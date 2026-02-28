Los líderes mundiales reaccionan con cautela y llaman a negociar tras la escalada con Irán

BRUSELAS.– En medio de una escalada que amenaza con extender el conflicto en Medio Oriente, Gran Bretaña, Francia y Alemania reclamaron este sábado la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y condenaron los ataques iraníes contra países de la región, aunque evitaron pronunciarse sobre los bombardeos lanzados por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní.

En una declaración conjunta, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, señalaron que sus países no participaron en los ataques, pero que mantienen contactos estrechos con Estados Unidos, Israel y otros socios regionales. Los tres gobiernos lideraron en los últimos años los esfuerzos europeos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear iraní.

“Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados. Llamamos a la reanudación de las negociaciones e instamos al liderazgo iraní a buscar una solución negociada”, afirmaron. También subrayaron que el pueblo iraní “debe poder determinar su futuro”.

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.



We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.



Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… pic.twitter.com/lc2CFneDtL — António Costa (@eucopresident) February 28, 2026

La declaración se produjo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva de gran escala contra objetivos en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó además al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, en un mensaje que fue interpretado como un respaldo explícito a un eventual cambio de régimen en Teherán tras décadas de enfrentamiento con la teocracia iraní.

La respuesta iraní no tardó en llegar: Teherán lanzó misiles contra Israel y otros países de la región y calificó los ataques en su contra de “injustificados e ilegales”, lo que disparó temores de una guerra abierta entre los tres países.

Dilema europeo y llamados a la ONU

Los bombardeos colocaron a los aliados democráticos de Washington ante un dilema: si bien los líderes europeos se oponen firmemente al programa nuclear iraní y a la represión interna del régimen, rechazan las acciones militares unilaterales que puedan vulnerar el derecho internacional y desencadenar un conflicto regional de mayores dimensiones.

Macron pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y advirtió que “la escalada en curso es peligrosa para todos y debe detenerse”. Francia, que mantiene presencia militar en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, ofreció apoyo a sus socios regionales. “El estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”, afirmó el mandatario, quien instó a Teherán a comprometerse con negociaciones sobre sus programas nucleares y balísticos.

The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.



At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

En Londres, Starmer presidió una reunión del comité de emergencia del gobierno británico y luego publicó un video en redes sociales, manifestando su postura. El premier británico afirmó que Gran Bretaña no participó en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque dejó en claro que Londres considera “abominable” al régimen iraní y sostiene que nunca debe permitírsele desarrollar un arma nuclear.

Tras condenar los bombardeos iraníes “indiscriminados” contra socios regionales —algunos de ellos ajenos al conflicto—, expresó su solidaridad con los aliados de Medio Oriente y detalló que fuerzas y aviones británicos participan en operaciones defensivas coordinadas para proteger intereses, bases y personal, en el marco del derecho internacional. Starmer subrayó que el régimen iraní representa una amenaza directa incluso en territorio británico —al denunciar más de 20 presuntos complots letales en el último año— y señaló que se reforzaron al máximo las medidas de seguridad. No obstante, insistió en que la prioridad es evitar una mayor escalada y retomar la vía diplomática: instó a Teherán a cesar los ataques, abandonar sus programas de armas y poner fin a la represión interna, como condición para volver a la mesa de negociación.

My statement on Iran. pic.twitter.com/Ki4VVTYO4N — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 28, 2026

En una declaración conjunta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificaron los acontecimientos como “profundamente preocupantes” y exhortaron a todas las partes a evitar medidas que puedan avivar aún más las tensiones o debilitar el régimen global de no proliferación nuclear.

“Instamos a todos los actores a ejercer la máxima moderación, proteger a la población civil y respetar plenamente el derecho internacional”, señalaron en un mensaje publicado en la red social X. Von der Leyen anunció además que convocará para el lunes una reunión extraordinaria del colegio de comisarios con foco en la seguridad.

Following the ongoing situation in Iran, I am convening a special Security College on Monday.



