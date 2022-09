La mujer que robó 100 mil dólares gracias a pasajes aéreos fantasma: su perfil y las múltiples denuncias que recibió

“Le hice un depósito de US$400 para separar los hoteles a los que iba a llegar. Utilizó US$4.000 de mis tarjetas para los pasajes y consumió US$4.000 más de una tarjeta para los vuelos. Son unos US$15.000. Con ese dinero me llevó a Madrid y me dejó ahí varada”. Así comienza el dramático testimonio de Luz Armas, quien se puso en contacto con El Comercio mientras estaba varada en España, con su padre y dos hijos, sin poder regresar al Perú.

Ella cuenta que cayó en el engaño de la agencia de viajes Terranova Experiencias, pero no fue la única denuncia sobre esta agencia que recibió este Diario. Este martes #PasaEnLaCalle publicó el episodio número 13 de su microprograma donde reveló el modus operandi de dicha agencia de viajes y su dueña a través de cinco testimonios. A raíz de esta publicación, más personas se contactaron con este Diario.

Todas parecían revelar la misma forma de estafa. Y a la cabeza de estos engaños el mismo nombre: María del Carmen Vigo Alvarado, quien aplicaría un mecanismo casi idéntico para todos los casos. Sumando la cantidad de dinero perdido por algunas de las víctimas, antiguos y nuevos clientes que conversaron con El Comercio, la empresa se habría apoderado de más de US$100.000. Los afectados buscaban irse de vacaciones al Caribe o a Europa, pero terminaron varados en el extranjero o sin viaje.

¿Quién es María del Carmen Vigo?

María del Carmen Vigo Alvarado es la dueña de la agencia de viajes Terranova Experiencias. Según sus conocidos, ella se dedicaría al sector turismo desde hace más de 15 años. Sin embargo, los problemas aparentemente iniciaron hace tres años. Vigo Alvarado tiene 41 años y, según la información que brindó a Reniec, viviría en el distrito de San Isidro, Lima. Sin embargo, algunos afectados la fueron a buscar a esa dirección y no la encontraron.

Además, su estado civil es casada. La agencia de viajes tiene actualmente una oficina en la calle Elias Aguirre 126, oficina 705, Miraflores; pero, cuando El Comercio acudió a buscarla, el personal de seguridad indicó que no iba hace más de una semana ni contestaba los teléfonos.

Se encontraron grandes deudas en sus cuentas El Comercio

Según la información que brinda Infocorp, registra “riesgo alto” pues Vigo Alvarado arrastra una deuda de más de 160 mil soles al Banco de Crédito del Perú, Interbank, Cajra rural de ahorro y crédito y Banco Ripley. Además, según Sunat, tiene una deuda en cobranza coactiva de 25.229 soles desde febrero de este año con la empresa Experiencias Terranova E.I.R.L con RUC 20607532151.

Según información oficial, la razón social Experiencias Terranova E.I.R.L recién fue inscrita en el 2021. Antes de eso, la involucrada operaba con Grupo Maral S.A.C., inscrito desde el 2011, y su nombre comercial era Viajes Terranova. Ambas empresas registran la misma dirección en Miraflores.

Ninguno de los afectados que contactó a la señora María del Carmen Vigo tenía conocimiento de estas deudas. Una vez que se dieron cuenta de que habían sido víctimas de estafa, algo que los alertó aún más fue que Vigo Alvarado no cuenta con ninguna propiedad a su nombre. Esto, explican los afectados, hace que sea aún más improbable la devolución del dinero. El Comercio comprobó en el portal de la Sunarp que María del Carmen Vigo Alvarado no cuenta con propiedades en Lima ni en ninguna zona del Perú.

Vigo Alvarado con parte del equipo de Viajes Terranova, nombre antiguo de su agencia El Comercio

Avalancha de denuncias

Luego de publicarse el reportaje sobre la agencia de viajes Terranova Experiencias, diversas personas se contactaron con #PasaEnLaCalle para contar su propio testimonio. Al inicio, la suma de dinero aproximada que habría obtenido la agencia, según los casos que llegaron a El Comercio, era US$ 40 mil; con los nuevos casos incrementaría a más de US$ 100 mil.

