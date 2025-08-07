Impresionante accidente en Chile: chocó, voló por el aire y salió caminando

El vehículo se deslizó a gran velocidad por un cable de acero grueso que sujetaba un poste eléctrico y cayó invertido; quedó destrozado
- 1 minuto de lectura'
Un hombre se salvó de milagro tras protagonizar un insólito accidente de tránsito en una intersección en la comuna de Río Negro, ubicada en la provincia chilena de Osorno.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del siniestro vial. Las imágenes difundidas por LN+ muestran cómo su auto pierde el control, se desvía de la vía, trepa por un cable de acero grueso que sujeta un poste eléctrico, da un giro en 360° en el aire y acaba volcado en la calle.
El video también mostró al conductor, pocos segundos después del accidente, alejándose del lugar tras salir del auto destrozado en perfecto estado de salud y por sus propios medios.
LA NACION
Otras noticias de Chile
Más leídas de El Mundo
- 1
Trump y Zelensky refuerzan su alianza antes del ultimátum a Moscú y Putin pone fin a una medida clave de contención
- 2
Una biografía explosiva acusa a Harry de agredir al príncipe Andrés, pero el duque de Sussex lo niega
- 3
El mundo no volvió a ver otra bomba atómica desde Hiroshima y Nagasaki: ¿la próxima está más cerca de lo que pensamos?
- 4
Por qué Bolivia, el primer país en emanciparse de España, terminó siendo el último en lograr su independencia