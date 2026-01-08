Qué pasó con el ICE y por qué un agente mató a una mujer en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Estados Unidos.– La ciudad de Minneapolis vive horas de extrema tensión tras la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurrió durante un operativo migratorio masivo que el gobierno de Donald Trump lanzó en la ciudad de Minnesota, donde se desplegaron cerca de 2000 oficiales federales.

El comandante de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino Ellen Schmidt� - MinnPost�

Mientras la administración de Trump calificó el acto como "defensa propia", los líderes locales denuncian un uso injustificado de la fuerza letal. Este incidente marca la quinta muerte vinculada a las recientes redadas migratorias nacionales bajo el mandato actual.

¿Qué pasó?

El miércoles por la mañana, un agente de ICE disparó y mató a una mujer que estaba manejando en un barrio residencial al sur de Minneapolis.

Según videos captados por testigos, un oficial se acercó a una camioneta Honda Pilot detenida en medio de la calle y exigió a la persona al volante que abriera la puerta. Cuando el vehículo comenzó un movimiento hacia adelante, un segundo agente que estaba frente al auto sacó su arma y efectuó al menos dos disparos a corta distancia, a través del parabrisas.

Tras las detonaciones, el vehículo perdió el control y chocó contra dos autos estacionados antes de frenar por completo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que la conductora intentó atropellar a los oficiales y que el agente actuó para proteger su vida y la de sus compañeros.

Personas visitan un memorial por Renee Nicole Good el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Según autoridades federales, un agente de ICE le disparó y la mató durante un enfrentamiento más temprano en el sur de Minneapolis SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

No obstante, los registros visuales no aclaran si hubo contacto físico real entre la camioneta y el uniformado antes de que este saltara hacia un lado y disparara.

¿Quién es la víctima?

La mujer que murió tras los disparos fue identificada como Renee Nicole Macklin Good, de 37 años. Según sus redes sociales y testimonios de su familia, era una poeta, escritora y madre de tres hijos de entre 6 y 15 años.

Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis

Su madre, Donna Ganger, afirmó que su hija probablemente sintió un terror profundo en el momento del encuentro y que nunca tuvo la intención de enfrentar a la autoridad federal.

Good era originaria de Colorado y residió anteriormente en Kansas City, pero había llegado a Minnesota hace poco tiempo.

En el lugar de los hechos, una mujer que se identificó como su esposa fue vista junto al vehículo en medio de un llanto desconsolado. La comunidad local organizó vigilias y protestas inmediatas para honrar su memoria y exigir la salida de ICE de la región.

Un nuevo y dramático video muestra a paramédicos intentando reanimar a Good en la calle y luego subiéndola rápidamente a una ambulancia para trasladarla a un centro médico donde finalmente fue declarada muerta por heridas en la cabeza.

Paramédicos intentan salvar la vida de la mujer asesinada por el ICE

¿Dónde y cuándo sucedió el hecho?

El tiroteo tuvo lugar el miércoles 7 de enero de 2026. La ubicación exacta fue una zona residencial al sur del centro de Minneapolis, apenas a un kilómetro de distancia del sitio donde ocurrió la muerte de George Floyd en 2020.

Este contexto geográfico aumentó la indignación de los residentes, quienes salieron a las calles a pesar de las temperaturas gélidas para repudiar la presencia federal.

Debido a la situación de caos y por precaución de seguridad, las escuelas locales cancelaron sus clases y actividades programadas para el jueves. El gobernador de Minnesota incluso puso en alerta a la Guardia Nacional en caso de que las manifestaciones deriven en disturbios mayores, aunque pidió a la población mantener la calma.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a una persona cerca de la escuela Roosevelt en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026 KEREM YUCEL� - AFP�

Choque de versiones

El conflicto surge de las narrativas opuestas sobre la necesidad de usar la fuerza letal. El DHS, bajo la dirección de Kristi Noem, etiquetó el suceso como un acto de “terrorismo interno”. La funcionaria alegó que la mujer acosó y obstruyó el trabajo de los agentes durante todo el día antes de usar su vehículo como un arma contra ellos.

