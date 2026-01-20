Con sus amenazas sobre Groenlandia, Trump coloca a Estados Unidos en una senda de conquista

NUEVA YORK.- Parece seguro asumir que cuando Harry Truman forjó la OTAN en los albores de la Guerra Fría, nunca imaginó que a lo largo de casi ocho décadas el único país que libraría una guerra económica y amenazaría con una guerra real contra los aliados con el propósito de una conquista territorial sería el propio Estados Unidos.

Y sin embargo, esa es la realidad de este mundo al revés, donde la fuerza hace el derecho, creado por el presidente Trump, mientras impone aranceles a los socios de Estados Unidos y mantiene la posibilidad de usar la fuerza militar para obligar a Dinamarca y a sus amigos europeos a ceder Groenlandia, un territorio cuyos ciudadanos no quieren formar parte de Estados Unidos.

Nunca en el siglo pasado Estados Unidos ha avanzado para apoderarse de tierras de otros países y subyugar a sus ciudadanos contra su voluntad. Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue el país que resistió la conquista, enfrentándose a la Alemania de Hitler, el Japón de Tojo, la Unión Soviética de Stalin, la Corea del Norte de Kim Il-sung y el Irak de Saddam Hussein cuando se apoderaron de territorio extranjero. Ahora Trump aspira a colocar a Estados Unidos en la categoría de conquistadores.

Imagen falsa de Trump poniendo una bandera de EEUU en Groenlandia, publicada por @realDonaldTrump el 20 de enero de 2026

Coaccionar a un aliado leal para que cediera territorio a pesar de sus objeciones firmes habría sido visto no hace mucho como algo absurdo, incluso una locura — de hecho, uno de los propios secretarios de gabinete de Trump en su primer mandato lo consideró en privado delirante cuando él lo planteó en aquel entonces. Pero es una medida de cuánto Trump ha cambiado la definición de lo normal que su apetito por apoderarse de tierras que no le pertenecen se debata como una propuesta seria en lugar de ser descartado de plano como una flagrante violación de las obligaciones de tratados de Estados Unidos y del derecho internacional.

No es que Estados Unidos siempre haya respetado la soberanía de otras naciones. Ha habido muchas ocasiones en su historia en las que Estados Unidos ha derrocado gobiernos u ocupado temporalmente países que consideraba hostiles. Pero nunca lo ha hecho contra un aliado de mucho tiempo que no representaba ninguna amenaza. Y desde la Guerra Hispanoamericana de 1898 no ha conservado territorio que capturó por la fuerza de las armas.

Estados Unidos en el siglo XX “tomó la iniciativa en deslegitimar el dominio colonial y poner fin a la era de los imperios”, dijo Charles Kupchan, profesor de asuntos internacionales en Georgetown y exasesor para Europa del presidente Barack Obama. “Esos días podrían estar llegando a su fin. Si Estados Unidos usa la coerción económica y militar para tomar el control de Groenlandia, sería un acto descarado de agresión imperial contra un aliado democrático.”

Los asesores de Trump refutan ese análisis. “No vamos allí tratando de conquistar a nadie ni de apoderarnos del país de nadie”, dijo el gobernador Jeff Landry de Luisiana, recientemente nombrado por Trump como su enviado especial para “hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos”, en palabras del gobernador. Hablando en Fox News el viernes, añadió: “Decimos: ‘Escuchen. Representamos la libertad. Representamos la fuerza económica. Representamos la protección.’”

Captura de la publicación del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre Dinamarca. Fuente: Truth Social

Pero el propio presidente está enviando un mensaje diferente, uno de presión, no de persuasión. “Vamos a hacer algo con Groenlandia les guste o no”, dijo a los periodistas este mes. “De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”, dijo a bordo del Air Force One la semana pasada. Durante el fin de semana, prometió castigar a los países europeos que han apoyado a Dinamarca contra sus demandas territoriales aumentando los impuestos sobre sus bienes importados.

Trump ha rechazado los esfuerzos diplomáticos. Cuando el primer ministro de Noruega pidió hablar sobre la disputa el domingo, el presidente se negó, enviando un mensaje de texto dejando claro que no tenía interés en una conversación “considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS”. (El premio es otorgado por un comité independiente, no por el gobierno de Noruega, y la afirmación de Trump de haber terminado ocho guerras es exagerada.)

