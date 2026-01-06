Israel: un chofer de colectivo avanzó sobre una multitud y asesinó a un joven de 18 años durante una protesta

Un joven de 18 años murió este martes en Jerusalén, Israel, luego de ser atropellado por un autobús durante una protesta masiva de judíos ultraortodoxos contra el servicio militar obligatorio. De acuerdo con la policía israelí, el conductor del colectivo fue detenido y el hecho es investigado.

Las autoridades no informaron por el momento si se trató de un accidente o de una acción intencional. Tampoco se difundió la identidad del chofer en cuestión, quien permanece bajo custodia policial. Según precisó The Times of Israel, el conductor dijo a las autoridades que solo “intentaba escapar de los manifestantes”.

Imágenes registradas en el lugar y difundidas en redes sociales muestran al autobús cuando avanza hacia una multitud de manifestantes ultraortodoxos que participaban de la protesta, a la que asistieron miles de personas.

Los servicios nacionales de emergencia de Magen David Adom precisaron que la víctima quedó atrapada debajo del vehículo y fue declarada muerta en el lugar del incidente. Además, al menos otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica en los momentos posteriores al episodio.

“Recibimos un reporte de varios peatones atropellados por un autobús durante una manifestación”, precisó el técnico de emergencias médicas Eli Eisenbach a medios locales. Y completó: “Al llegar al lugar del accidente, vimos una escena desoladora. Había mucha conmoción, y una joven víctima, de aproximadamente 18 años, quedó atrapada debajo del autobús. Durante las operaciones de rescate, le realizamos exámenes médicos y constatamos que no tenía pulso, no respiraba y sufría un traumatismo multisistémico muy grave. Lo declaramos muerto”.

Jóvenes judíos ultraortodoxos participan en una protesta contra el reclutamiento en el ejército israelí en Jerusalén ILIA YEFIMOVICH - AFP

La manifestación se desarrollaba en el marco del prolongado conflicto interno en Israel por el servicio militar obligatorio y las exenciones que rigen para los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos. La presencia de grandes concentraciones de manifestantes había generado cortes y desvíos en distintas zonas de la ciudad.

El episodio es analizado por las fuerzas de seguridad mientras se revisan registros fílmicos y se toman declaraciones para determinar las circunstancias exactas del atropello.

Con información de Reuters y Europa Press

Noticia en desarrollo.