La advertencia de Díaz-Canel ante una posible invasión de Estados Unidos: “Si tenemos que morir, lo haremos”.

SAN JUAN (AP). - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su país resistiría una eventual invasión de Estados Unidos y afirmó: “Si tenemos que morir, lo haremos para prevenirla”.

En una entrevista con el programa Meet the Press, el mandatario sostuvo que Washington no tiene una justificación válida para lanzar un ataque militar ni para intentar un cambio de gobierno en la isla. También señaló que una intervención tendría altos costos y afectaría la seguridad regional.

Díaz-Canel aseguró que, ante ese escenario, los ciudadanos cubanos “se defenderían en combate” y reiteró su rechazo a las presiones externas.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen mientras las tensiones entre Cuba y Estados Unidos siguen siendo altas, pese a que ambas partes reconocieron conversaciones, aunque no se brindaron detalles de los temas en los que se profundizó.

Díaz-Canel acusó al gobierno de Estados Unidos de aplicar una política hostil contra Cuba y sostuvo que Washington no tiene moral para exigirle nada a Cuba. Según el mandatario, desde su Gobierno están interesados en entablar un diálogo con Trump y discutir cualquier tema, pero sin condiciones y sin exigir cambios en el sistema político local.

“Si tenemos que morir, lo haremos para prevenir la invasión de Estados Unidos”: enfatizó el presidente de Cuba. CANCILLERÍA CUBA - CANCILLERÍA CUBA

El presidente cubano también atribuyó la crisis energética de la isla al endurecimiento de las sanciones y a la caída del suministro de petróleo, lo que impacta en el sistema de salud, el transporte y la producción. La isla produce solo el 40% del combustible que consume y dejó de recibir envíos de petróleo desde Venezuela después de que Estados Unidos, en enero, atacara al país sudamericano y capturara a Maduro para llevarlo ante la justicia neoyorquina para enfrentar cargos de narcotráfico.

En marzo, la llegada a Cuba de un petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo marcó el primer envío de petróleo a la isla en tres meses. Rusia prometió enviar un segundo petrolero. Pese a amenazar con aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, el gobierno de Trump permitió que el petrolero siguiera adelante. “Cuba está acabada”, indicó Trump en ese momento. “Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto y, tengan o no tengan un barco de petróleo, no va a importar”, añadió.

Para Díaz-Canel, esas palabras fueron tomadas como una advertencia, por lo que dijo en la entrevista que el gobierno cubano necesita proteger al pueblo, proteger su proyecto y cuidar su país.

La Casa Blanca matizó declaración sobre ataque a Cuba

Este miércoles, la Casa Blanca desestimó que la isla fuera literalmente “la siguiente” en ser atacada por Estados Unidos en un contexto de fuerte tensión binacional. Al ser consultada durante una rueda con periodistas en Washington, la secretaria de prensa Karoline Leavitt matizó recientes comentarios del presidente Trump en el sentido de que “Cuba es la siguiente” y aclaró que el mensaje más bien es que el gobierno de la isla “está destinado a caer” sin la necesidad de una intervención externa.

La advertencia de Díaz-Canel ante una posible invasión de Estados Unidos: “Si tenemos que morir, lo haremos”. Ramon Espinosa - AP

El “país es muy débil”, declaró Leavitt. “Se encuentran en una posición muy frágil en el plano económico y, obviamente, en el financiero. El pueblo cubano está harto de su gobierno, tal como debería estarlo”.