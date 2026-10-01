La familia de Renee Good demandó al gobierno de Trump: “Es momento de rendir cuentas”

La familia de Renee Good, la mujer de 37 años asesinada el 7 de enero pasado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), demandó al gobierno de Donald Trump por negligencia y por presuntamente montar una conspiración contra los derechos civiles.

La acción judicial es impulsada por Becca Good, pareja de la víctima, y por Brent Ganger, el hermano, quien también representa a los padres y los tres hijos menores de edad de Renee.

“El momento de rendir cuentas es ahora por el profundo daño causado por ICE y otros”, indicó Ganger en un comunicado, según consignó AP.

Y agregó: “No nos quedaremos callados. No nos iremos”.

Renee Good tenía 37 años al momento de ser asesinada Renee Good

Son dos las demandas que presentó la familia en las últimas horas. La primera se dirige contra “los Estados Unidos de América” y exige una indemnización por la muerte por negligencia de la víctima, por el “inmenso sufrimiento” que soportó en los momentos finales de su vida y “por las pérdidas profundas y permanentes que su muerte ha infligido a su familia”.

La segunda acción tiene como destinatario principal a Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó contra la camioneta SUV en la que circulaba Good al momento de su muerte, durante un operativo en la ciudad de Minnesota.

Según la denuncia, la Operación “Metro Surge” -nombre que llevó el operativo de policía inmigratoria de Trump- funcionó como una conspiración para atacar los derechos civiles de los somalíes y otros inmigrantes.

La intersección de East 34th Street y Portland Avenue fue el escenario del operativo donde pereció Renee Nicole Good

De acuerdo al escrito presentado por los abogados, “Metro Surge” fue “un esfuerzo cuidadosamente planificado y coordinado” para transformar a inmigrantes somalíes e hispano “en objeto de agresión y secuestro”.

La ofensiva incluyó, según los demandantes, intimidación, violencia y la amenaza de arresto para intimidar a vecinos y aliados “que observaron, documentaron y advirtieron sobre esa campaña”.

La demanda alcanzó también a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; al jefe de campaña de Trump; Corey Lewandowski; al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; el zar de la frontera, Tom Homan; al exdirector interino de Aduanas del ICE, Todd Lyons y al exjefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, entre otros.

Un manifestante lleva una mascarilla frente a una imagen de Renee Good durante una protesta para denunciar las políticas migratorias de Trump Jae C. Hong - AP

“Lo que le pasó a Renee fue completamente sin sentido y el hecho de que no haya habido rendición de cuentas, ni investigación, ni expresión de condolencias, ni cambio de política es completamente alucinante”, manifestó Ganger.

Y continuó: “El vacío en mi familia y en mí que creó la muerte de mi hermana es inquietantemente evidente”.

Por su parte, Becca Good afirmó en una conferencia de prensa que Renee era “el amor de su vida”. “El pasado enero el mundo entero tuvo que ver cómo nuestro universo entero se vino abajo y cómo el rayo de sol que era mi increíble Renee nos fue arrebatado, a nosotros, a sus hijos y a su comunidad”, evocó.

Cómo fue el asesinato de Good

El fallecimiento de Good se dio en el marco de un operativo que llevó adelante el ICE, agencia que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Good murió mientras los agentes realizaban una operación en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue. En un video que trascendió se observa a Ross disparando contra el vehículo mientras la mujer daba marcha atrás y luego aceleraba.

Protesta en Estados Unidos contra ICE tras las muertes de Good y Pretti NurPhoto - NurPhoto

Bomberos locales rescataron a la mujer del interior del coche para su traslado inmediato y el personal médico del hospital confirmó su deceso minutos después del arribo.

Su muerte, junto a la de Alex Pretti, también a manos de ICE el 24 de enero, generó una profunda conmoción en Estados Unidos y desembocó en una gran cantidad de movilizaciones y acciones contra la política migratoria de Trump.