EE.UU. cuestiona el plan de paz que publicó Irán y el régimen denuncia que ya se violaron tres de los 10 puntos
El plan reafirma el control iraní del estrecho de Ormuz y mantiene el derecho del país al enriquecimiento nuclear; según Washington, no es el mismo que vio Trump en las negociaciones
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TEHERÁN.– Irán difundió públicamente el miércoles lo que, según afirmó, es el marco de 10 puntos a partir del cual se logró la tregua de dos semanas con Estados Unidos. Gran parte del documento consiste en demandas maximalistas que parecen difíciles, si no imposibles, de conciliar con los objetivos de Washington y sus aliados.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió que el presidente norteamericano, Donald Trump, haya acordado la tregua en base al marco publicado por Teherán y dijo que “los iraníes presentaron originalmente un plan de 10 puntos que era fundamentalmente poco serio, inaceptable y fue completamente descartado”.
Según Leavitt, las autoridades iraníes presentaron el martes un nuevo plan que se convertirá en una base viable para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con Irán.
La secretaria de prensa afirmó que la nueva versión del plan iraní ahora puede “alinearse con nuestra propia propuesta de 15 puntos” para la paz, y dijo que las negociaciones se llevarán a cabo “a lo largo de las próximas dos semanas”.
Otro de los puntos álgidos de desacuerdo entre las partes son las versiones cruzadas respecto a la inclusión de un cese de las hostilidades en el Líbano como parte del acuerdo, así como la efectiva reapertura del estrecho de Ormuz, bajo control del régimen islámico.
Irán dijo el miércoles haber vuelto a cerrar la vía marítima clave en respuesta a ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en territorio libanés, poniendo en duda si el frágil alto el fuego podrá sostenerse. Leavitt negó que la vía marítima clave estuviera cerrada.
Aunque los términos de las negociaciones no están claros, tanto Estados Unidos como Irán se adjudicaron la victoria tras alcanzar el acuerdo, y líderes mundiales expresaron alivio, incluso mientras más drones y misiles impactaban en Irán y en países árabes del Golfo.
El presidente del Parlamento iraní declaró este miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son “poco razonables” porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron.
“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se deriva de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que, lamentablemente, se ha repetido una vez más”, dijo Mohamad Baqer Qalibaf en un comunicado publicado en X, en el que citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.
“Ahora, la misma ‘base viable sobre la que negociar’ ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables”, agregó.
La propuesta iraní
Irán publicó su versión de la propuesta la mañana siguiente a que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego, y en ella se pide la retirada de las tropas estadounidenses de la región, se reafirma el control iraní sobre el estratégico Estrecho de Ormuz y se mantiene el derecho de Irán al enriquecimiento nuclear.
Muchas de estas demandas probablemente entren en conflicto con una propuesta de 15 puntos que mediadores estadounidenses presentaron el mes pasado.
Esa propuesta nunca se hizo pública, pero funcionarios informados sobre el plan, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato, dijeron que abordaba los programas balístico y nuclear de Irán, así como el comercio marítimo. En negociaciones previas, los mediadores estadounidenses habían presionado para limitar el alcance de los misiles balísticos iraníes y detener por completo el enriquecimiento nuclear.
Trump pareció referirse el miércoles a ese plan estadounidense al escribir en redes sociales que “muchos de los 15 puntos ya han sido acordados” y al reiterar su exigencia de “cero enriquecimiento de uranio”.
Estos son los 10 puntos de la propuesta iraní, según la agencia oficial IRNA, y los posibles choques con los objetivos de Washington.
- Una garantía estadounidense de no agresión contra Irán: En la propuesta previa de 15 puntos presentada por mediadores estadounidenses solo se ofrecía un alto el fuego. Funcionarios iraníes buscan asegurar un fin de las hostilidades más formal y permanente. Según entrevistas con figuras regionales de seguridad y un exdiplomático iraní, este es uno de los principales reclamos en los que Teherán pondrá el foco.
- Irán mantiene el control del Estrecho de Ormuz: Es probable que este punto se convierta en un gran obstáculo. La capacidad de Irán para estrangular el tráfico por el estrecho —por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial— ha causado un fuerte impacto en la economía global. Es muy improbable que Washington o los vecinos árabes del Golfo acepten esta condición.
- Poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluido el que involucra al aliado iraní Hezbollah en el Líbano: Estados Unidos e Israel buscan que Teherán limite la red de milicias que ha impulsado en la región, a la que denomina el “Eje de la Resistencia”. Varias de esas milicias han reaccionado en defensa de Irán en la guerra actual, lanzando ataques con drones y misiles contra objetivos estadounidenses, países del Golfo e Israel. Entre ellas está Hezbollah, ante el cual Israel respondió con una ofensiva de gran escala y luego anunció planes para ocupar partes del sur del Líbano. Israel sostiene que el actual alto el fuego no se aplica a sus operaciones en territorio libanés, mientras Teherán insiste en que la falta de un alto el fuego en el Líbano implicaría el quiebre de la tregua. Si el frente libanés puede integrarse en un acuerdo más amplio es todavía una incógnita.
- Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y posiciones en la región: Las fuerzas de Estados Unidos mantienen bases en países árabes del Golfo, Israel e Irak. Resulta difícil imaginar un escenario en el que Washington acepte esta exigencia.
- Reparaciones a Irán por los daños de la guerra: Irán ha sufrido una destrucción devastadora, no solo en sitios militares sino también en infraestructura crítica, incluidas plantas farmacéuticas y siderúrgicas, puentes, universidades y centros energéticos. No hay indicios de que funcionarios estadounidenses consideren ofrecer compensaciones.
- Reconocimiento del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear: Este punto es diametralmente opuesto a las declaraciones más recientes de Trump, quien volvió a exigir “cero enriquecimiento de uranio”. Algunos diplomáticos regionales han intentado suavizar la postura estadounidense, sugiriendo que Teherán podría comprometerse a no llevar a cabo activamente el enriquecimiento, o limitarlo a una cantidad simbólica en el umbral más bajo con fines civiles. No está claro si Washington aceptaría esa fórmula.
- Levantamiento de todas las sanciones primarias contra Irán: Washington ha impuesto distintas formas de sanciones primarias —restricciones directas a transacciones financieras— desde la fundación de la República Islámica tras la revolución de 1979. En negociaciones anteriores, los mediadores buscaban que Washington levantara algunas sanciones a cambio de concesiones en el programa nuclear iraní. El propio Trump mencionó el miércoles la posibilidad de ofrecer “alivio arancelario y de sanciones”.
- Levantamiento de todas las sanciones secundarias contra Irán: Además de bloquear directamente el comercio con Irán, Estados Unidos penaliza a otros países o empresas no estadounidenses que hagan negocios con Teherán. Al igual que el punto sobre sanciones primarias, este aspecto podría ser negociable dependiendo de lo que Irán esté dispuesto a conceder.
- Anulación de todas las resoluciones contra Irán del Directorio de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica: En junio pasado, el organismo aprobó por primera vez en 20 años una resolución contra Irán por incumplimientos en materia de no proliferación nuclear, decisión que Teherán calificó de política. Washington no puede obligar al OIEA a revertir sus resoluciones, pero podría intentar presionar a países aliados como parte de un acuerdo integral.
- Anulación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán: Ha habido varias resoluciones de la ONU contra Irán, especialmente vinculadas a la proliferación nuclear. En octubre pasado, la ONU volvió a imponer sanciones al considerar que Irán incumplía el acuerdo de 2015 para limitar su enriquecimiento nuclear. Washington podría intentar influir sobre sus aliados en este punto, pero, nuevamente, esto requeriría un acuerdo amplio y comprehensivo con Teherán.
La pulseada por el Líbano
Horas después del acuerdo de alto el fuego, Israel intensificó sus ataques en su vecino del norte, golpeando varias zonas comerciales y residenciales en Beirut sin previo aviso. Al menos 112 personas murieron y cientos resultaron heridas en uno de los días más letales de la más reciente guerra entre Israel y el grupo terrorista.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que la ofensiva de Tel Aviv debía terminar como parte del acuerdo de alto el fuego. En un mensaje dirigido a Estados Unidos, Araghchi sostuvo que el cese de las hostilidades forma parte de lo pactado en la tregua con Washington, en contradicción con lo que han afirmado tanto Israel como Estados Unidos.
The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026
The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi
“Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta“, declaró por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado divulgado por la televisión pública.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos en X, señalando que ambas partes acordaron un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
El primer ministro no mencionó ni las propuestas iraníes de diez puntos ni el plan estadounidense de quince puntos, y su declaración tampoco hizo referencia a ningún acuerdo con Israel.
Un funcionario pakistaní en la región dijo que Irán podía esperar conseguir muchas de sus demandas, con un foco en la reconstrucción, las reparaciones y el alivio de sanciones, pero que no podía esperar lograr un acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio.
Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times
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