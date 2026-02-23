La historia detrás de Punch, el mono viral del peluche que conmueve al mundo

El mono japonés Punch reside en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en las afueras de Tokio, tras el alejamiento de su madre hace siete meses. Los especialistas del predio facilitaron al animal un muñeco de tela para garantizar su seguridad y el fortalecimiento de sus músculos ante la ausencia de protección materna. El caso cobró relevancia internacional a través de videos y transformó al animal en el principal atractivo del parque.

La historia de Punch

El animal sufrió el rechazo materno en el momento de su nacimiento en el sector de simios del establecimiento bajo condiciones de calor extremo durante el mes de julio pasado. Un visitante del lugar notó el peligro para la cría y dio aviso a los cuidadores de forma inmediata. El equipo técnico intervino para preservar la vida del pequeño primate.

Kosuke Shikano, integrante del personal del parque, atribuyó el alejamiento de la madre a las altas temperaturas de la temporada estival durante el parto. Los macacos bebés requieren el contacto físico constante para el fortalecimiento de su musculatura y la obtención de seguridad, ya que sin este vínculo natural, el ejemplar pierde vitalidad en su entorno. Los expertos buscaron alternativas para cubrir esta necesidad biológica y probaron primero con toallas de algodón, muñecos de trapo hasta que finalmente eligieron un orangután naranja de la marca IKEA.

El origen del objeto y la elección de los especialistas

El muñeco cumple un papel fundamental en la rutina diaria del macaco. El mismo posee ojos saltones y extremidades largas que facilitan el agarre del animal. Shikano explicó los motivos técnicos de la elección del objeto a la agencia Reuters: “Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos”.

El primate traslada el juguete por todos los rincones de su jaula pese a la diferencia de tamaño entre ambos. Los visitantes del zoológico de Ichikawa observan con atención cada movimiento del animal con su compañero de tela.

El camino de Punch hacia la integración en la manada

La convivencia con el resto de los monos presenta desafíos para el joven simio, ya que enfrentó dificultades para establecer vínculos con sus pares durante los primeros meses de vida. Varios visitantes capturaron imágenes del desprecio de la manada hacia él.

Los cuidadores consideran que estos episodios forman parte del ciclo de aprendizaje de la especie. La meta final del equipo de expertos es la autonomía plena del primate dentro de su entorno social. Shikano manifestó su confianza en la evolución del caso: “Creo que llegará un día en el que ya no necesite su peluche”. Un registro visual reciente mostró avances significativos con hembras de mayor edad que aceptaron su cercanía en el recinto.

Punch hizo nuevos amigos

El impacto social y la empatía del público

El relato del pequeño mono despertó una ola de afecto en las plataformas digitales. Los videos de sus recorridos con el orangután naranja circulan por la web y motivan el arribo de nuevos turistas al zoológico. Miyu Igarashi, una enfermera de 26 años, viajó hasta el parque para conocer al ejemplar tras ver su caso en internet. “Ver a Punch en las redes sociales, abandonado por sus padres pero aun así esforzándose tanto, me conmovió mucho”, comentó la mujer y sugirió el plan a una amiga para contemplar el esfuerzo del animal en persona.

Los responsables del predio monitorean la salud física del primate de forma constante, quien muestra signos de crecimiento saludable y una curiosidad creciente por su entorno natural.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.