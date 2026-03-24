DUBAI.- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía este lunes que Estados Unidos estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra, desde Irán comenzaron a llegar mensajes que contradecían esa declaración. “Nuestras poderosas fuerzas armadas están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria completa”, dijo el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del máximo mando militar, en una declaración con tono desafiante.

Según la televisora estatal iraní, el general no dijo cómo sería una “victoria completa”, pero parecía probable que el ejército de Irán estuviera tratando de disuadir el ofrecimiento de concesiones en cualquier posible negociación.

“Hasta la victoria completa”: el mensaje de Irán, tras negar conversaciones con Estados Unidos. Alex Brandon - AP

Aliabadi no fue el único en contrariar a Trump. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, había calificado la idea de negociaciones con Estados Unidos como “noticias falsas”. Sin embargo, desde la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reconocieron que el funcionario Abbas Araghchi habló sobre la guerra, en las últimas horas, con sus homólogos en Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán.

Estados Unidos había aceptado “en principio” sumarse a conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán. Los funcionarios paquistaníes dijeron que la “diplomacia silenciosa” se había vuelto más complicada desde que se filtraron las noticias de los intentos de Pakistán.

Lo cierto es que, en esta ida y vuelta de declaraciones, la guerra en Medio Oriente continuaba con intensidad este martes, horas después de que Trump retrasara su plazo autoimpuesto para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, disparado los precios del combustible y amenazado la economía mundial.

Con información de la agencia AP