For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran’s unjustified attacks on partners in the region. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, adoptó un tono algo más directo al describir la situación como “peligrosa”. Recordó que el régimen iraní “mató a miles de personas” y advirtió que sus programas de misiles balísticos y nuclear, junto con el apoyo a grupos considerados terroristas, representan una seria amenaza para la seguridad global.

No obstante, subrayó que la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario deben ser prioritarios. En ese marco, indicó que la fuerza naval europea “Aspides”, desplegada en el mar Rojo, permanece en “máxima alerta” y está preparada para contribuir a mantener abierto el corredor marítimo.

The latest developments across the Middle East are perilous.



Iran’s regime has killed thousands. Its ballistic missile and nuclear programmes, along with support for terror groups, pose a serious threat to global security. The EU has adopted strong sanctions against Iran and… — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026

Desde París, el ministro delegado de Defensa reconoció que Francia sabía que “algo ocurriría”, aunque desconocía el momento exacto.

Un vocero del gobierno alemán informó en un comunicado que Berlín fue notificado por Israel con antelación sobre los ataques. El canciller Friedrich Merz “sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y está en estrecha coordinación con sus socios europeos”, señaló la declaración. Merz tiene previsto reunirse la próxima semana en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró tanto los ataques de Estados Unidos e Israel como las represalias iraníes y advirtió que “en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio más alto”.

Rusia condena y ofrece mediar

Rusia condenó con dureza la ofensiva. En un comunicado difundido por su cancillería, Moscú calificó los bombardeos como “un acto de agresión armado premeditado y no provocado contra un Estado soberano miembro de la ONU” y exigió el cese inmediato de las operaciones militares y el retorno a la diplomacia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, analizó la situación con su Consejo de Seguridad por videoconferencia, mientras el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, conversó telefónicamente con su par iraní, Abbas Araghchi. Según Moscú, Irán buscará convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad y Rusia reiteró su disposición a mediar.

El Kremlin acusó a Washington y Tel Aviv de encubrir bajo la preocupación por el programa nuclear iraní una estrategia de cambio de régimen y advirtió sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica” en la región. El vocero Dmitri Peskov confirmó que Putin abordó la crisis con su círculo de seguridad, sin dar detalles.

Rusia e Irán firmaron un acuerdo económico para sortear los efectos de los bloqueos internacionales que sufren ambos países ALEXANDER KAZAKOV - POOL

La reacción rusa se produce en un contexto de vínculos cada vez más estrechos entre Moscú y Teherán, que han profundizado su cooperación económica y militar frente a las sanciones occidentales. Ambos países firmaron el año pasado un amplio acuerdo de cooperación y realizaron ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán y el océano Índico.

En tanto, China, otro aliado del eje antioccidental instó oficialmente a la desescalada y pidió a sus ciudadanos abandonar Irán, señal de que Pekín no descarta un agravamiento de la crisis.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó en redes sociales que Pekín está “altamente preocupado” por los ataques. “La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas”, señaló la cartera diplomática.

Más reacciones internacionales

En el Líbano, las máximas autoridades del país instaron a todas las partes a anteponer el bienestar del pueblo iraní en medio de la escalada. El mensaje fue interpretado como una advertencia dirigida al grupo militante Hezbollah, respaldado por Teherán, ante las dudas sobre si la organización —debilitada tras enfrentamientos previos— podría involucrarse en el conflicto en apoyo a Irán y arrastrar a Líbano a una nueva crisis.

En Arabia Saudita, el gobierno calificó los reportes sobre ataques de represalia iraníes contra países árabes —entre ellos Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos— como “una violación flagrante” de su soberanía nacional. En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el reino expresó su “plena solidaridad y apoyo” a esas naciones y aseguró que pondrá todos sus recursos a disposición para respaldarlas en las medidas que consideren necesarias.

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney expresó su apoyo a la “actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga armas nucleares”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, lamentó que las negociaciones mediadas por su país entre Washington y Teherán hayan sido “socavadas una vez más” y pidió a Estados Unidos no involucrarse más en el conflicto.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que no permitirá que su país sea arrastrado a “aventuras” que amenacen su seguridad y unidad.

