Imágenes de la imponente tromba marina en Cuba que sorprendió y causó pánico entre los turistas

El fenómeno meteorológico se observó frente al malecón habanero; se activaron alertas por su potencial peligrosidad
Escenas impactantes llegan desde La Habana, Cuba. En medio de la inestabilidad atmosférica, se formó el fin de semana una colosal tromba marina que causó pánico entre los turistas y habitantes de la ciudad caribeña.
LN+ reprodujo videos de este fenómeno que testigos captaron desde distintos puntos de la ciudad. Las autoridades activaron alertas por su potencial peligrosidad debido a su cercanía a zonas urbanas densamente pobladas.
Además, recomendaron a la población mantenerse alejada de la orilla ante la posibilidad de que tocara tierra. A pesar de todo, no provocó daños en embarcaciones, bañistas e infraestructuras costeras.
Qué son las trombas
La tromba, conocida también como manga de agua, se desarrolló cerca del mediodía sobre las cálidas aguas, en medio de nubes densas y un cielo gris totalmente cubierto.
El fenómeno consiste en un fuerte remolino de aire que se despliega desde la superficie del agua hasta las nubes. A diferencia del tornado, lo que gira alrededor de los fuertes vientos es agua pulverizada y no polvo y escombros.
De duración corta, las trombas suele originarse en las aguas tropicales o subtropicales en condiciones de elevada humedad, altas temperaturas e inestabilidad atmosférica.
Pánico en Italia
La semana pasada se registraron tres trombas marinas en algunas localidades ubicadas en la costa del Mar Adriático en medio de fuertes tormentas, actividad eléctrica e intensas precipitaciones.
🌪️ Nella giornata di oggi una tromba d'aria ha sorpreso i bagnati nella spiaggia di Fregene, nel litorale romano. Video di Eugenio Landi. pic.twitter.com/mfqGavcGwC— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 3, 2025
El fenómeno se registró doble frente a los Lidi Ferraresi, en la provincia de Ferrara y sorprendió a los turistas que disfrutaban de la playa. Se observó el mismo fenómeno en Rosolina Mare, Albarella y Boccasette. Más allá de las impactantes imágenes, las trombas desaparecieron sin causar daños directos.
