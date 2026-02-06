El escándalo Epstein se extiende hasta Europa: investigaciones, renuncias y pedidos de disculpas en la política y la realeza

OSLO.– Renuncias, pedidos de disculpa y hasta sospechas de conexiones con el Kremlin. Pasó una semana desde la última divulgación de archivos del caso Epstein, pero su impacto no se detiene en Europa, donde cada vez más gobiernos y familias reales se ven afectados por las revelaciones y deben salir a dar explicaciones.

En la última señal del impacto, Noruega parece dispuesta a iniciar una investigación sobre su propio Ministerio de Asuntos Exteriores por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual.

La publicación de los documentos la semana pasada intensificó el escrutinio de las conexiones globales de Epstein con políticos, miembros de la realeza y multimillonarios, entre ellos el británico Andrés Mountbatten–Windsor, hermano menor del rey Carlos III; Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos; y también el presidente ruso, Vladimir Putin.

En Gran Bretaña, el hermano del rey ya se había visto obligado a renunciar a su título real y a su lujosa residencia por su vinculación en el caso, y ahora aumenta la presión para que testifique en Estados Unidos.

Por otro lado, el futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, parece cada vez más incierto después de que el año pasado nombrara embajador en Washington a Peter Mandelson, quien ya se sabía que mantenía un vínculo con Epstein. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado”, dijo el jueves, y descartó renunciar por el caso.

Este viernes, además, la policía británica registró dos propiedades vinculadas a Mandelson como parte de una investigación sobre posible “conducta inapropiada” derivada de sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein.

En 2009, el dirigente laborista, entonces secretario de negocios del gobierno británico, envió a Epstein un informe interno del gobierno que discutía formas en que Gran Bretaña podría recaudar dinero después de la crisis financiera global de 2008, incluyendo la venta de activos gubernamentales. Al año siguiente, aparentemente alertó a Epstein sobre un inminente acuerdo de 500.000 millones de euros para apuntalar la moneda única europea. Si bien Mandelson aún no ha sido arrestado ni acusado, la conducta inapropiada en un cargo público conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

En Eslovaquia, renunció el asesor de seguridad nacional del primer ministro, Robert Fico, después de que se revelaran correos electrónicos en los que hablaba de mujeres jóvenes con Epstein, mientras que al exministro de Cultura francés Jack Lang se le está pidiendo que renuncie a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe.

En paralelo, Francia detectó una operación de desinformación vinculada a la red rusa Storm-1516, que busca vincular al presidente francés, Emmanuel Macron, con el delincuente sexual aprovechando la publicación de los archivos, al tiempo que The Washington Post informó en base a los documentos que Epstein construyó vínculos con Moscú y buscó reunirse con Putin en varias oportunidades.

Además, el ministro de Justicia de Polonia anunció el jueves la creación de un equipo compuesto por agentes de los servicios secretos, fiscales y policías para investigar los vínculos de Epstein en el país. “Como saben por los medios, el entorno de Epstein incluía a polacos”, dijo Waldemar Zurek, y señaló que al menos un hombre y una mujer están en la mira.

Noruega en el centro del escándalo

Noruega, sede del Premio Nobel de la Paz y a menudo un punto de apoyo de la diplomacia internacional, parece estar afrontando una cuota desproporcionada de las repercusiones.

Figuras públicas como la princesa heredera Mette–Marit y el exprimer ministro y canciller Thorbjorn Jagland están nuevamente bajo escrutinio. También están bajo la lupa el exministro de Relaciones Exteriores Borge Brende, hoy director del Foro Económico Mundial; Mona Juul, embajadora en Jordania e Irak; y su esposo, Terje Rod–Larsen.

El viernes, Mette–Marit volvió a disculparse en un comunicado emitido por el palacio –en particular ante el rey y la reina– por sus vínculos con Epstein.

“Lamento profundamente mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado (...) También lamento la situación en la que he puesto a la familia real”, dijo la princesa heredera en un comunicado.

Los últimos archivos estadounidenses revelaron una extensa correspondencia por correo electrónico entre Mette–Marit, casada con el príncipe heredero Haakon en 2001, y Epstein, incluso después de que éste fuera declarado culpable de delitos sexuales contra menores en 2008.