Camila Farfán viajaba con 10 amigas a Rivera Maya en México el 4 de agosto. Ellas pagaron US$ 800 por persona, en total US$ 8.800 a Terranova Experiencias. El primer pago lo hicieron en febrero y recién en junio les enviaron los códigos de reserva en Latam y la reserva del hotel en un documento de la propia agencia. Pese a la demora, con estos documentos en la mano, Camila se quedó tranquila.

Sin embargo, un par de semanas después, en la aplicación de la línea aérea, salía error. Desde ese momento en adelante todo ser convirtió en una pesadilla. María del Carmen les decía que lo iba a solucionar, pero nunca les daba una respuesta. Finalmente, los clientes se comunicaron directamente con Latam y ahí les indicaron que los pasajes no estaban pagados y por eso se habían eliminado. Ninguna pudo viajar.

“Un día antes del viaje nosotras no teníamos absolutamente nada. No hubo ningún viaje. Luego, ella se comprometió a darnos un cronograma de pago [devolución por los US$ 8.800 que habían pagado] y pasaron meses y nada”, sostuvo una de las afectadas.

Documento que entrega la agencia con la información del viaje y que sirve como "comprobante de pago" El Comercio

Tras caer en el engaño, Camila puso una publicación en Facebook donde denunciaba lo ocurrido. María del Carmen las llamó a pedirle que por favor la retiren: “Nos dice que ella estaba intentando moverse para devolvernos el dinero, pero qué personas habían visto la publicación y ya no le querían dar. En otras palabras, nos decía que quería estafar a más personas para, supuestamente, darnos la plata”, explicaron.

Otro caso que se expuso en el reportaje es el de Myriam Sánchez. Ella pagó US$ 5 mil - que incluía tres boletos de avión y hotel - para viajar a México con su esposo y su hija. Solo 12 horas antes de viajar, la agencia le envió dos boletos, faltaba uno, que tuvo que comprarlo en la puerta del aeropuerto con su propia tarjeta (US$800).

A diferencia del caso anterior, Myriam sí pudo embarcarse y volar a México, pero sus vacaciones no fueron como lo tenían planeado. Myriam contó: “El último día fui a la recepción del hotel y es en ese momento que me entero de que todo nuestro paquete no estaba pagado. El mismo día que teníamos que salir del hotel. Esta señora creo que creía que uno iba a salir gratis de ahí o que iba a terminar en una comisaría denunciada”.

Otro testimonio que llegó al WhatsApp de #PasaEnLaCalle luego de la publicación del primer informe es el de Francesca Protto quien dijo que la agencia en cuestión le debe US$ 7 mil por un viaje al caribe y a su familia le debe US$ 4 mil por un viaje a Estados Unidos.

La forma de engaño en este caso es exactamente igual al que contó Camila Farfán: reservas en Latam, documentos de la agencia sobre el hotel y una comunicación casi imposible sin resolución de problemas. Ellas tenían su viaje para el 30 de agosto. Tampoco se fue.

Documento que entregó la agencia al grupo que viajaba a Cancún el 30 de agosto El Comercio

El mecanismo de estafa

El modus operandi que sigue María del Carmen Vigo para estafar es casi idéntico en todos los casos. Ella evita entregar boletas de pago o documentación y solo lo hace cuando se le insiste. Los documentos que finalmente da no tienen ningún valor legal. Además, entrega reservas de hoteles y aerolíneas como confirmadas, cuando no están pagadas.

La mayoría de afectados cuenta que la agencia le entregó unos códigos de reserva en la aerolínea y eso les dio seguridad. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que estos pasajes no estaban pagados y no servían para viajar. El código estaba vacío.

En otros casos, los afectados cuentan que estuvieron presionando todos los días para que les entreguen su boleto aéreo y fue recién 12 horas antes de viajar que la agencia se los dio. Sin embargo, una vez salieron de viaje, se dieron cuenta de que absolutamente nada estaba pagado: ni los hoteles, ni los boletos de conexión, ni los pasajes de regreso.