El colapso ferroviario pone contra las cuerdas al ministro Puente, un férreo defensor de Sánchez

MADRID.– La responsabilidad del Estado en el accidente de trenes de Adamuz que causó 45 muertos y la caótica situación que atraviesa actualmente la red ferroviaria española dejaron en jaque al ministro de Transportes, Óscar Puente. La oposición reclamó en las últimas horas la renuncia del funcionario, uno de los más fervientes defensores mediáticos de Pedro Sánchez. Pero también los aliados catalanes del gobierno reclamaron su salida, lo que vuelve a exponer la fragilidad del oficialismo socialista.

“Nunca he visto una falta de gestión y una mediocridad tan grande en el gobierno. España está colapsando. El mantenimiento de la red no puede ser la misma que antes de la liberalización, cuando hay muchos más trenes y muchos más viajeros”, sostuvo Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP). El líder opositor insistió en que Sánchez debe presentarse esta semana a dar explicaciones en el Senado y pidió que, durante esa comparecencia, el ministro Puente ni siquiera se siente en su banca, porque pretende que renuncie inmediatamente. “Nunca debió ser ministro”, dijo.

Óscar Puente debe dimitir.



No se puede dedicar más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias. pic.twitter.com/BaHVfieMDW — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 26, 2026

En la misma línea, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también reclamó su salida: “Puente debe dimitir. Los desastres de España los provocan la corrupción y la falta de inversión de Sánchez”. Y advirtió que los problemas en la red ferroviaria pueden complotar contra el turismo, una de las industrias más pujantes de España, porque “los turistas quieren viajar con seguridad y certidumbre”.

Los pedidos de renuncia del ministro se multiplicaron desde que el diario El Mundo reveló el domingo que el tramo de vía que, al quebrarse, ocasionó el descarrilamiento del tren Iryo con destino Andalucía era parte de la red ferroviaria original, que se construyó en 1989, cuando se lanzó el AVE. La información expuso el argumento del ministro Puente, que había asegurado varias veces que las vías habían sido “completamente renovadas” y que los trenes involucrados en el siniestro habían sido debidamente controlados.

Puente negó ayer que el tramo del accidente hubiera sido íntegramente fabricado en 1989 y argumentó que la infraestructura de la zona de la tragedia había sido reparada recientemente por tramos, como parte del plan de renovación estatal, una explicación distinta a la anterior. A pesar de la crisis y de las contradicciones, el ministro ratificó su intención de continuar en el cargo: “No hay ningún debate en el gobierno sobre mi dimisión”, dijo en una entrevista con el diario El País.

El choque de trenes en Adamuz, Córdoba, y el posterior accidente en Cataluña desató una crisis en la red ferroviaria española fue creciendo a lo largo de estos últimos días. Los españoles afrontan cortes en la ruta de trenes que une Madrid con Andalucía (como consecuencia del siniestro), pero también sucesivos cortes en la red catalana del Rodalies, el tren regional, y limitaciones de velocidad en el tramo de alta velocidad Madrid–Barcelona, que ocasionan largas demoras.

Mientras tanto, el gobierno tomó durante esta semana medidas contradictorias sobre las velocidades máximas en distintos tramos (que suben y bajan en un mismo día) y enfrenta reclamos del sindicato de conductores, que demandan más controles para evitar nuevos accidentes. Ante la falta de respuesta estatal, los maquinistas convocaron a una huelga de tres días que comenzará el próximo 9 de febrero y que amenaza con paralizar el transporte de todo el país.

Férrea defensa de Sánchez

A pesar de la crisis ferroviaria, Sánchez respaldó anoche a Puente. “Las tragedias suceden, pero no es igual como se responde ante ellas. Este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, dejando a un lado la confrontación estéril. Esa es la diferencia entre unos y otros”, dijo el presidente español desde un acto electoral en Aragón. Y afirmó: “Todo mi reconocimiento al ministro Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia”.

Lamentablemente en la vida las tragedias suceden. Pero no es igual cómo se responde a ellas.



Este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades. Con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad.



Esa es la diferencia entre unos y otros. pic.twitter.com/oNOUqe21Ud — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2026

Puente es un alfil político de Sánchez. Desembarcó en La Moncloa en noviembre de 2023, en reemplazo del ministro José Luis Ábalos, uno de los grandes protagonistas de la trama de corrupción conocida como “el caso Koldo”. Desde ese entonces, Puente se erigió como una de las espadas del gobierno ya sea desde los medios de comunicación como en la conversación de redes sociales. Un ejemplo: dijo en mayo de 2024 que Javier Milei “ingería sustancias”, lo que provocó el enojo del Presidente, que cuando viajó a España atacó a la mujer de Sánchez y, así, desató la última crisis diplomática entre ambos países.

Además de un soldado, Puente se convirtió ahora en un escudo para Sánchez, que lo sostiene a pesar de que las críticas no sólo llueven desde la oposición. Sus aliados de Esquerra Republicana también reclamaron la renuncia del ministro porque el caos del Rodalies en Cataluña está prácticamente paralizada después del último accidente. El independentista Oriol Junqueras, que se reunió con Sánchez horas antes del accidente, pidió la renuncia del ministro por su “incapacidad manifiesta” para afrontar esta crisis.

La crítica de sus aliados, otra vez, vuelve a poner a Sánchez al borde del precipicio, porque sin sus votos el socialismo sería incapaz de seguir gobernando. El presidente español se presentará en el Congreso, pero no esta semana –como reclamaba la oposición– sino el próximo 11 de febrero, cuando espera que el funcionamiento de los trenes ya esté normalizado y las causas del accidente estén debidamente establecidas.