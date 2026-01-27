La nueva reforma migratoria de España podría beneficiar a más de 42.000 argentinos

MADRID.- Más de 42.000 argentinos que viven en España podrían acceder a los beneficios de la nueva reforma migratoria impulsada por el presidente Pedro Sánchez y, así, obtener el permiso de residencia para vivir en Europa por al menos un año.

El gobierno socialista aprobó este martes en su Consejo de Ministros la medida que permite regularizar a los inmigrantes que hayan vivido en España al menos desde hace cinco meses y que no tengan antecedentes penales. El beneficio podrá comenzar a tramitarse desde abril, informaron desde el gobierno español.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez

“Hoy es un día histórico. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y en convivencia y compatible con el crecimiento económico”, dijo este martes Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El oficialismo detalló que la medida normalizará la situación de medio millón de migrantes que ya viven en España, la mayoría latinoamericanos, pero ese número incluso podría ser mucho mayor.

El think-tank Funcas publicó el lunes un informe que indica que 850.000 migrantes sin papeles podrían obtener el permiso de residencia, lo que sería la regularización más grande de la democracia española, que ya cuenta con otros cuatro antecedentes. El 91% de esos beneficiarios son de origen latinoamericano, indicó el estudio.

Un migrante lleva sus pertenencias a un edificio abandonado donde vivían cientos de migrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona

Los argentinos alcanzados por esta medida serían 42.446; es la sexta nacionalidad de la región detrás de las de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Paraguay, según el análisis realizado por esta fundación, que toma distintas variables de datos públicos para llegar a ese resultado.

Los argentinos que ingresaron a España con pasaporte comunitario -la gran mayoría- no están incluidos en este cálculo, ya que su permiso de residencia es prácticamente inmediato. En total, son 450.000 las personas nacidas en Argentina que viven en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, los argentinos en situación irregular -según el estudio de Fundas- serían menos del 10% de los que residen en este país.

Inmigrantes argentinos durante una marcha para exigir la regularización de su situación en Galicia en 2019

“Una buena parte de la comunidad argentina viaja a España con pasaporte europeo, por eso no están entre los países con más migrantes beneficiados por esta medida. Además, los argentinos llegan con un perfil educativo muy diferente al de otros países latinoamericanos, incluso muchos migran con estudios universitarios y posgrados. En ese contexto es más fácil obtener un permiso de residencia, ya sea por un contrato de trabajo o por una visa de estudio. Es una posición menos vulnerable en el mercado laboral”, explicó María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas.

Miyar, además, cuestionó la “falta de previsión” del gobierno español al aprobar esta modificación en el Reglamento de Extranjería, especialmente porque Funcas estima que, a raíz de esta medida, habría un número de solicitudes de residencia mucho mayor a la anunciada por los funcionarios.

Cientos de argentinos inician cada año los trámites de la nacionalidad española en el Consulado de España en Buenos Aires, Argentina

“Esto habla de una falta de planificación y de técnica en el diseño de esta medida. Ha sido una medida un poco improvisada, a pesar de que llevaba mucho tiempo discutiéndose, porque ni siquiera han hecho una estimación precisa de los migrantes que tendrán que regularizar”, sostuvo la especialista, ante la consulta de LA NACION.

La batalla política

El proyecto para la regularización de extranjeros estuvo en el temario legislativo desde hace más de un año, pero trabada, sin el apoyo de algunos de los partidos que conforman el oficialismo y con el previsible rechazo del Partido Popular y VOX. Pero Sánchez sacudió ayer el escenario cuando anunció que tomaría un atajo para evitar el Congreso y aprobó la medida con un decreto, que fue festejado por Podemos, la fuerza política de izquierda que presionaba desde hace meses al presidente español para aprobar estos beneficios.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez apuesta a una reforma en las políticas migratorias

La medida, además, cumple con un histórico reclamo de las principales cámaras de empresarios de España, que necesitan la estabilidad de muchos migrantes que son la principal mano de obra en decenas de sectores de trabajo pesado, como la construcción.

El Estado sumará millones de euros por el pago de impuestos de los migrantes regularizados en una sociedad con un saldo demográfico negativo desde hace una década. La Iglesia también apoyó la medida porque “reconoce la dignidad de los migrantes”, dijo el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Del otro lado, Santiago Abascal, presidente de VOX, aseguró que Sánchez quiere modificar el censo electoral con esta nueva decisión, aunque sólo los ciudadanos españoles pueden votar en las elecciones nacionales y sólo los residentes con dos años de antigüedad pueden hacerlo en comicios municipales.

El líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó la reforma de Pedro Sánchez

“Inmediatamente después de 46 víctimas mortales de la corrupción de este gobierno (por los accidentes en los trenes), Sánchez anuncia el proceso de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales”, dijo el líder de la ultraderecha española, que recurrirá a la justicia para impedir la implementación del decreto.

Después de largas semanas de desgaste político por la crisis ferroviaria y los casos de corrupción, Sánchez aprovechó la regularización de inmigrantes para cambiar la agenda pública con esta nueva medida. La ministra Saiz ofreció este martes una conferencia de prensa en la que aseguró que esta medida “permitirá que los migrantes puedan incorporarse a un trabajo en cualquier sector desde ese mismo día. Gana el trabajador y ganan las empresas en seguridad jurídica”.

La medida no sólo es una bocanada de oxígeno para Sánchez, sino que también lo posiciona ideológicamente dentro de la Unión Europa y a nivel global ya que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, son muchos los países que se inclinaron hacia políticas que penalizan a los migrantes sin papeles.