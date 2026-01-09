Difunden el video que grabó el agente del ICE antes de matar a una mujer en Minneapolis

MINNEAPOLIS.- En las redes sociales se difundió este viernes un nuevo video que muestra a Renee Nicole Good, la mujer muerta en Minneapolis el miércoles por el disparo de un agente de inmigración mientras era grabada por el celular del propio agente que terminó matándola.

En tanto, la ira y la indignación desbordaron las calles de la capital del estado de Minnesota, con cientos de personas que gritaban consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como “Fuera ICE ya” y con carteles que decían “ICE asesino, fuera de nuestras calles”. Los manifestantes expresaron antes su indignación frente a una instalación federal que sirve como base de operaciones para la última campaña migratoria del gobierno federal en una ciudad importante.

Agentes federales se enfrentan a manifestantes frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple durante una protesta por el asesinato a tiros de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota OCTAVIO JONES� - AFP�

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el presidente Donald Trump, y otros miembros de su gobierno calificaron repetidamente el tiroteo como un acto de defensa propia del agente de ICE y presentaron a Good como una criminal, sugiriendo que empleó su auto para atacar al agente que le disparó. La familia de la víctima desmiente esta versión.

En tanto, el vicepresidente, J. D. Vance, afirmó que el tiroteo estaba justificado y que Good, una madre de tres hijos de 37 años, era “víctima de la ideología de izquierda”.

El incidente de Minneapolis se produce en momentos en que la administración Trump está intensificando los arrestos contra inmigrantes no autorizados sin antecedentes penales.

Manifestantes fuera del edificio federal, Bishop Henry Whipple, en Minneapolis, en protesta contra las redadas migratorias SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Un nuevo video revelador

El video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas, identificado este viernes como Jonathan Ross, brinda una perspectiva cruda y cercana de los momentos cruciales que rodearon el tiroteo fatal.

El vicepresidente Vance retuiteó el video y dijo que, según su opinión, demuestra que el oficial estaba en peligro.

“Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

El video comienza con Ross frente al vehículo conducido por Good, quien había detenido su camioneta color vino de forma perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor y se ve reflejada su imagen en los vidrios del vehículo.

Mientras rodea el auto, se puede ver también a Good con la ventanilla bajada y mirando directamente al oficial.

En el video, Good luego habla con Ross.

“No estoy enojada contigo”, dice ella. Y Ross no responde.

Arresto de un manifestante en Minneapolis, en medio de las protestas contra las redadas migratorias SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El video muestra luego a Ross caminando hacia la parte trasera del auto. Rebecca Good, la esposa de Renee, que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross mientras el agente filma la patente del auto: “No cambiamos nuestras patentes todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma patente cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

La esposa de Good, Rebecca, también sostiene un teléfono celular frente a la cara de Ross mientras se dirige a él.

“¿Quieres venir contra nosotras? ¿Quieres venir contra nosotras? Te digo que vayas a comer, grandulón”, le dice a Ross. Luego ella intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Posteriormente se escucha a otro oficial decirle a Good, la conductora, que “salga del maldito auto”.

Se ve entonces que Good da marcha atrás y mirando hacia adelante gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El coche avanza, Ross grita “¡Guau!” y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El video no muestra si la camioneta impactó a Ross, ya que el ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo.

Un video anterior, grabado por un transeúnte, muestra que la camioneta pudo haber impactado a Ross al tambalearse hacia adelante, obligándolo a moverse hacia un lado.

El tiroteo en sí no es visible, pero se escuchan tres disparos mientras el teléfono en su mano se mueve aún más y luego queda de frente a la casa detrás de Ross.

La cámara capta la camioneta avanzando a toda velocidad. Se oye a alguien gritar “¡Maldita perra!”.

Se puede escuchar el impacto del todoterreno chocando contra un coche estacionado mientras la cámara enfoca la calle.

Además, se supo que Ross ya había resultado gravemente herido en junio pasado cuando enganchó su brazo en la ventanilla del auto de un presunto fugitivo que se dio a la fuga y lo arrastró por la calle, según registros judiciales y detalles proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Declaración de la esposa

En tanto, Rebecca Good, esposa de la mujer fallecida, dio a conocer este viernes un comunicado en el que explicó cómo fue que llegaron a la marcha de Minneapolis ese trágico día.

Rebecca y Renee Good

La pareja se mudó a Minneapolis hace casi un año buscando un lugar donde ellas y su hijo de 6 años pudieran sentirse tranquilos.

“El miércoles 7 de enero, nos detuvimos a apoyar a nuestros vecinos. Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, declaró Rebecca Good.

“Estábamos criando a nuestro hijo para que creyera que, sin importar de dónde vengas o cómo te veas, todos merecemos compasión y bondad”, dice el comunicado. “Renee vivía esta creencia a diario. Era puro amor. Era pura alegría. Era pura luz”.

Según ese comunicado, la pareja decidió sumarse a los residentes de Minneapolis que se organizaron para monitorear y protestar contra las medidas de control migratorio en sus vecindarios.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a Fox News que Good “estuvo molestando a los agentes todo el día, obstaculizando nuestra labor policial”. Al ser preguntada por The Washington Post en qué basaba esa descripción, McLaughlin afirmó que la información provenía de “relatos de primera mano” de agentes del orden que habían estado en contacto con Good.

Pero en entrevistas publicadas esta semana, amigos y familiares describieron a Good como una mujer que llevaba una vida tranquila, sin un activismo manifiesto, lo que contrasta marcadamente con los comentarios del vicepresidente J.D. Vance sobre “un acto de terrorismo doméstico”.

