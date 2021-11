La familia real británica, en pie de guerra contra la BBC por un documental

LONDRES.- La relación entre la familia real británica y la cadena de radiotelevisión pública BBC- de por sí tensa - continúa sumando nuevos capítulos que oscurecen el vínculo tumultuoso. En esta oportunidad, la corona publicó una fulminante declaración en la que acusó al medio de publicar informaciones “infundadas” a raíz de un documental sobre los príncipes Guillermo y Harry.

El nuevo choque surge por el lanzamiento de “Los príncipes y la prensa”, un programa en dos partes de la BBBC que examina la relación de los periodistas con Guillermo, segundo en la línea sucesoria al trono, y con su hermano menor, Harry, quien ha llevado a varios tabloides ante los tribunales, especialmente desde que empezó su relación con la actriz estadounidense Meghan Markle en 2016.

Harry y William en su última aparición juntos metro.co.uk

La realeza cuestiona a la BBC por no haberles pedido su participación, no haber sido entrevistados, ni haberles mostrado el contenido del programa antes de su publicación. El enojo con la cadena es tal que amenazaron con dejar de colaborar en futuros proyectos del ente público, según informes.

En una declaración conjunta de los palacios de Buckingham, Clarence House y Kensington, residencias de la reina Isabel II, su hijo Carlos y su nieto Guillermo, la familia real lanzó que “es decepcionante que alguien, incluida la BBC, les dé credibilidad”.

“Una prensa libre, responsable y abierta es de vital importancia para una democracia saludable. Sin embargo, con demasiada frecuencia las afirmaciones exageradas e infundadas de fuentes anónimas se presentan como hechos y es decepcionante cuando alguien, incluida la BBC, les da credibilidad”, dijeron las tres casas que representan a las figuras de la realeza.

Los duques de Sussex, los íconos más influyentes según TIME time.com

El documental sugiere que Harry, de 37 años, siempre tuvo una actitud hostil hacia la prensa, a la que responsabiliza de la traumática muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, perseguida por los paparazzi en París, cuando él y su hermano eran adolescentes. Esta relación solo empeoró con la llegada de Markle a la familia real.

Además, el presentado del documental es Amol Rajan, un republicano que está en contra la monarquía ya que la considera una institución “absurda”, lo que generó mayores preocupaciones en la corona.

Según Rajan, siempre ha existido un acuerdo no escrito entre los miembros de la familia real y los medios por el cual estos le permiten fotografiarlos y acceder a ellos a cambio de una cobertura favorable.

Tim Ewart, un veterano corresponsal real, aseguró que cuando Harry se negó a “jugar el juego” con los medios, provocó “resentimiento” en ciertos tabloides que se volvieron más duros con él.

Los duques de Sussex destacaron la fuerte presión mediática como el principal motivo de su retirada de la monarquía, que anunciaron estrepitosamente a principios de 2020, antes de irse a vivir a California, sacudiendo los cimientos de la realeza.

Los príncipes Harry y William en fuego constante con la prensa AFP

El documental habla también del presunto acoso por parte de Meghan a empleados del palacio cuando la pareja aún vivía en Londres, denuncias que la casa real aseguró estar investigando en marzo.

Harry y Meghan, que han presentado varias demandas contra los medios, están actualmente a la espera de una sentencia en recurso contra el Mail on Sunday, al que la duquesa de Sussex acusa de haber violado su intimidad al publicar una carta personal escrita a su padre en 2018.

“Como me explicaron dos editores, Harry se había convertido en la nueva Diana”, afirmó Gavin Burrows, un investigador privado, quien pirateó el teléfono de quien entonces era su novia y vendió información a News of the World sobre el príncipe.

Al dejar la monarquía, el nieto de Isabel II afirmó querer evitar que “se repitiera” la historia de acoso mediático a su madre con su esposa, quien reconoció en una chocante entrevista a la presentadora estadounidense Oprhan Winfrey haber llegado a tener pensamientos suicidas.

Agencia AFP