Investigan a soldados israelíes por la presunta ejecución de dos palestinos buscados que se habían rendido

BEIRUT.— Soldados israelíes mataron a dos palestinos en Cisjordania luego de que, aparentemente, ambos se entregaran a las tropas, lo que desató acusaciones de que los hombres fueron ejecutados “a sangre fría”. El ejército israelí informó que abriría una investigación sobre el hecho.

Las muertes, registradas en dos videos difundidos por cadenas de televisión árabes, ocurrieron mientras Israel continúa su ofensiva en Cisjordania, territorio palestino bajo ocupación. En los últimos dos años, el ejército israelí intensificó allí sus operaciones. Israel sostiene que combate a insurgentes, pero los palestinos y organizaciones de derechos humanos acusan al país de uso excesivo de la fuerza y aseguran que decenas de civiles desarmados han sido asesinados.

The IDF is investigating an incident in which Israeli troops were seen shooting at two wanted Palestinians after their surrender during a counterterrorism operation in the West Bank city of Jenin today. pic.twitter.com/7EjXCxHBXW — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) November 27, 2025

Los hechos coincidieron con una escalada en varios frentes. El jueves, Israel llevó a cabo una nueva tanda de bombardeos contra objetivos presuntamente vinculados a Hezbollah en el sur del Líbano.

Acusaciones de ejecuciones

Residentes inspeccionan un vehículo destruido tras una incursión del ejército israelí que dejó un palestino muerto, en la ciudad cisjordana de Qabatiya, el jueves 27 de noviembre de 2025 Nasser Nasser� - AP�

En un video sin sonido emitido por la televisora egipcia Al-Ghad se ve a los dos hombres tendidos en el suelo frente a las tropas. Luego se les ordena avanzar hacia la entrada de un garaje. Ambos se levantan la camisa para demostrar que no portaban explosivos ni armas grandes, y uno de ellos levanta las manos mientras caminan. Ya en el suelo y rodeados por soldados, los hombres se desploman, aparentemente sin vida. Al menos un militar parece disparar su arma.

En un comunicado, el ejército israelí informó que los dos hombres eran buscados en la ciudad norteña de Yenín por lanzar explosivos y disparar contra tropas israelíes. Según su versión, después de que se rindieron y salieron de un edificio, “se disparó contra los sospechosos”. El ejército indicó que el incidente estaba “bajo revisión” y sería derivado “a los cuerpos profesionales relevantes”.

Los palestinos y organizaciones de derechos humanos replicaron que investigaciones de este tipo rara vez arrojan resultados concretos y que soldados israelíes casi nunca son procesados.

Desde Ramallah, la oficina del primer ministro palestino acusó a Israel de ejecutar a los hombres “a sangre fría” y calificó las muertes como “una ejecución extrajudicial en flagrante violación del derecho humanitario internacional”.

Las autoridades palestinas identificaron a las víctimas como Al-Muntasir Abdullah, de 26 años, y Yousef Asasa, de 37, y afirmaron que Israel se llevó los cuerpos.

Nueva operación en Cisjordania

Un hombre palestino carga sus pertenencias mientras evacúa su casa durante una incursión del ejército israelí en las afueras del campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada, el 27 de noviembre de 2025. ZAIN JAAFAR� - AFP�

El ejército israelí informó que detuvo a más de 100 personas desde el martes en la ciudad de Tubas, en Cisjordania, según Abdullah al-Zaghari, vocero del Club de Prisioneros Palestinos.

Israel afirmó que la operación responde a “intentos de establecer bastiones terroristas y construir infraestructura terrorista en el área”.

Las operaciones militares se intensificaron desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

La actual ofensiva ocurre además en medio de un aumento de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania. Las autoridades israelíes han minimizado estos hechos, señalando que se trata de una minoría. En cambio, los palestinos denuncian que las agresiones son frecuentes, ocurren cerca de tropas israelíes y rara vez son castigadas.

Bombardeos en Líbano antes de una visita papal

Columnas de humo se elevan tras ataques aéreos israelíes contra posiciones de Hezbollah en la aldea libanesa de Mahmoudieh. Stringer� - dpa�

La fuerza aérea israelí bombardeó el jueves distintos puntos del sur del Líbano. El ejército dijo que atacó y desmanteló infraestructura de Hezbollah.

Según las Naciones Unidas, desde que entró en vigor el alto el fuego el año pasado, al menos 127 civiles —incluidos niños— han muerto en ataques israelíes contra territorio libanés. Los bombardeos se intensificaron esta semana con un ataque inusual en Beirut, en el que murió el jefe del Estado Mayor de Hezbollah.

El jueves, el primer ministro libanés Nawaf Salam criticó a Hezbollah por no deponer las armas y sostuvo que el grupo no ha logrado disuadir los bombardeos, proteger a la población ni salvaguardar la vida de sus propios líderes.

El papa León XIV tiene previsto visitar el país el domingo y reunirse con autoridades políticas y religiosas.

Adolescente estadounidense liberado

Mientras tanto, Mohammed Ibrahim, un adolescente estadounidense detenido por Israel durante nueve meses, fue liberado el jueves por la noche y trasladado a un hospital, según informó su tío a la AP.

Visiblemente delgado, con la cabeza rapada y aún vestido con un mono gris, Ibrahim se secaba las lágrimas mientras era abrazado por su familia, según mostraron videos grabados por sus allegados. Su padre, Zaher Ibrahim, besó a su hijo y rompió en llanto.

16-year-old American Mohammed Ibrahim has been released after over 9 months in an Israeli prison without trial.



I was relieved to hear from his family today and to know that he’s safe and where he belongs — with his family. https://t.co/aMDdCW7kpi pic.twitter.com/Ut4R3gcHUG — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 27, 2025

“Está delgado y pálido, sus ojos están hundidos y todavía tiene signos de sarna”, dijo su tío, Zeyad Kadur.

El joven estaba de visita en Cisjordania con sus padres cuando fue arrestado de noche en la casa de sus familiares, presuntamente por lanzar piedras contra colonos israelíes, según el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas y varios congresistas. En una declaración jurada, Mohammed dijo que confesó bajo amenazas de ser golpeado.

Su familia y abogados afirmaron que permaneció detenido en malas condiciones, contrajo sarna y perdió peso en prisión.

Agencias AP y AFP