Zelensky redobla su ofensiva diplomática para que Ucrania no quede eclipsada por Medio Oriente

LONDRES.– En un escenario internacional dominado por la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, intensificó en los últimos días su agenda diplomática y militar con un doble objetivo: mantener a su país en el centro de la atención global y demostrar que Kiev no solo necesita apoyo, sino que también puede ofrecerlo.

Durante un discurso ante el Parlamento británico, Zelensky confirmó el despliegue de más de 200 especialistas militares ucranianos en países del Golfo Pérsico para colaborar en la defensa contra drones iraníes. Según detalló, los equipos ya operan en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y otros contingentes están en camino hacia Kuwait. La iniciativa busca capitalizar la experiencia adquirida por Ucrania tras años de ataques masivos con drones Shahed utilizados por Rusia.

“Son expertos capaces de ayudar en la defensa contra los drones iraníes”, afirmó el mandatario, en una señal clara de que intenta proyectar a Ucrania como proveedor de seguridad en un momento en que la guerra en Medio Oriente reconfigura prioridades estratégicas.

Right now, there are 201 Ukrainians in the Middle East and the Gulf region. And another 34 are ready to deploy.



These are military experts, experts who know how to help, how to defend against “shahed” drones. Our teams are already in the Emirates, Qatar, Saudi Arabia, and on the… pic.twitter.com/euID5BBqUt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

Zelensky busca transformar la crisis en una oportunidad. Ucrania intenta posicionar su industria militar –forjada en más de cuatro años de guerra– como una alternativa eficiente y de menor costo para enfrentar amenazas como los drones. El mandatario destacó que los sistemas desarrollados por su país son “mucho más rentables” que los misiles tradicionales utilizados por los países del Golfo.

La estrategia apunta a consolidar acuerdos de cooperación y abrir nuevos mercados para el complejo de defensa ucraniano, en un momento en que la demanda global de tecnología militar crece al ritmo de los conflictos.

La ofensiva diplomática de Zelensky incluyó además una gira por capitales europeas. Tras su paso por Londres, viajó a Madrid para reunirse con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y días antes había mantenido encuentros en París con el presidente francés, Emmanuel Macron. La agenda continuará en Bruselas, donde participará en una cumbre de la Unión Europea.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 18 de marzo JAVIER SORIANO - AFP

En su reunión con Pedro Sánchez, Zelensky logró un nuevo respaldo político y militar, pero también dejó en evidencia la urgencia de su ofensiva diplomática. España anunció un paquete adicional de ayuda militar por 1000 millones de euros para 2026, en parte destinado a la coproducción con la industria de defensa ucraniana, mientras reafirmó su apoyo “el tiempo que sea necesario”. Aun así, el mandatario ucraniano presionó para destrabar un fondo europeo de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría.

El trasfondo de esta actividad frenética es la creciente preocupación en Kiev por el desplazamiento del foco internacional. La guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán –que ya lleva semanas y se ha extendido por todo el Golfo– no solo acapara la atención mediática, sino que también amenaza con alterar el flujo de apoyo militar hacia Ucrania.

En plena gira europea, el presidente intenta evitar que la guerra con Rusia pierda centralidad y presiona por una mayor coordinación entre aliados TOBY SHEPHEARD - AFP

En una entrevista con la BBC, Zelensky fue explícito: advirtió que su país podría enfrentar un déficit crítico de sistemas de defensa aérea, en particular de misiles Patriot, debido a la prioridad que Washington y sus aliados están dando al nuevo conflicto. “Sin duda habrá escasez”, señaló. Además, planteó una pregunta inquietante: “¿cuánto tiempo podrán sostenerse los arsenales occidentales si la guerra en Medio Oriente se prolonga?”.

El presidente ucraniano vinculó directamente ambos escenarios bélicos. Recordó que Rusia e Irán mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad y aseguró que Moscú brindó inteligencia a Teherán durante la actual confrontación. “Lo que ocurre alrededor de Irán no es una guerra lejana para nosotros”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el principal beneficiado por esta nueva crisis es el presidente ruso, Vladimir Putin. Según Zelensky, una guerra prolongada en Medio Oriente no solo desvía recursos militares clave de Ucrania, sino que también impulsa los precios de la energía, fortaleciendo la economía rusa. “Para Putin, una guerra larga en Irán es beneficiosa”, afirmó.

Impacto en el plano diplomático

Las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que contaban con mediación estadounidense, quedaron en pausa. “Se están posponiendo constantemente. Hay una razón: la guerra en Irán”, explicó Zelensky, quien además deslizó críticas hacia la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que busca posicionarse como mediador sin confrontar directamente a Moscú.

En ese contexto, el líder ucraniano instó a recomponer la coordinación entre Washington y sus aliados europeos. Incluso sugirió un acercamiento entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, para lograr una postura común frente a los conflictos en curso.

Al mismo tiempo, Zelensky alertó sobre el avance del uso de la inteligencia artificial en el campo de batalla, advirtiendo que los adversarios de Occidente ya la están incorporando y que su desarrollo podría derivar en armas aún más letales. En ese sentido, llamó a los líderes occidentales a invertir con urgencia en innovación y producción militar.

En paralelo, el presidente ucraniano no pierde de vista el frente interno. La continuidad del apoyo internacional resulta crucial para sostener la resistencia frente a la invasión rusa, iniciada en 2022.

Agencia ANSA y diarios El País y The New York Times