La razón declarada del señor Trump es que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad. Su lógica es que Rusia o China podrían apoderarse de ella, por lo tanto, Estados Unidos debería apoderarse de ella. Pero ni Rusia ni China han mostrado ninguna inclinación últimamente a apoderarse de Groenlandia para sí mismas. El único país que amenaza a Groenlandia en este momento es el Estados Unidos de Trump.

Si la seguridad fuera realmente el problema, Estados Unidos ya tiene tropas en Groenlandia y, bajo un acuerdo de 1951, podría enviar más fuerzas y reabrir bases allí mañana si quisiera. En sus cinco años en la Casa Blanca, Trump nunca ha considerado que la amenaza a Groenlandia fuera tan urgente como para optar por hacer eso.

La base espacial Pituffik de Groenlandia, antes llamada base aérea Thule, es propiedad de Estados Unidos Agencia AFP

De hecho, el interés de Trump parece menos sobre seguridad que sobre grandiosidad. “Dije, ‘¿Por qué no tenemos eso?’”, explicó en una entrevista de 2021 para el libro “The Divider” sobre su primer mandato. “Uno mira un mapa. Soy un desarrollador inmobiliario, miro una esquina, digo, ‘Tengo que conseguir esa tienda para el edificio que estoy construyendo’, etc. No es tan diferente. Me encantan los mapas. Y siempre dije: ‘Miren el tamaño de esto. Es enorme. Eso debería ser parte de Estados Unidos.’”

En una entrevista con The New York Times este mes, lo enmarcó en términos de deseo personal. Cuando se le preguntó por qué la propiedad era importante en lugar de simplemente fortificar Groenlandia, dijo: “Porque eso es lo que siento que se necesita psicológicamente para el éxito”. Cuando se le preguntó si se refería a psicológicamente importante para él o psicológicamente importante para el país, dijo: “Psicológicamente importante para mí”.

Trump se interesó en tomar Groenlandia por el empresario multimillonario Ronald S. Lauder, un amigo desde la escuela, cuyo interés ha planteado preguntas sobre quién podría beneficiarse de tal movimiento. Durante su primer mandato, Trump instruyó a su asesor de seguridad nacional, John R. Bolton, para que elaborara un plan para comprarla. Bolton pensó que una compra directa no era viable, pero vio valor en mejorar los lazos de seguridad y asignó un equipo para averiguar cómo satisfacer el deseo del presidente sin llegar a la propiedad.

Eso no fue suficiente para Trump. Durante meses, exigió acción. Sugirió tomar dinero federal de Puerto Rico, un territorio estadounidense que despreciaba desde que fue criticado por su respuesta a un huracán en 2017 allí, y usarlo para comprar Groenlandia. En un momento, según un funcionario de la administración, Trump sugirió que simplemente intercambiaran Puerto Rico por Groenlandia porque “Puerto Rico estaba sucio y la gente era pobre”.

Coloridas viviendas cubiertas de nieve vistas desde el mar en Nuuk, Groenlandia, el 6 de marzo de 2025 Evgeniy Maloletka - AP

El esfuerzo por comprar Groenlandia en su primer mandato fracasó cuando The Wall Street Journal lo informó en 2019, lo que llevó a los daneses a rechazarlo de plano. Pero pocos entendieron entonces cuán profunda era la fijación del señor Trump.

Groenlandia nunca surgió durante la campaña de 2024, pero el 22 de diciembre de ese año, solo semanas después de recuperar su antiguo cargo, Trump publicó un mensaje calificando la adquisición de Groenlandia como “una necesidad absoluta”. Y a diferencia de su primer mandato, esta vez dejó deliberadamente la fuerza militar sobre la mesa.

Los líderes daneses respondieron dejando claro que Groenlandia no estaba en venta, pero por lo demás buscaron no provocar a Trump y pidieron a los aliados europeos que no se involucraran con la esperanza de que el presidente pasara a otra cosa. A mediados de año, parecía que lo había hecho.

Luego, una vez más justo antes de Navidad, Trump revivió el tema. Según el relato del presidente, Landry lo llamó a Mar-a-Lago y se ofreció como enviado especial para Groenlandia. Esta vez, los daneses han concluido que un perfil bajo no funcionará y han reclutado a aliados europeos para que se pronuncien e incluso envíen fuerzas a Groenlandia para ejercicios militares.

