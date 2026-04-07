Qué se sabe del posible plan de Trump que molesta al exilio cubano en Miami: sacar a Díaz-Canel y dejar a los Castro

El nuevo enfoque de la administración de Donald Trump hacia Cuba comienza a delinear una estrategia que, lejos de un cambio abrupto de régimen, apunta a una transformación más calculada y progresiva. En el centro de esa maniobra aparece una idea que genera inquietud en el exilio cubano en Miami: desplazar al actual presidente Miguel Díaz-Canel mientras se mantiene, al menos en parte, la influencia histórica de la familia de Fidel Castro.

La estrategia de Trump con Cuba: presión económica y cambios graduales

Según la cobertura de USA Today del 7 de marzo, la política de Trump hacia la isla se aleja de intervenciones directas y se apoya en una táctica de asfixia económica combinada con incentivos selectivos.

Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

Tras el corte del suministro de petróleo proveniente de Venezuela, Cuba quedó sumida en una dura crisis energética, con apagones de hasta 15 horas diarias, cancelaciones de vuelos, cierre de hoteles y una paralización generalizada de la actividad.

En ese contexto, la Casa Blanca permitió que se aplique una medida clave: autorizar la venta de combustibles estadounidenses directamente al sector privado cubano, para sortear restricciones históricas del embargo vigente desde 1960.

Funcionarios del gobierno sostuvieron que este camino podría derivar en una suerte de “perestroika caribeña”, es decir, una apertura económica gradual que termine por debilitar al sistema comunista desde adentro.

El propio Trump sugirió en declaraciones públicas que Cuba atraviesa “sus últimos momentos de vida tal como la conocemos”. De esta forma, el jefe de Estado anticipó cambios profundos en el corto plazo.

Qué busca EE.UU.: la posible salida de Díaz-Canel en Cuba

El aspecto más controversial de esta estrategia, revelado por USA Today, es la posibilidad de un acuerdo económico que incluiría una “salida” para el presidente Miguel Díaz-Canel .

. Este planteo no implicaría necesariamente el desmantelamiento total del poder en la isla, ya que la familia Castro podría permanecer como actor relevante.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Las negociaciones en curso contemplan varios elementos:

Un eventual retiro o desplazamiento de Díaz-Canel como jefe de Estado.

La permanencia de los Castro dentro de la estructura de poder.

Acuerdos en sectores estratégicos como energía, puertos y turismo.

Posibles flexibilizaciones en restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses.

Este enfoque sugiere que Washington no busca una caída inmediata del régimen, sino una reconfiguración interna que le permita ganar influencia sin provocar un colapso total.

Trump dejó entrever que un acuerdo podría concretarse con relativa facilidad. “Cuba está al final de la línea”, afirmó durante una cumbre en Florida, según consignó USA Today.

EE.UU. y Cuba negocian cambios: claves del nuevo escenario

Días atrás, otro informe de USA Today aporta nuevos detalles sobre el trasfondo diplomático. Las conversaciones entre Washington y La Habana se intensificaron tras el bloqueo petrolero y están encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Incluso se reportaron contactos indirectos con el entorno de Raúl Castro, entre los que se incluyen reuniones con su nieto.

En Cuba están dispuestos a negociar distintos aspectos económicos, pero no en materia de estructura política Ramon Espinosa - AP

Desde el lado cubano, las autoridades mostraron disposición a discutir reformas económicas y ampliar la cooperación con Estados Unidos, aunque insisten en preservar la soberanía del país caribeño.

La diplomática Lianys Torres Rivera expresó que existe un amplio margen para negociar en áreas de interés común, desde comercio hasta ciencia. Entre las propuestas que Cuba puso sobre la mesa se destacan: