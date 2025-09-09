LA NACION

Impresionante accidente en México: un tren partió en dos a un micro lleno de pasajeros

El siniestro ocurrió en la región de Atlacomulco; 10 personas murieron y 61 resultaron heridas; detuvieron al conductor

Accidente fatal en México
Accidente fatal en México

Diez personas murieron y 61 resultaron heridas en un accidente vial en la región de Atlacomulco, ubicada en el centro de México, que involucró a un tren de carga y un micro de pasajeros de dos pisos.

Imágenes de cámaras de seguridad reproducidas por LN+ muestran el momento en que el ferrocarril arrolla al ómnibus, lo arrastra varios metros y lo despedaza.

Accidente de tren
Accidente de tren

El vehículo quedó totalmente destrozado. Aparentemente, el micro que aguardaba junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea, intentó adelantarse al tren que venía a toda velocidad. Sin embargo, segundos después, el tren apareció súbitamente y golpeó la mitad posterior del autobús.

Según informó AFP, el conductor del micro fue detenido y está bajo resguardo de la fiscalía local.