De repente, Estados Unidos es visto como el agresor rapaz con más probabilidades de apoderarse de territorio de la OTAN, no Rusia. Durante el canto del himno nacional antes de un partido de la NBA en Londres el domingo, un espectador gritó: “¡Dejen Groenlandia en paz!”, generando aplausos. Manifestantes salieron a las calles en Dinamarca y Groenlandia durante el fin de semana, coreando: “¡Yankee, vete a casa!”. Los rusos, por su parte, celebraron la discordia, riéndose del “colapso de la unión transatlántica”, como lo expresó Kirill Dmitriev, el negociador del Kremlin.

El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen habla durante una protesta contra la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia, el sábado 17 de enero de 2026 Evgeniy Maloletka - AP

Groenlandia no es el único ejemplo de que Trump intenta tomar lo que pertenece a otros países. Desde que envió comandos de la Delta Force a Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro por cargos federales de drogas, Trump ha afirmado que ahora “dirige” el país y está tomando su petróleo. Aunque no habla de absorber Venezuela en Estados Unidos, ha amenazado con convertir a Canadá en el “estado 51” y ha amenazado con apoderarse del Canal de Panamá.

El desprecio de Trump por la integridad territorial de otras naciones contrasta con su propio discurso ante las Naciones Unidas en 2017, cuando usó las palabras “soberano” o “soberanía” 21 veces. “Debemos rechazar las amenazas a la soberanía, desde Ucrania hasta el Mar de China Meridional”, dijo entonces, pidiendo “respeto por la ley” y “respeto por las fronteras”.

Ahora parece decidido a regresar a una era de Destino Manifiesto, cuando Estados Unidos construyó un imperio en el siglo XIX al expandirse por el continente, forzando violentamente a los nativos americanos a abandonar sus tierras y librando una guerra contra México para obtener gran parte del oeste. Tal imperialismo terminó en gran medida a principios de siglo después de que Estados Unidos se apoderara de Filipinas, Puerto Rico y Guam de España. Después de años de sangrienta resistencia, Estados Unidos finalmente concedió la independencia a Filipinas.

A medida que surgió como una potencia global en el siglo XX, Estados Unidos se posicionó como defensor de otros países contra la agresión extranjera. Acudió en ayuda de Europa contra Alemania dos veces, se negó durante décadas a aceptar la anexión soviética de los Estados bálticos, liberó gran parte del Pacífico del Japón Imperial, detuvo la toma de Corea del Sur por parte del Norte, expulsó a los invasores iraquíes de Kuwait y, más recientemente, armó a Ucrania para luchar contra la Rusia de Vladimir V. Putin.

Estados Unidos ayudó a crear las Naciones Unidas para proteger la soberanía de los países independientes. “Todos los Miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, dice el Artículo 2 de la Carta de la ONU.

Un militar danés en Nuuk, Groenlandia, el 16 de enero del 2026 Evgeniy Maloletka - AP

Trump, quien por el contrario ha acordado reconocer la anexión ilegal rusa de territorio ucraniano como parte de un posible acuerdo de paz, no ha articulado ninguna doctrina legal que le permita hacer con Groenlandia lo que el señor Putin está tratando de hacer con Ucrania. En cambio, ha argumentado que puede hacer lo que quiera, declarando que los únicos límites a su poder global son “mi propia moralidad” y “mi propia mente”.

Stephen Miller, su jefe de gabinete adjunto, ha desestimado los tratados internacionales como “delicadezas internacionales” y ha exigido saber “¿con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?”. Trump adoptó esa línea argumental en su mensaje de texto al primer ministro de Noruega, afirmando: “No hay documentos escritos”, aunque Groenlandia ha sido parte de Dinamarca durante más tiempo del que Estados Unidos ha sido una nación.

Incluso los republicanos han retrocedido, mientras intentan culpar a las personas que rodean al presidente. “El hecho de que un pequeño grupo de ‘asesores’ esté impulsando activamente una acción coercitiva para apoderarse del territorio de un aliado es más que estúpido”, escribió el senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte que ayudó a liderar una delegación del Congreso a Dinamarca, en redes sociales durante el fin de semana.

Trump no es el primer presidente estadounidense en fijarse en Groenlandia. El propio Truman estuvo de acuerdo en que podría ser una adición importante para el país y en 1946 hizo una oferta secreta a Dinamarca para comprarla por 100 millones de dólares en oro.

Pero cuando Dinamarca se negó a vender, Truman no la castigó. Tampoco amenazó con invadir. Aceptó un no por respuesta.