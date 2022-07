La Justicia de Uruguay suspendió la vacunación contra el Covid para menores de 13 años

MONTEVIDEO.- La Justicia de Uruguay determinó este jueves al mediodía la suspensión “inmediata” de la vacunación anticovid de niños “menores de 13 años” bajo el “apercibimiento de desacato” en caso contrario. La medida ocurre después de dos audiencias entre ayer y hoy a partir de la acción de amparo que presentó el viernes el abogado Maximiliano Dentone. El Ministerio de Salud Pública (MSP) apelará el fallo.

El juez Alejandro Recarey activó esta resolución hasta tanto “se publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas”; se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto -a suministrar a los responsables de los menores de edad- que informe completamente y con claridad” varios puntos.

El gobierno de Lacalle Pou apelará la medida

Este texto debería incluir “la composición de las sustancias inyectables (todos los elementos que contengan, de la naturaleza que fueren)”; “los beneficios que conlleva la vacuna”, “los riesgos que tenga. con detalle de su naturaleza, probabilidad, magnitud y, de ser ello posible, momento de ocurrencia”, así como que “aclare que la sustancia tiene solo autorización de emergencia y no definitiva, explicando en términos sencillos qué diferencia suponen esos dos tipos de permisiones. en orden específico a la ponderación privada de los riesgos antedichos”, que “se detallen los efectos adversos ya detectados, en su totalidad. actualizando periódicamente esta información”, y que “se lleven adelante los controles a los que el estado está obligado por el art. 2 inc. 5 de la ley 9.202″.

Por otro lado, el texto estimó un costo de $ 30.000 de Honorarios Fictos, que se estiman para el aporte tributario correspondiente.

La reacción del gobierno

El MSP señaló a través de un comunicado en redes sociales que “a partir de hoy las vacunas para esta población dejarán de estar disponibles hasta nueva disposición”, aunque sí podrán recibir la inmunización los “mayores de 13 años”.

La cartera de Salud “reiteró” que “cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo GACH y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”.

AHORA || Comunicado urgente || Tema: Vacunación menores de 13 años, MSP acata fallo. @DrDanielSalinas @JoseSatdjian pic.twitter.com/DjTEi6He5c — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) July 7, 2022

Esto fue en línea con lo que declaró el ministro Daniel Salinas ante la solicitud de 18 preguntas de Recarey. “Dado el escenario epidemiológico actual, el Ministerio hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal”, remata el comunicado de este jueves de tarde.

“El gobierno respeta la ciencia y la justicia y por eso el Ministerio de Salud en este momento está suspendiendo la vacunación voluntaria a menores”, reaccionó, por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y remarcó que el gobierno apelará en forma inmediata esta resolución.

“La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar”, agregó el jerarca y mencionó que para hoy tenían fecha de segunda dosis anticovid 5800 niños. Y a ellos se sumaban los que iban por la primera dosis. “El gobierno, lo primero que está preparando, es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan pero se pueden criticar y este fallo es un disparate”, remarcó Delgado.

El secretario de Presidencia destacó especialmente que el fallo “dice que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron intereses económicos de farmacéuticas privadas. Para el gobierno y para el Uruguay entero esto es inadmisible”, enfatizó.

“Como ciudadano y como padre, que una decisión de un juez suspenda una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente”, dijo Delgado y sostuvo que “no hubo plan de vacunación más preparado y más estudiado que el uruguayo, avalado por la ciencia”.