Un canal venezolano difundió declaraciones de Corina Machado y recibió un mensaje intimidante de Diosdado Cabello

El dirigente chavista Diosdado Cabello lanzó una velada amenaza contra el canal de TV Venevisión, luego de que transmitiera un mensaje de la líder opositora María Corina Machado, en medio del nuevo escenario que se vive tras la detención de Nicolás Maduro.

En el pequeño extracto difundido, la dirigente adelantó su “pronto” regreso a Venezuela, tras su reunión con el secretario de estado norteamericano Marco Rubio en Washington.

Sin embargo, la acción de la emisora privada -en el contexto de una fuerte presión estatal sobre los medios en el país- no pasó desaparecibida. Con un tono desafiante desde su programa televisivo Con el Mazo Dando, el ministro de Interior, Justicia y Paz -y hombre fuerte del régimen, objetó esa transmisión y le dedicó un mensaje intimidante a la señal televisiva.

La trasmisión de Venevisión de Machado

“Sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. Escúchame, Venevisión, escucha ahí, sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece”, repitió con actitud desafiante.

En ese mensaje, desde Washington, Machado se había referido a la etapa que se abre en el país. “Queremos que se respeta la soberanía popular para avanzar en el proceso de transición que permite que vengan grandes inversiones en un estado que exista transparencia, respeto y libertad”, afirmó.

Y añadió: “No estoy físicamente en Venezuela, pero mi corazón está con ustedes y muy pronto, muy pronto estaré de regreso en nuestro país. Hoy más que nunca sabemos que esta es una lucha espiritual”.

Este corte de pocos segundos significó la primera aparición de la opositora en el canal desde 2018, que medios locales interpretaron, antes de la reacción de Cabello, como un deshielo en la autocensura mediática impuesta bajo el chavismo.

La amenaza de Cabello a Venevisión

La advertencia de Cabello coincidió con la eliminación abrupta de la nota sobre Machado en la emisión nocturna de Venevisión, que cortó el segmento y pasó directamente a reportar el reconocimiento militar a la presidenta interina Delcy Rodríguez como comandante en jefe de las fuerzas armadas en Venezuela, según consignó ANSA.

El episodio ocurre en medio de las señales contradictorias de apertura política del actual gobierno venezolano- bajo la tutela de Estados Unidos- y las fracturas internas del régimen tras la caída de Nicolás Maduro.