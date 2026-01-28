“No siguieron el protocolo”: por qué el ICE suspende a los agentes involucrados en la muerte de Alex Pretti en Minnesota

Los agentes federales implicados en la muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis fueron suspendidos, cuando arrecian las críticas contra el presidente Donald Trump por defender a los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Dos agentes suspendidos por la muerte de Alex Pretti

La suspensión es parte de “un protocolo estándar”, afirmó un portavoz del ICE a la AFP. De todas formas, el poderoso asesor de Donald Trump, Stephen Miller, sugirió que los agentes federales “pueden no haber seguido” el protocolo, según The New York Times.

Los agentes sancionados son los dos agentes que dispararon el sábado diez veces contra Pretti, luego de que el manifestante fuera inmovilizado en el suelo por varios funcionarios del ICE.

“Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP podría no haber seguido ese protocolo”, declaró Miller en un comunicado, refiriéndose a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Cómo murió Alex Pretti en Minnesota

En esta imagen sin fecha, proporcionada por Michael Pretti, aparece Alex J. Pretti, el hombre abatido por un agente federal el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis. (Michael Pretti vía AP) Michael Pretti

Pretti, un enfermero de 37 años, falleció por las heridas de bala en el lugar de los hechos. Recibió una decena de disparos.

Su muerte ocurrió después de la de Renee Good, otra estadounidense de la misma edad, tiroteada por la policía de inmigración el 7 de enero también en Minneapolis.

Un manifestante lleva una mascarilla frente a una imagen de Renee Good durante una protesta Jae C. Hong - AP

Sigue la tensión en Minnesota, pese a los dichos de Trump

El presidente Donald Trump pareció mostrar cierta disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis después de un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración, pero no había muchos cambios en las calles el miércoles tras semanas de retórica dura y enfrentamientos con manifestantes.

La tensión fue evidente cuando Trump hizo un cambio de liderazgo al enviar a su principal asesor fronterizo a Minnesota para hacerse cargo de la redada migratoria. Esto fue seguido por comentarios aparentemente conciliadores sobre el gobernador y el alcalde demócratas.

Manifestantes avanzan con las manos en alto hacia los agentes federales cerca del lugar en donde Alex Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes de inmigración, el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP) Ellen Schmidt - MinnPost

Trump dijo que él y el gobernador Tim Walz, a quien criticó durante semanas, estaban en “una sintonía similar” después de una llamada telefónica. Tras una conversación con el alcalde Jacob Frey, el presidente elogió la discusión y declaró que “se está logrando mucho progreso”.

De todas formas, en las calles de la ciudad, había pocas señales de cambio. Las redadas y los enfrentamientos con activistas continuaron el miércoles en Minneapolis y St. Paul.

Un grupo de manifestantes hizo sonar silbatos y señaló a efectivos federales en un vehículo en una calle del norte de Minneapolis. Cuando el vehículo se movió, el convoy de activistas los siguió unas pocas cuadras hasta que los policías se detuvieron nuevamente.

Con información de AFP y AP