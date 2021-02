Italia: Draghi formó un gobierno de alto perfil para salir de la crisis

ROMA.- Luego de un verdadero parto, varios días de consultas y en medio de la peor crisis que vive Italia debido a la pandemia, que hasta ahora se cobró más de 93.000 vidas, finalmente nació hoy el nuevo gobierno de “alto perfil” y amplia mayoría política del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Economista de renombre e inmensa credibilidad nacional e internacional, Draghi en pocos días trastocó el escenario político totalmente dividido que causó la renuncia del premier saliente, Giuseppe Conte. Y formó un gobierno de emergencia, o de unidad, en el que incluyó a muchas más personalidades políticas de lo que se esperaba, junto a algunos técnicos de renombre. Entre ellos, el nuevo ministro de Economía, Daniele Franco, hombre de su extrema confianza, director general de la Banca de Italia (el banco central), y el manager Vittorio Colao, ex CEO de Vodafone, titular de la cartera de Innovación Tecnológica y transición digital.

El flamante ejecutivo, que jurará mañana al mediodía local y será sometido a un voto de confianza en el Parlamento la semana que viene, deberá no solo relanzar la campaña de vacunación en curso y la lucha contra el coronavirus sino, sobre todo, reconstruir un país castigado por la pandemia, a través de un buen uso de un fondo extraordinario de la Unión Europea (UE) de 209.000 millones de euros, el origen remoto de una crisis política que estalló hace casi un mes.

Draghi, de 73 años y un currículum de altísimo nivel, para darle cierta continuidad al país en un momento a todas luces difícil, reconfirmó a varios ministros del gobierno saliente de Conte. Entre ellos, el canciller, Luigi Di Maio, del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5E), el titular de Cultura, Dario Franceschini, del Partido Democrático (PD), el de Salud, Roberto Speranza (de Libres e Iguales) y la ministra del Interior, Luciana Lamorgese. E incorporó a figuras de la oposición de derecha como Giancarlo Giorgetti, del ala moderada de la Liga, que estará al frente de Desarrollo Económico y Renato Brunetta, de Forza Italia, el partido del expremier Silvio Berlusconi, al frente del Ministerio de la Función Pública.

El nuevo primer ministro de Italia, el ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, saluda al salir del palacio del Quirinal tras una reunión con el presidente de Italia Andrew Medichini - AP

Draghi reveló su lista de ministros pasadas las 19 locales, al cabo de consultas que duraron varios días y después de haber recibido la semana pasada del presidente, Sergio Mattarella, el “encargo” de formar un gobierno de “alto perfil”, después de que fracasara sonoramente un intento de formar un “Conte Ter”. Es decir, un tercer gobierno de Conte, que se basaba sobre una coalición entre el M5E y el PD, de centroizquierda. Esto no fue posible debido a la negativa del expremier Matteo Renzi, líder de Italia Viva (un pequeño partido que formó escindiéndose del PD), que fue el impulsor, hace un mes, de una crisis política totalmente inoportuna, al retirar a dos ministras del gobierno de Conte.

El objetivo de lo que terminó siendo una operación maquiavélica de Renzi no solo fue eliminar a Conte, a quien no consideraba a la altura de la situación, sino que llegara al gobierno Draghi, una figura indiscutida, considerada no solo por él, sino por las grandes capitales del mundo y la opinión pública, alguien sí a la altura del gigantesco desafío de volver a poner de pie a Italia.

Con un estilo totalmente distinto, marcado por gran reserva, discreción y espíritu de escucha, Draghi tejió la red de su nuevo gobierno luego de dos rondas de consultas con las diversas fuerzas políticas, a las que convenció de que la emergencia exigía unidad y una agenda marcada por una línea europeísta. Así, vista la gravedad de la situación, logró el respaldo de todos los partidos, salvo el de Giorgia Meloni, la líder del post-fascista Hermanos de Italia.

Y dio lugar a una increíble conversión del líder de la oposición de derecha y de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, famoso por posturas totalmente euroescépticas, que en un giro clamoroso decidió respaldar a Draghi “por el interés del país”. En verdad, se lo pedían los empresarios del norte del país y Giorgetti, el mentor de su metamorfosis, que pasó a ser ministro.

Draghi también debió sumar al M5E, la fuerza más importante del Parlamento, que pese a los primeros resquemores tampoco quiso quedar afuera del ejecutivo y del reparto del fondo extraordinario que la UE le otorgará a Italia. El M5E decidió apoyarlo después de que aceptara crear un nuevo ministerio de Transición Ecológica, un reclamo “verde” que le había pedido el fundador del grupo, el cómico Beppe Grillo, que increíblemente también pasó a sostenerlo.

Este respaldo al expresidente del BCE, de todos modos, llevó a la implosión del grupo nacido como antisistema. Se reflejó claramente en la votación online que tuvo lugar ayer, en la que solo el 59,3% del pueblo “grillino” le dijo “sí” a “Super Mario”, el apodo de Draghi, una figura que la base siempre demonizó por considerarlo una expresión de los poderes oscuros que mueven las altas finanzas.