láser y plasma de la prestigiosa Universidad Shahid Beheshti en el sur de Teherán.
El centro resultó dañado el pasado viernes tras un ataque aéreo. “El enemigo, sin raíces en la historia, la cultura ni la civilización, actúa peor que los humanos que viven en la Edad de Piedra y ataca un centro científico”, declaró a los periodistas entre los escombros. Un video de la agencia AP grabado en el lugar muestra techos y paredes derrumbados, ventanas destrozadas y equipos dañados. No se ha aclarado si el ataque fue perpetrado por Estados Unidos o Israel, ni por qué se atacó el centro. Los medios iraníes no informaron de víctimas. Desde 2011, la Universidad Shahid Beheshti está sancionada por la UE por su participación en el desarrollo de armas nucleares.
Trump necesita aduladores más inteligentes
Kristi Noem se fue. Pam Bondi está fuera. Si va a haber un chivo expiatorio por nuestra fallida operación de cambio de régimen en Irán, probablemente sea Pete Hegseth, cuya excesiva confianza previa a la guerra está siendo destacada en filtraciones hostiles desde dentro de la administración, que subrayan cómo fue “tomado por sorpresa” (¡nunca es buena señal!) por la magnitud y audacia de la respuesta iraní.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, la destituida fiscal general y el asediado secretario de Defensa a menudo parecían los funcionarios ideales del gabinete de Trump: elegidos por su imagen televisiva y energía, sin base política propia más allá del propio Trump, y dispuestos a actuar sin reparos como meros conductos de su voluntad. Por eso, sus dificultades ofrecen una lección para los republicanos que consideren servir en los 33 meses (¿pero quién lleva la cuenta?) que le quedan a esta administración: lo que Trump parece querer y lo que realmente quiere no son exactamente lo mismo.
Siete personas muertas en bombardeos israelíes en el Líbano
Siete personas, incluidas dos niñas, murieron en ataques de Israel en el sur de Líbano, dijo el Ministerio de Salud libanés. Un ataque en Maaraka, cerca de la ciudad de Tiro, dejó cinco muertos y un herido. Previamente se había reportado la muerte de dos niñas en Habush. Las autoridades libanesas reportaron que hay 40 personas heridas. El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte “en combate” de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegura- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbollah.
El peso de las visiones mesiánicas en el conflicto con Irán
PARÍS.– “En nombre de Dios”, “Dios así lo quiere”, “La furia divina caerá sobre sus cabezas”… Paradójicamente, en un mundo cada vez más secularizado, los discursos mesiánicos se han apoderado de los hacedores de guerra. Al punto, que –sin exagerar– se podría decir que la guerra de Irán ha convertido a sus tres actores en víctimas del mismo milenarismo.
Para gran parte de los evangélicos estadounidenses, la guerra con Irán se interpreta a la luz de profecías bíblicas, que justificarían una supuesta “guerra justa”.
En los días posteriores al lanzamiento de la operación “Furia épica”, el 28 de febrero, varios miembros de la administración Trump enumeraron las razones que llevaron a Estados Unidos a bombardear Irán junto a Israel, denunciando el peligro que representaría Teherán para la región, acusado de querer obtener el arma nuclear. Cada uno de ellos hizo especial énfasis en el “fanatismo” religioso del régimen.
Estados Unidos afirma haber detenido a familiares de exgeneral iraní Soleimani
Estados Unidos afirmó haber detenido en su territorio a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qassem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por Donald Trump, reportó la agencia AFP. Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido.
“Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del general Qassem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrestadas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes por parte del secretario de Estado Marco Rubio”, declaró un portavoz de la diplomacia estadounidense.
La sobrina de Soleimani, identificada como Hamideh Soleimani Afshar, está acusada por Washington de apoyar a la república islámica. “Mientras residía en Estados Unidos, difundió propaganda del régimen iraní, celebró ataques contra soldados y bases militares estadounidenses en Oriente Medio, elogió al nuevo Líder Supremo de Irán, calificó a Estados Unidos como el ‘Gran Satán’ y expresó su apoyo incondicional a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo catalogado como organización terrorista”, añade el comunicado.
Según la agencia de noticias iraní Fars, Zeinab Soleimani, hija de Qassem Soleimani, negó las acusaciones. “Las personas arrestadas en Estados Unidos no tienen ninguna relación con la familia del general fallecido”, aseguró la agencia. La televisión estatal iraní citó a Narjes Soleimani, otra hija de Qassem Soleimani y miembro del Consejo Municipal Islámico de Teherán. “Hasta ahora, ningún familiar ni allegado del mártir Soleimani ha residido en Estados Unidos”, afirmó.
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