Impresionante accidente en Chile: chocó, voló por el aire y salió caminando

Un hombre se salvó de milagro tras protagonizar un insólito accidente de tránsito en una intersección en la comuna de Río Negro, ubicada en la provincia chilena de Osorno.

Auto volador en Chile

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del siniestro vial. Las imágenes difundidas por LN+ muestran cómo su auto pierde el control, se desvía de la vía, trepa por un cable de acero grueso que sujeta un poste eléctrico, da un giro en 360° en el aire y acaba volcado en la calle.

El video también mostró al conductor, pocos segundos después del accidente, alejándose del lugar tras salir del auto destrozado en perfecto estado de salud y por sus propios medios.