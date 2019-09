La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, cedió a la presión de los manifestantes y retiró el proyecto de ley Fuente: AFP - Crédito: Anthony Wallace

HONG KONG.- La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que retirará el polémico proyecto de extradición a China que despertó multitudinarias protestas en la isla desde hace tres meses.

"Primero, el gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas", afirmó la jefa del Ejecutivo en una declaración televisiva grabada previamente y agregó que el responsable de Seguridad de su gobierno presentará una iniciativa en este sentido cuando el Parlamento retome sus trabajos.

Luego trece semanas de enfrentamientos entre la policía y los prodemocráticos más radicalizados, Lam cedió a los reclamos y anunció "cuatro acciones para iniciar el diálogo" con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa.

La jefa de gobierno ya había suspendido la tramitación de la iniciativa y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", algo que, sin embargo, no desactivó las protestas contra el gobierno leal a Pekin que se intensificaron cada vez más incluyendo protestas en los aeropuertos, barricadas incendiadas, gases lacrimógenos y bombas molotov.

Los reclamos surgieron por el controvertido proyecto de ley pro-China y terminaron con el pedido de renuncia de Lam. Sin embargo, la jefa de gobierno ayer se volvió a negar y reafirmó: "Jamás he ofrecido mi dimisión al gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Beijing). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".

Lam dijo que el gobierno no aceptará otras demandas y señaló como "inaceptable" el pedido de investigación independiente sobre los supuestos casos de violencia policial y rechazó la liberación de los detenidos sin cargos.

Piden una reunión con Merkel

Los líderes de las protestas de Hong Kong pidieron una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de un viaje que la mandataria realizará a China el próximo 5 de septiembre.

En una carta abierta, el exlíder estudiantil y referente del movimiento, Joshua Wong, advirtió una escalada de violencia: "Nos encontramos frente a un poder dictatorial que no permite las libertades fundamentales y utiliza cada vez más medidas violentas, con tendencia a una nueva masacre como la de la plaza de Tiananmén (o de la Paz Celestial)", en referencia a la represión que realizó el Ejercito chino en 1989 dejando cientos de muertos.

