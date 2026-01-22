Incendios forestales en Chile: ya son 21 los muertos y hay 800 casas destruidas

LIRQUEN.- Los incendios forestales que azotan desde el último fin de semana al sur de Chile ya acumularon 21 muertos y más de 800 casas destruidas por el fuego, según un nuevo balance informado por el gobierno este miércoles. En tanto, los bomberos todavía luchan contra las llamas que ya consumieron más de 50.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble.

La mayoría de las víctimas se registran en Biobío, en las localidades de Lirquén y Penco, y el número casi se triplicó con relación al balance previo. En tanto, se registraron más de 20.000 damnificados, según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en una conferencia de prensa.

En la localidad de Punta de Parra, otra de las más afectadas, los sobrevivientes tuvieron que avanzar por su cuenta en la reconstrucción de sus viviendas, en medio de las quejas por la lentitud en la respuesta oficial del gobierno.

Los bomberos combaten las llamas que se propagan por una zona boscosa cerca de Concepción, Chile. Javier Torres - AP

“Vamos a volver a construir y si se viene otro incendio, otra vez se nos va a quemar todo", señaló a la agencia AFP Joaquín Torres, un carpintero de 32 años que aseguró haber podido salvar solamente “un poco de ropa y un pequeño camión” de su hogar antes de que lo consumieran las llamas.

Y agregó: “Si no deforestan esto, cada 15 años vamos a estar con el miedo latente en cada verano”.

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric visitó por segunda vez la localidad de Biobío, donde comenzó a llegar ayuda, como baños químicos y generadores de energía.

“Se está trabajando con maquinaria en el despeje de calles y en el retiro de escombros, y se sigue combatiendo el fuego. Todavía estamos en estado de emergencia”, remarcó Boric. Hace pocos días, el avance del fuego, favorecido por altas temperaturas, vegetación seca y vientos intensos, obligó al Ejecutivo chileno a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en todas las regiones afectadas.

Una de las casas en llamas. GUILLERMO SALGADO - AFP

Los operativos

Tal como informó el medio local La Tercera, un total de 8416 bomberos se encontraban desplegados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía para combatir los incendios que afectaban a la zona centro sur, según la base de datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El 49,9% se ubicaba en Biobío, con 4206 efectivos, mientras que el 35,3% —equivalente a 2972 bomberos— estaban en La Araucanía, y el restante 14,7% en el Ñuble, con 1238 efectivos.

En términos de autobombas, en la región de la ciudad de Concepción había 443 vehículos, en el Ñuble un total de 207 y en La Araucanía se registraban 453. De todas maneras, Bomberos contaba con apoyo de Carabineros, que desplegó en las tres regiones a 1240 efectivos y siete camiones lanza aguas.

Muchos de los efectivos fueron trasladados desde distintas regiones hacia los lugares afectados, incluso de lugares alejados como Los Lagos y Coquimbo.

Decenas de vehículos dañados se alinean en una ruta después de que los incendios forestales arrasaron áreas residenciales en Lirquen, Chile. Javier Torres - AP

Arrestos por incendios intencionales

Las autoridades capturaron a dos sospechosos de iniciar los incendios, uno de los cuales fue liberado tras su arresto este lunes.

El otro fue detenido este miércoles en Araucanía, otra de las regiones afectadas por el fuego. A esta persona se le incautó “un bidón de cinco litros de combustible”, según el ministro de Seguridad, Luis Cordero. También cerca de Concepción, la capital de Biobío, las autoridades hallaron envases plásticos con “líquido acelerante” que serían utilizados “con la finalidad de generar un incendio”, añadió el funcionario de la cartera de Seguridad.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también visitó este miércoles zonas afectadas en Biobío y Ñuble, en donde se comprometió a asumir las tareas de reconstrucción una vez asuma el próximo 11 de marzo. “La reconstrucción va a recaer en nuestro gobierno (...) no vamos a abandonar a nadie”, sostuvo en declaraciones a periodistas. En febrero de 2024, una serie de incendios en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar dejaron 138 muertos.

Con información de AFP