Madeleine McCann: la aterradora anécdota que reveló la exnovia del sospechoso

Christian Brueckner es un convicto alemán que hace pocos días fue señalado por la policía británica como el principal sospechoso de haber asesinado a la pequeña niña británica Madeleine McCann, desaparecida durante sus vacaciones en Portugal en mayo de 2007.

Ahora, una exnovia del presunto criminal narró una anécdota aterradora de él que describe su personalidad.

El hecho que contó la ex de Brueckner, una mujer británica que todavía tiene miedo de identificarse, ocurrió dos años antes de la desaparición de Maddie y muy cerca de Praia da Luz , el complejo donde ocurrió lo de la niña y donde ella y el sospechoso alemán tuvieron una relación.

La mujer, que hoy tiene 45 años, relató que Brueckner le propinó una paliza brutal tras verla abrazar a un amigo de manera amistosa. Según relató la mujer al medio Daily Star , el alemán le golpeó reiteradamente la cabeza contra la pared del baño del bar donde ella trabajaba en la región portuguesa de El Algarve.

Tras semejante ataque, todavía faltaba algo más . Cuando la mujer llegó a su vivienda, se encontró con el hombre, que se había escondido debajo de su cama . Ella cree que Brueckner la esperaba agazapado para comprobar si ella volvía a su departamento con otro hombre.

Christian Brueckner tiene un prontuario que incluye abusos sexuales y pederastia

La británica, entonces, lo denunció ante la policía local por el ataque y por el acecho que sufrió después. Pero la denuncia no prosperó.

Similitudes con el caso de Maddie

Lo escalofriante de la anécdota de esta mujer, además, claro está, del ataque violento del alemán, que tiene en su prontuario haber cometido abusos sexuales y actos de pederastia, es que, según los investigadores, también habría ingresado por la ventana del hotel el díiaque, se presume, secuestró a la pequeña Maddie McCann, de tres años de edad, en 2007.

Los investigadores también creen que en esa ocasión, el sospechoso esperó para llevarse a la niña escondido detrás de una puerta de la habitación del hotel, y se mantuvo allí al acecho, de modo similar al que lo había hecho dos años antes debajo de la cama de su exnovia.

La mujer señaló al mismo medio: "Hasta ahora me he negado a creer que alguien con quien estuve involucrada pudiera cometer algo tan horrible y desagradable como lastimar a una niña. Pero ahora no estoy segura".

"Es escalofriante pensar que se sospecha que mi ex secuestró a Madeleine McCann", agregó.

La mujer se había mudado de Berkshire, Inglaterra, al pueblo de Lagos, en Algarve, Portugal, a finales de 2003. Allí comenzó a trabajar en el bar donde tiempo más tarde conocería a Brueckner.

"Chris podía ser muy, muy encantador, muy divertido y muy suave en su forma de hablar. Estaba muy solo en Portugal, sin familia. Al principio nuestro romance fue genial", relató la mujer. Con respecto a su vida sexual, señaló que era "normal" y que nunca "demostró interés por nada raro".

Pero poco tiempo más tarde, todo comenzó a cambiar. Antes de ingresar a su departamento, el alemán le había hecho infinidad de ataques de celos, cada vez más furiosos, cuando ella hablaba con otros hombres. Además, la había tratado de "inglesa vaga" cuando ella se negó a sus exigencias de limpiarle el departamento.

"En estos tiempos estoy empezando a preguntarme cada vez más seguido si él tuvo que ver con la desaparición de Maddie. Y si lo hizo, necesita ser realmente castigado por ello", concluyó la mujer.