“La pérdida de los argentinos es nuestra pérdida”, dice el alcalde de Surfside

MIAMI.- Charles Burkett es el alcalde de Surfside, la apacible comunidad al norte de Miami Beach que quedó golpeada como nunca por el colapso del complejo Champlain Towers, unos de los peores desastres en la historia de Florida. El derrumbe devastó a su comunidad, pero también sembró el miedo y la preocupación de que la tragedia pueda volver a repetirse. Burkett sabe que en su ciudad viven muchos argentinos. “Su pérdida es nuestra pérdida”, dice.

Todos los días, Burkett camina con el resto de las autoridades al frente del operativo de rescate hasta dos toldos verdes montados a dos cuadras del lugar del derrumbe donde los aguardan decenas de periodistas. Al final de una de esas sesiones, Burkett habla con LA NACION y promete que seguirán hasta encontrar a todos los desaparecidos.

Nacido y criado en Miami Beach, Burkett, 60 años, fue elegido por primera vez para un mandato de dos años como alcalde de Surfside, una ciudad de unos 5800 residentes, en 2006, y dos años después logró la reelección. En 2020, Burkett volvió a presentarse y triunfó por tercera vez. Burkett es empresario, y su empresa, Burkett Companies, tiene varias inversiones inmobiliarias en Miami Beach.

Rescatistas buscan en los escombros de las Champlain Towers South Condo

Para investigar el derrumbe, Surfside contrató a un ingeniero de renombre, Allyn Kilsheimer, de KCE Structural Engineers, la misma consultora que examinó los escombros del Pentágono luego de los atentados del 11-S. Una primera revisión a la parte del complejo que quedó en pie no arrojó riesgos aparentes, pero Burkett dijo que harán una evaluación completa. Al igual que el resto de las autoridades, el alcalde de Surfside quiere encontrar la raíz del derrumbe, y se mostró consternado con el desastre estos días al afirmar que “se supone que estas cosas no pasan en Estados Unidos”.

-¿Cómo sabe que aún pueden encontrar sobrevivientes entre los escombros?

–No sabemos nada, lo único que sabemos es que seguiremos trabajando para sacar a la gente hasta que saquemos a todo el mundo. Eso es lo que sabemos.

–¿Cuánto tiempo cree que tardará la operación?

–Todos los días trabajaremos las 24 horas del día con todos nuestros equipos de renombre mundial para sacar a la gente de allí. Y lo vamos a hacer día tras día tras día. Y cuando esté hecho, estará hecho. Pero no antes.

–Hay muchos argentinos en su comunidad, ¿cuál es su mensaje para las familias?

–Su pérdida es nuestra pérdida. Necesitamos sus oraciones. Los estamos tratando, como alguien dijo antes, como si fueran nuestra familia. Tengo amigos en ese edificio, conocía a gente en ese edificio. Todos estamos conmovidos por lo que pasó allí. Trabajamos muy duro. No tenemos un problema de recursos. Tenemos un problema de suerte, tenemos que empezar a tener suerte y sacar a la gente de allí.

–¿Qué le dice a la gente que vive en otros edificios y está preocupada?

–Yo diría que no me preocupan todos los demás edificios porque creo que eso es ir muy lejos. Pero obviamente nos preocupa el edificio que tiene el mismo nombre, que tiene el mismo desarrollador, que parece tener los mismos planos y puede haber sido construido con los mismos materiales. Esa es una preocupación legítima. Y para ajustar esa preocupación, enviamos a nuestros funcionarios de construcción a ese edificio con el experto que contratamos, hicieron una revisión y me dijeron que eso no les parece realmente terrible. Dicho esto, tenemos ingenieros que vienen a hacer una revisión completa de la estructura para que podamos decirle a la gente que el edificio no es inseguro.