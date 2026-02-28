La ofensiva contra Irán sacude el tráfico aéreo y marítimo y desata una disrupción global

LONDRES.– La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado un efecto dominó que paralizó el tráfico aéreo en Medio Oriente, dejó a decenas de miles de pasajeros varados en todo el mundo y encendió las alarmas en las principales rutas marítimas del Golfo Pérsico, por donde circula la quinta parte del petróleo mundial.

Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar cerraron su espacio aéreo pocas horas después de los ataques, una medida que también adoptaron Irán, Irak, Kuwait, Bahrein y Jordania, mientras que el aeropuerto internacional de Mascate, en Omán, suspendió operaciones. Los mapas de seguimiento de vuelos mostraban amplias zonas prácticamente vacías sobre la región, con aeronaves desviadas hacia el Mediterráneo oriental, Arabia Saudita o el norte de África.

Cierran el espacio Aéreo sobre Iran, Irak y Kuwait

El impacto fue inmediato en Dubai, uno de los mayores centros de conexión aérea del planeta. El Aeropuerto Internacional de Dubai —el más transitado del mundo en vuelos internacionales— y el aeropuerto Al Maktoum suspendieron todas las operaciones “hasta nuevo aviso”. Más de 700 vuelos fueron cancelados solo en esa terminal, según datos preliminares de la industria.

Aerolíneas de todo el mundo recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y comenzaron a ofrecer exenciones para reprogramaciones sin penalidades. Sin embargo, el desconcierto fue generalizado. En el aeropuerto de Newcastle, en el norte de Inglaterra, un vuelo directo de Emirates a Dubai fue cancelado sin precisiones sobre su reanudación. “Nadie sabe qué está pasando”, relató uno de los pasajeros afectados.

Pasajeros esperan en la terminal de partidas del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, en Beirut Hassan Ammar� - AP�

La clausura de los grandes “megahubs” del Golfo asfixió el principal corredor de tránsito este-oeste del planeta, clave para las conexiones entre Europa y Asia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, que obligó a evitar el espacio aéreo ruso y ucraniano, Medio Oriente había adquirido aún más relevancia estratégica para la aviación global.

Datos preliminares de la consultora Cirium indicaron que las aerolíneas cancelaron aproximadamente la mitad de sus vuelos hacia Qatar e Israel, y cerca del 28% de los programados a Kuwait. En total, casi una cuarta parte de los vuelos con destino a Medio Oriente fueron suspendidos.

En el aeropuerto Hamad de Doha, las puertas de embarque lucían casi vacías mientras pasajeros varados hacían fila para conseguir alojamiento. El seguimiento de vuelos mostró que el tráfico se concentraba en aeropuertos alternativos como Larnaca (Chipre), Yeda, El Cairo o Riad. El sitio especializado Flightradar24 incluso reportó una caída temporal de su servicio debido al pico de consultas.

Suspensiones masivas

La aerolínea italiana ITA Airways anunció la cancelación de todos sus vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta el 7 de marzo, incluido el vuelo AZ809 previsto para el 8 de marzo, y suspendió además las operaciones hacia Dubai hasta el 1 de marzo por razones operativas. La compañía informó que los pasajeros podrán optar por cambios de ruta o reembolsos. Lufthansa comunicó que mantendrá suspendidos hasta el 7 de marzo sus vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán, y que también interrumpirá temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi. A su vez, Air France, Swiss e Iberia cancelaron vuelos hacia Israel y el Líbano, mientras que KLM adelantó la suspensión de su servicio Ámsterdam–Tel Aviv.

Se pidió al público israelí que no se traslade al Aeropuerto Internacional Ben Gurion ni a otros aeropuertos hasta nuevo aviso Gil Cohen Magen - XinHua

Turkish Airlines informó que canceló sus vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el 2 de marzo, mientras que las rutas a Qatar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán quedaron suspendidas al menos por la jornada. La húngara Wizz Air fue aún más lejos y suspendió con efecto inmediato todos sus vuelos con origen o destino en Israel, Dubai, Abu Dabi y Amán hasta el 7 de marzo. En paralelo, British Airways suspendió sus rutas a Tel Aviv y Bahréin y canceló vuelos a Ammán.

Delta y United Airlines suspendieron sus vuelos a Tel Aviv.

Israel cerró el sábado su espacio aéreo a vuelos civiles tras un ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán, según las autoridades locales Gil Cohen Magen - XinHua

El regulador europeo EASA recomendó a las aerolíneas evitar el espacio aéreo afectado por la intervención militar en curso. Expertos en seguridad aérea advirtieron que los cierres podrían prolongarse. En zonas de conflicto, la aviación comercial enfrenta no solo el riesgo de derribos accidentales o ataques deliberados, sino también mayores costos por rutas más largas y consumo extra de combustible.

El frente marítimo

Mientras el tráfico aéreo sufría una de sus mayores disrupciones en años, el frente marítimo comenzaba a tensarse. La Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos instó a los buques comerciales a evitar el estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el mar Arábigo, debido a “actividad militar significativa” en la zona. Además, recomendó que los barcos con bandera estadounidense —o vinculados comercialmente a intereses de Estados Unidos— se mantengan al menos a 30 millas náuticas de embarcaciones militares de su país para evitar confusiones que puedan derivar en incidentes.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos neurálgicos del comercio global: por ese paso marítimo transita alrededor del 20% del petróleo que se consume en el mundo, además de grandes volúmenes de gas natural licuado provenientes de Qatar. Cualquier interrupción sostenida podría tener efectos inmediatos sobre los precios de la energía y las cadenas de suministro.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo Europa Press� - Europa Press�

La principal asociación internacional de armadores, Bimco, advirtió que los buques con vínculos comerciales con intereses estadounidenses o israelíes podrían ser más vulnerables a ataques o represalias. Recomendaron que las embarcaciones ya presentes en la zona busquen refugio en aguas territoriales de Estados considerados neutrales, como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, o que abandonen completamente el área si es posible.

Datos del sitio especializado MarineTraffic mostraron que varios petroleros que navegaban hacia el estrecho de Ormuz redujeron la velocidad, se detuvieron o dieron media vuelta en las primeras horas posteriores a los bombardeos, pese a tener como destino puertos situados al otro lado del paso estratégico.

Agencias AP, ANSA, AFP y Reuters