Videos e imágenes: Dubai reportó ataque con drones de Irán contra un edificio residencial de lujo
Las autoridades informaron que un bomberos controlaron el incendio tras el incidente y que no se reportaron heridos; el miércoles, dos drones cayeron cerca del aeropuerto de la ciudad
- 4 minutos de lectura'
DUBAI.– Un dron iraní impactó contra una torre en Dubai, informaron las autoridades el jueves, mientras los ataques a infraestructuras en todo el Golfo continúan interrumpiendo el tráfico aéreo y dificultando los esfuerzos por restablecer los vuelos, en el duodécimo día de la guerra contra Irán.
El incidente es uno de varios ataques registrados en los Emiratos Árabes Unidos en las últimas 24 horas, incluidos algunos ocurridos cerca del aeropuerto de Dubai.
Los bomberos lograron extinguir un incendio en dos unidades de la torre Address Creek 2, un complejo hotelero y residencial de lujo “en las inmediaciones de Dubai Creek Harbour”, según informó la oficina de medios de Dubai en X después del ataque. El edificio de gran altura presentaba algunos daños en sus pisos superiores.
“Todos los residentes se encuentran a salvo. No se han reportado heridos”, agregaron las autoridades.
Authorities have fully brought the fire under control, and all residents are safe. No injuries have been reported. pic.twitter.com/0WTqLurwPX— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026
Horas más tarde, la oficina informó de otros dos incidentes, uno con un dron en la zona de Al Bada’a y otro “provocado por restos de una intercepción exitosa” que cayeron sobre un edificio en Sheikh Zayed Road. En ningún caso se reportaron heridos.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico ha provocado decenas de miles de cancelaciones, desvíos y cambios de horario de vuelos en todo el mundo, cerrando gran parte del espacio aéreo de Medio Oriente debido a las amenazas de misiles y drones.
Ataques cerca del aeropuerto
La oficina de medios de Dubai confirmó el miércoles que dos drones cayeron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB), pero indicó que el tráfico aéreo operaba con normalidad. Testigos de Reuters señalaron que no hubo daños visibles en el aeropuerto, aunque cuatro personas resultaron heridas.
El ataque marcó una amenaza renovada después de que el aeropuerto DXB sufriera daños en el primer día del conflicto, junto con los aeropuertos internacionales de Abu Dabi y Kuwait.
Las aerolíneas regionales, como Emirates de Dubái, Etihad de Abu Dabi y Qatar Airways, han reanudado algunos vuelos, pero siguen operando muy por debajo de su capacidad.
Los vuelos diarios de las principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos superaron los 600 durante el fin de semana, pero el número creciente de vuelos se estabilizó antes de disminuir ligeramente el martes, según datos de FlightRadar24.
Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Bahréin informó el miércoles que varios aviones de Gulf Air sin pasajeros, así como algunos aviones de carga, fueron reubicados a aeropuertos alternativos para “garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones aéreas” durante la crisis.
No se proporcionaron más detalles, y Gulf Air no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Los datos de seguimiento de FlightRadar24 mostraron que varios aviones de pasajeros se dirigieron a ubicaciones en Arabia Saudita en las últimas 24 horas.
Efectos de la represalia iraní
Los ataques del régimen islámico han sumido a la aviación en su peor crisis desde la pandemia, ya que el DXB –el centro más transitado para pasajeros a nivel mundial– y otros aeropuertos regionales son puntos de tránsito críticos para vuelos de larga distancia.
El conflicto también ha interrumpido un corredor clave de exportación de petróleo, el estrecho de Ormuz, provocando un aumento en los precios del combustible para aviones, encareciendo los pasajes en algunas rutas y generando preocupación por un impacto más amplio en la demanda de viajes.
Para resaltar los efectos en cadena del conflicto más allá de Medio Oriente, el gobierno de Vietnam advirtió el miércoles que las aerolíneas domésticas podrían enfrentar escasez de combustible tan pronto como el próximo mes.
Agencias AP y Reuters
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Imágenes impactantes. Irán atacó dos buques petroleros extranjeros en Irak en medio de la mayor crisis de suministro de la historia
Parte de guerra, día 13. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
Según un experto internacional. Qué hay detrás de la Guerra de Medio Oriente y qué busca cada país involucrado
- 1
Irán atacó barcos comerciales en el estrecho de Ormuz y apuntó al aeropuerto de Dubai: “Prepárense para el petróleo a US$200”
- 2
Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais
- 3
EE.UU., Israel e Irán intercambiaron los ataques más intensos desde el inicio de la guerra y se aleja un desenlace rápido de conflicto
- 4
Con la firma de Greg Abbott: actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en Texas en marzo 2026