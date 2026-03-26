Quién paga la defensa de Maduro y Cilia Flores en Nueva York: la disputa que genera conflicto en Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan una controversia que va más allá de los cargos penales en su contra en Nueva York. El caso abrió un debate sobre quién debe financiar a los abogados que los representan ante la justicia de Estados Unidos.

Defensa de Maduro y Cilia Flores: por qué reclaman fondos del Estado venezolano

Los abogados de Maduro y Flores plantearon ante el tribunal que sus clientes no cuentan con recursos personales suficientes para pagar una defensa privada, sobre todo ante la complejidad del caso.

Sus abogados exigen que el Estado venezolano cubra los costos procesales JUAN BARRETO - AFP

“El gobierno de Venezuela, en virtud de sus leyes, tiene la obligación de pagar los gastos de defensa del señor Maduro”, afirmó su abogado Barry Pollack, según BBC Mundo.

Esto se suma a los dichos de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien señaló que Maduro es considerado por Caracas como presidente en funciones, por lo que tendría derecho a cobertura oficial para afrontar un proceso como este.

“Puedo asegurarles que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Se lo digo como abogada. Tanto él como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, señaló Rodríguez durante una entrevista con NBC News el 12 de febrero.

Según la defensa, impedir el acceso a dinero estatal afecta el derecho a elegir representación legal. En esa línea, pidieron incluso que se desestimen los cargos, al considerar que hubo una interferencia sobre garantías constitucionales vinculadas al debido proceso.

El gobierno estadounidense bloquea la posibilidad de que el Estado venezolano financie su defensa debido a las sanciones económicas vigentes JANE ROSENBERG - AFP

Qué dice Estados Unidos sobre el pago de la defensa en Nueva York

La fiscalía sostiene que las restricciones financieras vigentes impiden que fondos del Estado venezolano se utilicen en favor de Maduro y Flores dentro de la jurisdicción de EE.UU.

Además, los fiscales remarcan que Washington no los reconoce como autoridades legítimas desde hace años, por lo que descartan que tengan acceso a fondos estatales o cobertura oficial para financiar la defensa.

“La normativa de la OFAC prohíbe expresamente utilizar los fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada”, indicó un documento al tribunal el 13 de marzo firmado por el fiscal Jay Clayton, según BBC Mundo.

De acuerdo con Reuters, si los acusados no pueden pagar abogados particulares con dinero propio, existe la alternativa de una defensa pública, siempre que acrediten falta de solvencia ante el tribunal.

Nicolás Maduro comparece nuevamente ante un tribunal federal de Manhattan este jueves 26 de marzo XNY/Star Max - GC Images

El rol de las sanciones y la intervención de la OFAC

Uno de los elementos que complejiza el caso es la participación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Según lo expuesto en la causa y lo retomado por los medios locales, inicialmente se habilitó una vía para que Venezuela pudiera cubrir los honorarios, pero esa autorización fue luego retirada.

Desde el gobierno de EE.UU. se indicó que esa aprobación preliminar respondió a un error administrativo. Ahora, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán nuevamente ante un tribunal federal de Manhattan este jueves 26 de marzo. La sesión está programada para comenzar a las 11 hs (EDT) en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan.

La disputa por el pago de la defensa aparece como uno de los ejes centrales, según la cobertura del caso.