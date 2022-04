Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

01:38 Corea del Norte defendió a Rusia y atacó a Biden

Corea del Norte calificó a Joe Biden como un “viejo senil”, en un pintoresco ataque personal luego de que el presidente estadounidense acusara al líder ruso, Vladimir Putin, de crímenes de guerra en Ucrania.

El comentario emergió luego de que Biden se refiriera a Putin como “un criminal de guerra” y pidió procesarlo por las supuestas atrocidades cometidas contra civiles en ciudades ucranianas.

“La más reciente historia es la del jefe del ejecutivo estadounidense quien habló mal del presidente ruso sin sustento”, señaló un comentario publicado por la agencia noticiosa oficial norcoreana KCNA.

“Esos comentarios temerarios solo pueden ser hechos por descendientes de los yanquis, maestros en agresión e inventar tramas”, agregó, antes de referirse a Biden como “un presidente conocido por sus repetidos comentarios inoportunos”, aunque no lo citó de nombre.

Fotografía sin fecha proporcionada el 23 de octubre de 2019 por el gobierno norcoreano del líder de Corea del Norte Kim Jong Un en el centro turístico Diamond Mountain en Kumgang, Corea del Norte. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)

“La conclusión podría ser que hay un problema en su capacidad intelectual y que sus comentarios temerarios son solo una muestra de la imprudencia de un viejo senil”, señaló el comentario publicado la noche del sábado.”Sombrío, parece, es el futuro de Estados Unidos con un hombre tan débil en el poder”, agregó.

Junto a China, Rusia es uno de los pocos aliados internacionales de Corea del Norte.Moscú se ha opuesto a las presiones contra Pyongyang y ha pedido levantar las sanciones por motivos humanitarios. Corea del Norte también se alineó con Moscú en su guerra contra Ucrania, acusando a Estados Unidos de ser la “causa raíz” de la crisis.

01:14 Italia reabrirá su embajada en Kiev

El ministro de Asuntos Exteriores italiano informó a su personal que Italia reabrirá su embajada en la capital ucraniana después de Semana Santa, informó el sábado la agencia de noticias ANSA. La agencia informativa citó al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, quien afirmó el personal diplomático ``será uno de las primeros en regresar” a Kiev.

Di Maio. DPA

Se trata de ``otro gesto para demostrar apoyo a la población ucraniana, una forma concreta de afirmar que la diplomacia debe prevalecer’', aseguró el ministro, según ANSA. Di Maio dijo que el regreso sería coordinado con otras naciones de la Unión Europea.

La propia UE anunció el viernes el regreso de su embajador. El sábado, el embajador de la UE, Matti Maasikas, tuiteó una imagen de una bandera de la UE sobre un asta y con las palabras ``Lo primero es lo primero’'.

23:51 Ucrania congela el tipo de cambio de la moneda local frente al dólar

El Banco Central de Ucrania congeló este sábado el tipo de cambio de la la moneda nacional, la grivna ucraniana, frente al dólar estadounidense. La entidad monetaria comunicó que la decisión se extenderá hasta el final de la invasión rusa a Ucrania.

Así lo anunció el subdirector de la NBU, Sergei Nikolaichuk, en una entrevista con el medio ucraniano ‘Economic Truth’, donde explicó que se mantendrá fijado un tipo de cambio de 29,25 grivnas por dólar (0,94 euros)

“Después de nuestra victoria, volveremos gradualmente al régimen habitual de un tipo de cambio libre y levantaremos gradualmente las restricciones”, aseguró Nikolaichuk, que también ha anunciado un límite de retirada de efectivo de 100.000 grivnas por día (poco más de 3.000 euros al día).

La grivna es la moneda de curso legal en Ucrania Cortesía ukrgate

El primer día de la guerra, el 24 de febrero, el tipo de cambio oficial era de 29,25 grivnas por dólar, y se ha mantenido en ese nivel desde entonces.

En otros bancos ucranianos, el tipo no se desvía más del 10 por ciento.

En marzo, la inflación en Ucrania fue un 13,7 por ciento superior a la del mismo mes del año pasado. En particular, los alimentos han aumentado de precio casi un 20 por ciento.

22:59 En Bucha, la Iglesia local provee alimentos a las familias

Debido a la huida de otros civiles por la invasión rusa, la mayoría de quienes se quedaron en Bucha eran ancianos, personas pobres o aquellos a quienes les fue imposible dejar a sus seres queridos. Las fuerzas rusas se retiraron hace más de una semana.

Varias personas que aún permanecen en Bucha hacieron fila este sábado para recibir alimentos obsequiados por la iglesia local en ese destruido suburbio de Kiev, donde las fueras ucranianas y los periodistas denunciaron que hay pruebas de crímenes de guerra tras el retiro de las fuerzas rusas.

El capellán Dmitri habla con los vecinos el viernes 8 de abril de 2022 en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El voluntario Petro Denysyuk dijo a The Associated Press que él y sus compañeros de iglesia y amigos comenzaron a distribuir alimentos, que consistieron en una amplia gama de comestibles y comidas calientes.

``Nos hemos reunido con los jóvenes de nuestra iglesia y preparamos alimentos para los necesitados’', dijo Denysyuk. ``Preparamos pilaf, huevos cocidos, carne preparada, salchichas y fideos’'.

Las fuerzas ucranianas y periodistas que ingresaron en Bucha vieron cadáveres desperdigados en las calles, pruebas de ejecuciones arbitrarias y restos de personas que no podrían haber representado una amenaza para los soldados. Rusia ha rechazado las acusaciones de que cometió crímenes de guerra y asegura que Kiev realizó un montaje.

21:32 El canciller austríaco prometió más sanciones

El canciller austríaco, Karl Nehammer, también visitó Kiev este sábado y se mostró con el presidente Volodimir Zelensky en una señal de respaldo ante la invasión lanzada por Vladimir Putin.

El líder austríaco, que tiempo atrás había rechazado un bloqueo a la compra de petróleo a Moscú, dijo que prevé más sanciones de la Unión Europea contra Rusia.