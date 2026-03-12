Videos e imágenes: Dubai reportó ataque con drones de Irán contra un edificio residencial de lujo

DUBAI.– Un dron iraní impactó contra una torre en Dubai, informaron las autoridades el jueves, mientras los ataques a infraestructuras en todo el Golfo continúan interrumpiendo el tráfico aéreo y dificultando los esfuerzos por restablecer los vuelos, en el duodécimo día de la guerra contra Irán.

El incidente es uno de varios ataques registrados en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas 24 horas, incluidos algunos ocurridos cerca del aeropuerto de Dubai.

Restos de escombros yacen sobre la vereda del hotel Address Creek Harbour después de que fuera alcanzado por un ataque con dron en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026 Fatima Shbair� - AP�

Los bomberos lograron extinguir un incendio en dos unidades de la torre Address Creek 2, un complejo hotelero y residencial de lujo “en las inmediaciones de Dubai Creek Harbour”, según informó la oficina de medios de Dubai en X después del ataque. El edificio de gran altura presentaba algunos daños en sus pisos superiores.

“Todos los residentes se encuentran a salvo. No se han reportado heridos”, agregaron las autoridades.

Horas más tarde, la oficina informó de otros dos incidentes, uno con un dron en la zona de Al Bada’a y otro “provocado por restos de una intercepción exitosa” que cayeron sobre un edificio en Sheikh Zayed Road. En ningún caso se reportaron heridos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico ha provocado decenas de miles de cancelaciones, desvíos y cambios de horario de vuelos en todo el mundo, cerrando gran parte del espacio aéreo de Medio Oriente debido a las amenazas de misiles y drones.

Ataques cerca del aeropuerto

La oficina de medios de Dubai confirmó el miércoles que dos drones cayeron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB), pero indicó que el tráfico aéreo operaba con normalidad. Testigos de Reuters señalaron que no hubo daños visibles en el aeropuerto, aunque cuatro personas resultaron heridas.

El ataque marcó una amenaza renovada después de que el aeropuerto DXB sufriera daños en el primer día del conflicto, junto con los aeropuertos internacionales de Abu Dabi y Kuwait.

Trabajadores inspeccionan los daños causados por un ataque con dron en el hotel Address Creek Harbour, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026 Fatima Shbair� - AP�

Las aerolíneas regionales, como Emirates de Dubái, Etihad de Abu Dabi y Qatar Airways, han reanudado algunos vuelos, pero siguen operando muy por debajo de su capacidad.

Los vuelos diarios de las principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos superaron los 600 durante el fin de semana, pero el número creciente de vuelos se estabilizó antes de disminuir ligeramente el martes, según datos de FlightRadar24.

Un policía inspecciona los restos de un dron en el centro de Dubai, el 12 de marzo de 2026 -� - AFP�

Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Bahréin informó el miércoles que varios aviones de Gulf Air sin pasajeros, así como algunos aviones de carga, fueron reubicados a aeropuertos alternativos para “garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones aéreas” durante la crisis.

No se proporcionaron más detalles, y Gulf Air no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Los datos de seguimiento de FlightRadar24 mostraron que varios aviones de pasajeros se dirigieron a ubicaciones en Arabia Saudita en las últimas 24 horas.

Efectos de la represalia iraní

Los ataques del régimen islámico han sumido a la aviación en su peor crisis desde la pandemia, ya que el DXB –el centro más transitado para pasajeros a nivel mundial– y otros aeropuertos regionales son puntos de tránsito críticos para vuelos de larga distancia.

Aviones de pasajeros permanecen en la pista del Aeropuerto Internacional de Dubai, el 11 de marzo de 2026 -� - AFP�

El conflicto también ha interrumpido un corredor clave de exportación de petróleo, el estrecho de Ormuz, provocando un aumento en los precios del combustible para aviones, encareciendo los pasajes en algunas rutas y generando preocupación por un impacto más amplio en la demanda de viajes.

Para resaltar los efectos en cadena del conflicto más allá de Medio Oriente, el gobierno de Vietnam advirtió el miércoles que las aerolíneas domésticas podrían enfrentar escasez de combustible tan pronto como el próximo mes.

Agencias AP y Reuters