“Hasta la victoria completa”: el mensaje de Irán tras negar conversaciones con Estados Unidos
Mientras el presidente Donald Trump decía este lunes que estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra, desde Irán comenzaron a llegar mensajes que contradecían esa aseveración
- 2 minutos de lectura'
DUBAI.- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía este lunes que Estados Unidos estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra, desde Irán comenzaron a llegar mensajes que contradecían esa declaración. “Nuestras poderosas fuerzas armadas están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria completa”, dijo el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del máximo mando militar, en una declaración con tono desafiante.
Según la televisora estatal iraní, el general no dijo cómo sería una “victoria completa”, pero parecía probable que el ejército de Irán estuviera tratando de disuadir el ofrecimiento de concesiones en cualquier posible negociación.
Aliabadi no fue el único en contrariar a Trump. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, había calificado la idea de negociaciones con Estados Unidos como “noticias falsas”. Sin embargo, desde la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reconocieron que el funcionario Abbas Araghchi habló sobre la guerra, en las últimas horas, con sus homólogos en Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán.
Estados Unidos había aceptado “en principio” sumarse a conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán. Los funcionarios paquistaníes dijeron que la “diplomacia silenciosa” se había vuelto más complicada desde que se filtraron las noticias de los intentos de Pakistán.
Lo cierto es que, en esta ida y vuelta de declaraciones, la guerra en Medio Oriente continuaba con intensidad este martes, horas después de que Trump retrasara su plazo autoimpuesto para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, disparado los precios del combustible y amenazado la economía mundial.
Con información de la agencia AP
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Otro costado de la guerra. Un especialista en IA analizó las primeras imágenes del líder supremo iraní y reveló si es actual
"Zona de seguridad”. Israel anuncia que tomará el control de una parte del territorio en el Líbano
"Hay más por venir". Irán ataca a Israel y a estados del Golfo mientras Trump dice que EE.UU. negocia el fin de la guerra
- 1
Qué se sabe del choque de un avión de Air Canada con un camión en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York
- 2
Reportan que tres países están mediando entre EE.UU. e Irán para desescalar la guerra
- 3
Un avión militar se estrelló al despegar con 125 personas a bordo
- 4
La derecha radical tropieza en varias elecciones europeas y los partidos tradicionales recuperan terreno frente al populismo