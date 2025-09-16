La Cámara de Diputados tratará la amnistía para Bolsonaro, que fue hospitalizado de urgencia
Para poder ser aplicada, la ley debería ser aprobada por ambas Cámaras y firmada por el presidente Lula da Silva
BRASILIA.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, informó a los líderes de los partidos que tiene la intención presentar en la sesión plenaria un proyecto de ley para concederle la amnistía al expresidente Jair Bolsonaro y a otros condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
Según los parlamentarios presentes en la reunión de líderes, Motta indicó que pedirá que la propuesta se vote de forma urgente. La inclusión del tema en la agenda de la Cámara llevaba semanas estancada.
Según la normativa brasileña, una eventual propuesta de amnistía debería ser aprobada por las dos cámaras antes de pasar al despacho del presidente, sin cuya firma el perdón no tendría validez.
La semana pasada, el Tribunal Supremo brasileño lo condenó a 27 años y tres meses de cárcel por intento de abolición violenta del orden democrático y otros delitos.
Bolsonaro internado
En tanto, este martes Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un hospital de Brasilia, escoltado por la policía criminal, después de haber acusado una crisis de hipo, vómitos y presión baja.
Así lo informó su hijo mayor, Flávio, que en su cuenta oficial de la red social X pidió “las oraciones de todos” para que no sea nada grave.
El episodio llega a solo dos días de otra hospitalización, durante la cual Bolsonaro permaneció cinco horas en el hospital DF Star para extirpar lesiones cutáneas. En aquella ocasión, los médicos habían diagnosticado una anemia por deficiencia de hierro.
El doctor Cláudio Birolini, responsable de parte del monitoreo médico de Bolsonaro, explicó que su hospitalización fue necesaria para “una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”.
Informes recientes, según los principales medios brasileños, indicaban que el exmandatario padecía anemia por deficiencia de hierro, secuelas de neumonía por broncoaspiración y la extracción de ocho lesiones cutáneas, con administración de hierro intravenoso.
Además, Bolsonaro continúa con el tratamiento para hipertensión, reflujo gastroesofágico y prevención de la broncoaspiración.
La semana pasada, el ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, había solicitado un informe detallado sobre la custodia y el traslado del expresidente, señalando que no fue llevado inmediatamente a su casa, según las normas de detención domiciliaria.
Según los médicos, Bolsonaro presenta un cuadro general frágil y una alimentación insuficiente.
Desde el pasado 4 de agosto, el expresidente está bajo arresto domiciliario, y esta es la tercera vez que abandona su residencia por motivos de salud.
Agencias ANSA y AFP
