El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento doctrinal que cuestiona el avance del poliamor

ROMA.- A contracorriente de lo que ocurre en el mundo y ante la creciente tendencia al “poliamor” en Occidente -y a la costumbre de la poligamia en diversos países de África-, el Vaticano difundió este martes un documento que reafirma el valor de la monogamia, es decir, del matrimonio único e indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer.

Titulado “Una caro (en latín, “una sola carne”), elogio de la monogamia”, se trata de una larga “nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, unión exclusiva y pertenencia recíproca”, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmada por su titular, el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, que fue aprobada por el papa León XIV el 21 de noviembre pasado.

“El documento toma en serio el actual contexto global de desarrollo del poder tecnológico, en el que los seres humanos se ven tentados a considerarse criaturas ilimitadas, capaces de lograr todo lo que imaginan. De esta manera, el valor de un amor exclusivo, reservado a una sola persona, se oscurece fácilmente, lo que en sí mismo implica la libre renuncia a muchas otras posibilidades”, advierte el cardenal Fernández al principio de la nota, de 156 párrafos.

“En verdad, la intención de esta nota es fundamentalmente propositiva: extraer de las Sagradas Escrituras, de la historia del pensamiento cristiano, de la filosofía e incluso de la poesía, razones y motivaciones que nos impulsen a elegir una unión de amor única y exclusiva, una pertenencia recíproca rica y abarcadora”, añade.

En su introducción, el documento recuerda que ya San Juan Pablo II, hablando de la monogamia, había dicho que merecía “ser explorada con mayor profundidad”. Aunque admite que, en verdad, el origen del texto tiene que ver con “los diversos diálogos con los obispos de África y otros continentes sobre la cuestión de la poligamia”, en el contexto de sus visitas a Roma, y, por otro lado, “la observación de que diversas formas públicas de uniones no monógamas —a veces llamadas ‘poliamor’— están creciendo en Occidente, además de las más privadas o secretas que han sido comunes a lo largo de la historia”.

“Los obispos africanos en sus visitas a Roma han planteado sus dificultades con la poligamia y que no logran motivar a los jóvenes a una unión exclusiva… Algunos veían por ejemplo que ese chico a quien le habían dado la confirmación, años más tarde ya tenía cuatro mujeres”, explicó el cardenal Fernández en una conferencia de prensa en el Vaticano. “Aunque hay otros modos de poligamia, también en Italia”, dijo, con ironía, al recordar que cuando fue estudiante en Roma hace 40 años, “los romanos no sólo tenían una esposa, sino también a otra mujer y a un hombre”, contó, riendo y aludiendo a amantes y demás situaciones irregulares. “Hay otros modos de poligamia, no tan públicos y explícitos, pero igual de ofensivos para la dignidad de las mujeres”, añadió, al subrayar de que estaba contento de presentar “Una caro” justo en la Jornada Internacional contra la violencia hacia la mujer.

El documento, que subraya la bondad de la monogamia, repasa la raíz de esta en la Biblia, en los textos más importantes de los padres de la Iglesia y de su magisterio, cita el Concilio Vaticano II y a diversos pontífices, entre los cuales, san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Además, menciona a teólogos, filósofos y poetas de diversas nacionalidades, entre los cuales, Pablo Neruda y sus famosos “Veinte poemas de amor y una canción”.

El cardenal Fernández, que leyó unos versos del poeta italiano Eugenio Montale, explicó que los autores mencionados “no se citan porque su vida fue perfecta, ni porque fueron santos”. “Los citamos porque cuando encontraron un amor verdadero, su poesía logró expresar el valor de una unión exclusiva”.

El documento evoca el pensamiento filosófico de Karol Wojtyla en “Amor y responsabilidad”, que “permite comprender por qué solo la monogamia garantiza que la sexualidad se desarrolle en el marco del reconocimiento del otro como sujeto con quien se comparte la vida por completo, un sujeto que es un fin en sí mismo y nunca un medio para sus propias necesidades”. “La unión sexual, que involucra a la persona en su totalidad, puede tratar al otro como persona, es decir, como cosujeto de amor y no como objeto de uso, solo si se desarrolla en el marco de una pertenencia única y exclusiva. En este caso, quienes se entregan plena y completamente al otro solo pueden ser dos”.

En un mundo en lo que esto suena como algo totalmente contracorriente, el documento recuerda, por otro lado, la importancia de la educación. “De hecho, nuestra época experimenta diversas tendencias en torno al amor: aumento de las tasas de divorcio, uniones frágiles, trivialización del adulterio y promoción del poliamor”, reconoce.

“Ante todo esto, cabe reconocer que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) siguen ensalzando el mito del ‘gran amor’ único y exclusivo. La paradoja es evidente: las prácticas sociales socavan lo que la imaginación celebra. Esto revela que el deseo de amor monógamo permanece profundamente arraigado en los seres humanos, incluso cuando los comportamientos parecen negarlo”, añade.

“¿Cómo, entonces, podemos preservar la posibilidad de un amor fiel y monógamo?”, se pregunta. “La respuesta reside en la educación. No basta con denunciar los fracasos; partiendo de los valores que aún se conservan en el imaginario popular, debemos preparar a las generaciones para abrazar la experiencia del amor como un misterio antropológico. El universo de las redes sociales, donde el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual, demuestra la urgente necesidad de una nueva pedagogía”, sentencia.

Y va más allá: “El amor no puede reducirse a un impulso: siempre convoca la responsabilidad y la capacidad de esperanza de toda la persona. El noviazgo, entendido en su sentido tradicional, encarna este tiempo de prueba y maduración, en el que el otro es recibido como promesa de infinito. Así, la educación en la monogamia no es una restricción moral, sino una iniciación en la grandeza de un amor que trasciende la inmediatez. Dirige la energía erótica hacia la sabiduría duradera y la apertura a lo divino. La monogamia no es arcaísmo, sino profecía: revela que el amor humano, vivido en su plenitud, anticipa de alguna manera el misterio mismo de Dios”.