Día 18 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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LA NACION
El conflicto en Medio Oriente ingresa este martes 17 de marzo en su 18º día de guerra. Crece la distancia entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN por las diferencias sobre cómo abordar la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz. Mientras que Israel realizó una incursión terrestre en Líbano para atacar a Hezbollah. Además, pese a los intentos por contener el aumento, el precio del petróleo vuelve a subir ante los insistentes ataques de Irán a países del Golfo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Donald Trump presiona a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz.
- EE.UU. no descarta ordenar la toma de la isla iraní de Kharg -el principal centro de exportación de petróleo de Irán-si continúa el bloqueo de Ormuz.
- El previo del petróleo volvió a superar los US$100 tras una leve recuperación el lunes.
- Israel lanzó un ataque terrestre contra objetivos de Hezbollah en Líbano.
- Trump aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Khamenei, podría estar muerto.
- Irán continúa atacando países vecinos: lanzó drones contra Emiratos Árabes, Irak y Arabia Saudí.
Otros hechos de importancia
- Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, y el gobierno irakí repudió el ataque.
- El papa León XIV volvió a pedir por la paz en Medio Oriente e instó a la prensa a poner foco en el sufrimiento que generan las guerras.
- Trump insta a China a cooperar para que interceda en el conflicto por el cierre del estrecho de Ormuz y pone en suspenso la reunión con Xi Jinping.
- Alerta por la avalancha de imágenes generadas con IA en la guerra de Medio Oriente y que deja a los usuarios sin poder distinguir lo real de lo ficticio, aseguran investigadores.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, pero aún no ha aparecido en público ni emitió mensajes. Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Crecen los rumores sobre su salud.
LA NACION
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