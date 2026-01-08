Las versiones encontradas entre Kristi Noem y el alcalde de Minneapolis por la muerte de una mujer a manos del ICE

Luego del operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que terminó con la muerte de una mujer en Minneapolis, se generó una fuerte controversia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió al agente involucrado y aseguró que este actuó en defensa propia. En contraste, el alcalde de la ciudad de Minnesota, Jacob Frey, sostuvo que el hombre usó su fuerza de manera “imprudente”.

Noem defendió al agente del ICE que mató a una mujer en Minnesota

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un oficial disparó contra una mujer que conducía su auto. De acuerdo con CBS News, la víctima fue identificada como Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Good recibió un disparo en la cabeza. Luego de que aparecieron los servicios de emergencia, la asistieron en la escena y la trasladaron al Hennepin County Medical Center, donde falleció.

Luego del hecho, del cual se difundieron imágenes, Noem defendió al oficial y dio la versión del gobierno federal. “Fue un acto de terrorismo”, definió sobre lo ocurrido en una conferencia de prensa.

Según el relato de la funcionaria, los oficiales del ICE fueron atacados. “Quedaron atrapados en la nieve por el mal clima en Minneapolis. Intentaban sacar su vehículo cuando una mujer los atacó”, afirmó.

Noem aseguró que Good intentó “atropellar y embestir con su vehículo” a los agentes. “Un oficial actuó rápidamente y disparó en defensa propia para protegerse a sí mismo y a las personas alrededor”, expresó respecto al momento del disparo que provocó la muerte de la mujer.

En esa misma línea fue la respuesta del presidente Donald Trump, que se manifestó a partir de una publicación en la red Truth Social. Con respecto al video, dijo que quien filmaba era una “agitadora profesional” y que la mujer fallecida “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE”, quien “parece haberle disparado en defensa propia.

Además, acusó a la “izquierda radical” de entorpecer los operativos del ICE en las ciudades y causar este tipo de situaciones.

El mensaje de Donald Trump tras la muerte de una mujer en Minneapolis por disparos del ICE AP

El alcalde de Minneapolis cruzó a Noem por la mujer que murió a manos del ICE

En otra conferencia de prensa, Jacob Frey se refirió a lo ocurrido y apuntó contra la versión del gobierno federal. “Tratan de presentar esto como un acto de defensa propia”, describió el alcalde.

Luego, fue contundente sobre su mirada del discurso federal: “Después de haber visto el video yo mismo, les quiero decir a todos directamente: eso es m*** [...] Un agente usó su poder de forma imprudente y resultó en la muerte de alguien”, agregó.

Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, acompañó al alcalde en la conferencia y dio una descripción de los hechos. Según recopiló la fuerza policial local, se realizaron al menos dos disparos en la escena.

Además, O’Hara afirmó que no hay información sobre investigaciones que apuntaran contra Good como sospechosa de algún crimen.

El operativo del ICE en Minnesota que terminó con la muerte de una mujer

El hecho se dio en el marco de una operación de las fuerzas federales en la zona metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, conocida como Twin Cities, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El operativo contó con la presencia de la propia Noem, que afirmó en X que tras el primer día ya habían detenido a más de 1500 personas.