Por el contrario, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras revisar los videos disponibles, calificó la versión del gobierno como “basura”. Frey asegura que los disparos fueron innecesarios y que no hubo una amenaza real de muerte que justificara la ejecución de la conductora.

El gobernador, el demócrata Tim Walz, también se sumó a las críticas al describir la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” diseñada para crear un espectáculo mediático.

En tanto, el presidente Donald Trump defendió la labor de ICE mediante sus redes sociales y afirmó que el agente disparó en defensa propia.

Una protesta contra el accionar del ICE luego de que este organismo matara a Reene Nicole Good SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Fue una situación viciosa. Ella se comportó de forma horrible y luego lo atropelló. No es que ‘intentó’ atropellarlo..., lo atropelló“, dijo en una entrevista con The New York Times, aunque los videos no muestran ese contacto.

“Puedo poner el video ahora mismo para que lo vean. El oficial usó su entrenamiento para salvar su propia vida y la de sus colegas", agregó en esa misma entrevista.

Noem aseguró que el oficial siguió su entrenamiento al pie de la letra y mencionó que este mismo agente sufrió heridas en junio pasado al ser arrastrado por otro manifestante.

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU Kristi Noem Mark Schiefelbein - AP

¿Era legal disparar en esa circunstancia?

Este caso reactivó una vieja disputa sobre cuándo es lícito que la policía dispare contra un auto en marcha. Históricamente, departamentos como el de Nueva York limitaron esta práctica desde 1972 debido al alto riesgo para los transeúntes y la posibilidad de que un conductor herido pierda el control total del vehículo, como ocurrió en este caso al chocar contra autos estacionados.

El Manual de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que las armas de fuego no deben usarse simplemente para inhabilitar un vehículo. Solo se permite el uso de fuerza mortal si una persona dentro del auto amenaza a otros con una fuerza similar o si el vehículo representa un peligro inminente sin otra alternativa razonable.

Puntualmente, la ley de Minnesota sobre el uso de la fuerza permite a la policía estatal usar fuerza letal solo si agentes razonables consideran que es necesario para protegerse a sí mismos o a otros de la muerte o daños graves.

Expertos en criminología señalan que la investigación del FBI deberá determinar si el agente violó estas políticas internas de entrenamiento.

El DHS, con Kristi Noem a la cabeza, ordenó el despliegue de 2000 agentes del ICE en Minnesota AP/ICE

¿Podrían acusar al agente que disparó?

Los agentes federales generalmente gozan de inmunidad ante el enjuiciamiento estatal por acciones realizadas en el marco de sus funciones oficiales. La inmunidad solo aplica cuando las acciones de un agente fueron autorizadas por la ley federal y fueron necesarias y adecuadas. Hasta ahora, el gobierno de Trump ha defendido las acciones del agente.

Si Minnesota acusara al agente, él podría solicitar que el caso se trasladara a un tribunal federal y argumentar su inmunidad. Para insistir, el estado tendría que demostrar que las acciones estuvieron fuera de sus funciones oficiales o fueron objetivamente irrazonables o claramente ilegales.

Si un juez dictaminara que el agente gozaba de inmunidad, el caso sería desestimado y el estado no podría volver a acusarlo.

A nivel federal, los fiscales pueden acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales, pero los requisitos son muy estrictos y los cargos son poco frecuentes. Los fiscales tendrían que demostrar que el agente sabía que su conducta era ilegal o que actuó con un desprecio temerario por los límites constitucionales de su autoridad, lo cual es difícil de probar en los tribunales.

Además de la inmunidad federal, el agente podría argumentar que sus acciones fueron razonables según la Constitución, que actuó en defensa propia o que no actuó con la intención de dañar o matar a la mujer.

Agencias AP, AFP, Reuters y diario The New York Times