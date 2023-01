Huelgas masivas y manifestaciones ponen a prueba la reforma previsional de Macron

🇫🇷 | FRANCIA: La Resistencia Francesa NO PARA!🔥



Miles de Franceses salieron a las calles de Paris con antorchas 🔥 contra Macron y sus medidas Globalistas!!



Estas manifestaciones no las verás en la Tele, para que la CANDELA no se extienda... 🔥 pic.twitter.com/aLbugO0odv