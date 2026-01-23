Crece la presión sobre Pedro Sánchez por los choques de trenes en España tras el informe oficial y nuevas revelaciones

MADRID.– El duelo oficial por el accidente ferroviario se terminó. Y también se acabó la tregua política sobre el gobierno español por los siniestros que causaron 46 muertos esta semana.

El Partido Popular (PP) reclamó este viernes que Pedro Sánchez comparezca ante el Senado para dar explicaciones por las tragedias, el primer ataque del líder de la principal fuerza opositora desde que se conocieron los hechos que todavía conmocionan a España.

“El duelo no puede ser una coartada para la opacidad. Un caos de estas dimensiones exige que el presidente dé la cara al máximo nivel”, atacó Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que rompió hoy la tregua que se había autoimpuesto después de que el gobierno decretara tres días de luto por el duelo y, mientras tanto, los rescatistas de la Guardia Civil encontraban ayer a los dos últimos cuerpos del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. El dirigente opositor reclamó que Sánchez responda las “dudas más que razonable” sobre los accidentes.

El estado de las vías refleja el estado de la Nación. pic.twitter.com/jGoTRIPovo — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 23, 2026

A cinco días del choque de trenes en Andalucía, un informe preliminar publicado esta mañana por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios indicó que la vía por la que circulaba el tren Iryo había sufrido una rotura previa en una soldadura y que probablemente este haya sido el motivo del descarrilamiento que ocasionó el posterior choque de la otra formación que circulaba en dirección contraria.

El PP convocó este mediodía a una conferencia de prensa después de haber conocido los primeros resultados de esta investigación técnica. “El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”, dijo Feijóo durante su presentación desde la sede del partido. “No tenemos el mejor ferrocarril de la historia, lo que tenemos es el peor gobierno de la historia”, agregó.

Rescatistas con vagones de un tren de alta velocidad Iryo que chocó con otro tren el domingo en Adamuz, España FINBARR O'REILLY - NYTNS

El líder opositor reclamó explicaciones sobre las advertencias hechas previamente por el sistema de control ferroviario, así como el mantenimiento de la infraestructura y las oscilaciones de esta semana sobre los límites de velocidad. “Pasan los días y, en lugar de tranquilizar, se genera más preocupación sobre el estado de las vías, sobre los sistemas de control y seguridad y sobre las decisiones que se toman”, subrayó Feijóo.

Nuevas revelaciones

Las especulaciones sobre la eficacia de la reacción estatal frente al accidente de Adamuz crecieron en las últimas horas. El diario digital El Confidencial reveló hoy testimonios de pasajeros del tren Alvia que relataron no haber recibido ningún tipo de asistencia durante la hora posterior al accidente. Estas afirmaciones refuerzan la hipótesis de que las autoridades no detectaron la existencia de un segundo tren accidentado durante un largo período de tiempo y que los rescatistas tampoco acudieron porque, luego del impacto, la formación había caído a un terraplén de cuatro metros de profundidad, imposible de verlo por la oscuridad.

El ministro del Interior, Fernando Marlaska, fue el primer funcionario que respondió las acusaciones del PP al asegurar esta tarde que “el gobierno comparece desde el minuto uno” del accidente. Marlaska detalló que la Guardia Civil tuvo conocimiento sobre un segundo tren involucrado en el siniestro 15 minutos después de ocurrido. “Creo que es una respuesta bastante razonable. Nadie ha puesto en duda la profesionalidad, la celeridad y la eficacia de nuestros medios”, agregó.

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, fue el lunes al lugar de la tragedia CRISTINA QUICLER - AFP

Más tarde, el propio mandatario socialista pidió comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso.

Después de la conferencia de prensa que ofreció el lunes en Adamuz, Sánchez volvió a referirse ayer al accidente desde Bruselas, donde había asistido a un encuentro de líderes europeos, y dijo que asumirá todas las responsabilidades del accidente cuando se conozcan sus causas. “Por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder, como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años”, sostuvo.

Primeras imágenes del informe. Fuente: X

Feijóo fue el primer dirigente de la conducción nacional del PP que cuestiona a Sánchez por el accidente de trenes. De hecho, Feijóo y Sánchez se comunicaron a primera hora del lunes para acordar suspender la reunión que tenían prevista para esa tarde, cuando negociarían sobre la política exterior de España. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también dirigente del PP, tampoco había evitado ayer polemizar con el socialismo, cuando todavía estaban rescatando cuerpos de los trenes siniestrados.

Vox, el partido de la ultraderecha española, fue el primero en atacar al gobierno, incluso minutos después de conocerse el accidente, el domingo por la noche. Santiago Abascal, amigo del presidente Javier Milei, aseguró hoy durante una conferencia de prensa que este accidente “ha demostrado que no hay nadie al mando de las instituciones”. Y agregó que “el colapso de una mafia ha acabado convirtiéndose en el colapso del Estado”.