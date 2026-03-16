“Hezbollah suicida al Líbano”: el temor de un periodista libanés ante una nueva guerra devastadora con Israel

BEIRUT.- El 2 de marzo pasado, dos días después del inicio de la “guerra preventiva” de Estados Unidos e Israel contra Irán que está trastornando al mundo, comenzó otro devastador conflicto en el pequeño y ya castigado Líbano, cuando el grupo pro-iraní chiita Hezbollah -callado hasta ese momento-, volvió a lanzar misiles para vengarse del asesinato del ayatollah Ali Khamenei. Ese día el diario libanés L’Orient Le Jour -que sale en francés y tiene también una versión en inglés-, hizo un título más que significativo, que da la idea del drama que se vive aquí: “Hezbollah suicida al Líbano”.

“Decidimos esa tapa porque todos coincidíamos en que era una locura de parte de Hezbollah provocar la reacción de Israel, que esperaba la ocasión para volver a atacar al Líbano y le ofrecieron en bandeja un argumento para arrastrar al Líbano en una nueva guerra de consecuencias aún impredecibles”, explica Cyrille Nême, jefe de redacción de este diario “liberal” en lo político -donde trabajan periodistas de todas las comunidades que conviven en el Líbano-, que siempre tuvo posiciones contrarias a Hezbollah, pero que también suele denunciar la política de Israel en Medio Oriente.

En una entrevista con LA NACION en un bar del barrio de Badaro, Nême recuerda que Hezbollah había dado garantías al Estado libanés de que no iba a intervenir, aunque públicamente también había dicho que el asesinato de Khamenei representaba una línea roja.

Cyrille Nême Elisabetta Piqué

“Después de lo que había pasado con la guerra de 2024, con todo el sur del país ya arrasado, con cinco lugares del sur ya ocupados por Israel y con el altísimo número de muertos y evacuados de esa vez, era impensable que Hezbollah se lanzara en una nueva operación, teniendo en cuenta además su propio debilitamiento… En cambio, lo hizo, y era obvio que Israel estaba esperando esa ocasión para atacar de nuevo”, indica. “Era claro desde hace meses que Israel no estaba satisfecho con el cese del fuego que había sido obligado a firmar a fines de 2024 por presión de Washington, si bien ese mismo cese del fuego era desequilibrado y ventajoso para Israel porque lo autorizaba a disparar más o menos cuando quería apenas consideraba que había una violación”, añadió. “Obviamente, después de lo que ocurrió el 2 de marzo, Washington esta vez no tiene ninguna intención de detener a Israel en el Líbano”, suma.

En este marco Nême , de 43 años, no oculta su enorme preocupación porque es cada vez más clara la intención de Israel de invadir el sur del Líbano, “aunque aún no entendemos si pretende quedarse o no”.

Edificios destruidos en Qana, en el sur del Líbano Hussein Malla - AP

Para él, la gran diferencia con la guerra del Líbano de 2024 es que en este momento Israel también tiene un frente abierto junto a Estados Unidos en Irán que, con las consecuencias que está teniendo sobre los mercados internacionales, antes o después terminará, sobre todo cuando lo decida Washington. “Por eso, después de la locura de Hezbollah de lanzarse en esta operación, el gran temor es un escenario en el que Israel tenga carta blanca para hacer lo que quiera acá en el Líbano, castigando no sólo a Hezbollah, sino directamente a todo el Estado libanés, que, por primera vez, llamó a negociar directamente con Israel”, apunta. Según las últimas cifras disponibles, al margen de más de un millón de desplazados, los ataques israelíes en el Líbano han causado hasta ahora la muerte de al menos 886 personas y han dejado 2141 heridos.

En este contexto, la gran novedad para él, en contraste con la guerra de 2024, es el sentimiento de rabia que se percibe entre la comunidad chiita. “Entonces, aunque todos estaban desesperados por haber tenido que dejar sus casas, la violencia de los ataques israelíes con los beepers-que fue un ataque terrorista porque hubo gente, niños, que también murieron en los supermercados-, había generado solidaridad hacia Hezbollah. Hoy, cuando nuestros periodistas van a hablar con los evacuados, vemos que las cosas cambiaron totalmente y muchos están enojados con Hezbollah y lo dicen abiertamente, lo cual no tiene precedente”, sostiene.

“La gente es más crítica con Hezbollah”

Nême destaca, por otro lado, que si bien Hezbollah demuestra que sigue teniendo capacidad de atacar a Israel, ha sufrido un profundo golpe tanto en el plano simbólico como en el militar, después del famoso ataque de los beepers y del asesinato de su líder máximo, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre de 2024.

“También hay que subrayar que la gente es más crítica ahora con Hezbollah porque ya no existe el colchón financiero o la compensación que existía antes, por la que, si te destruían la casa, después te la reconstruían, en un contexto de Estado ausente. La gente ya entendió que esto ya no sucederá y, aunque Hezbollah aún no ha muerto ni política ni militarmente, ya no es lo que era y no veo ningún escenario en el que pueda volver a ser fuerte como hace tres años”, agrega.

Nême considera “imposible” el escenario al que apunta Israel de destruir a este grupo, al que considera terrorista y que, en el Líbano, es un partido político que, junto a su principal aliado chiita, Amal, controla las 27 bancas reservadas a la comunidad chiita del Parlamento libanés, compuesto por 128 miembros.

“Israel ya obtuvo un debilitamiento decisivo de Hezbollah, no sé hasta dónde querrá avanzar, lo que es seguro es que quien pagará el precio más caro será el Líbano. Pero destruir a Hezbollah es aún más absurdo que destruir Hamas. ¿Ha visto qué han logrado hacer con Hamas? ¿Cómo se puede destruir a Hezbollah?”, se pregunta.

“Es una milicia, es un partido, una ideología, no funciona así”, agrega.

Como mucho otros, Nême tampoco excluye la posibilidad de una nueva guerra civil, escenario que, subraya, “Israel siempre intenta provocar”.

Macron ofreció mediar entre Israel y el Líbano

Consultado ante la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, que invitó a negociaciones directas en París entre Israel y el Estado libanés, se muestra escéptico.

“Es siempre importante tener potencias como Francia que recuerden lo que es correcto; sobre todo siendo Francia, uno de los países que mejor conocen el Líbano. Desde que es presidente, Macron siempre ha seguido con gran atención las problemáticas libanesas, la crisis bancaria y financiera. Pero la realidad es que nos encontramos en una jungla en la que lamentablemente lo que dice Macron o las Naciones Unidas, no cuenta para nada”, dice. “Lamentablemente, los que cuentan son Estados Unidos e Israel, y también Irán, que probablemente es el que le pidió a Hezbollah que interviniera”, concluye.