El escándalo planteó interrogantes sobre la posibilidad de la heredera de convertirse eventualmente en reina, en un momento en que la familia real noruega ya enfrenta varios desafíos. Marius Borg Hoiby, hijo de Mette–Marit fruto de una relación previa a su matrimonio con Haakon, se encuentra actualmente siendo juzgado por violación y violencia doméstica.

Jagland también fue presidente del Comité Noruego del Premio Nobel. Juul y Rod–Larsen ayudaron a establecer el canal secreto de contactos entre la Organización para la Liberación de Palestina y el gobierno israelí que condujo a los Acuerdos de Oslo de 1993–1995.

Se sabía que todos habían tenido vínculos con Epstein, pero los nuevos archivos aportaron muchos más detalles.

Según informaron medios noruegos, una mayoría de los partidos del Parlamento de Noruega parece dispuesta a apoyar una investigación independiente sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el diario VG señaló que el primer ministro, Jonas Gahr Store, preferiría que la investigación fuera llevada adelante por el propio Parlamento.

En paralelo, la unidad de la policía noruega especializada en delitos económicos informó el jueves que está investigando a Jagland bajo sospecha de corrupción agravada. El abogado de Jagland afirmó que su cliente confía en poder demostrar su inocencia y que cooperará con la investigación.

Los contactos con Rusia

Según The Washington Post, la última tanda de archivos muestra que el delincuente sexual habría construido vínculos y mantenido reuniones con varias figuras rusas de alto perfil, incluido un exgraduado de la Academia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Al mismo tiempo, el nombre de Putin aparece más de 1000 veces en los archivos de Epstein, aunque la mayoría de esas referencias provienen de recortes periodísticos y resúmenes de prensa que Epstein recibía, y no de su correspondencia personal.

Sin embargo, los correos electrónicos privados del exfinancista muestran reiterados intentos durante la década de 2010 para concertar una reunión con el presidente ruso, a menudo a través del exprimer ministro noruego Jagland. No hay pruebas en los archivos del Departamento de Justicia de que dicho encuentro haya llegado a concretarse.

La trampa para Macron

Viginum, la agencia francesa de lucha contra las injerencias extranjeras en línea, detectó el miércoles una operación que implicaba la creación de un artículo falso que usurpaba la identidad del sitio web France-Soir.

El artículo acusaba a “Macron de estar involucrado en el caso Epstein” y, a continuación, la información falsa fue “amplificada” en la red social X, agregó la fuente, que confirma una información de la televisión BFMTV.

France-Soir publicó el miércoles por la noche un desmentido en las redes sociales, en el que denunciaba una “usurpación de marca y contenido” y negaba cualquier vínculo con el sitio http://france-soir.net, que publicó el artículo.

Viginum atribuye este sitio “con un alto grado de confianza” al modo de operar de CopyCop, según la fuente gubernamental. CopyCop está vinculado a John Mark Dougan, un expolicía estadounidense exiliado en Rusia desde 2016.

Este último “graba y mantiene parte de la infraestructura digital” de Storm-1516, precisó la agencia. En X, la primera cuenta en compartir el video fue “@LoetitiaH, un canal antiguo y frecuente de las operaciones de información de Storm-1516”, explicó.

Luego, el contenido del video fue “recogido y amplificado por numerosas otras cuentas monitoreadas por Viginum”, dijo la fuente.

El caso contra Lang

Jack Lang, exministro de Cultura de François Mitterrand y de Educación bajo la presidencia de Jacques Chirac, declaró a principios de esta semana que no tenía conocimiento de la condena por delitos sexuales de Epstein cuando se conocieron alrededor de 2012, y describió al financiero como un conocido interesado en el arte y el cine que le presentó el cineasta norteamericano Woody Allen.

El exministro socialista, de 86 años, director del Instituto del Mundo Árabe desde 2013, no ha sido acusado de ningún delito. Lang dijo el miércoles a BFMTV que Epstein no era un amigo, que sabía poco sobre el delincuente sexual condenado, pero que le había parecido “apasionado por el arte, la cultura y el cine”.

Sin embargo, los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada plantean dudas sobre la descripción que Lang hace de su relación con el exfinancista.

Estos muestran que Epstein y Lang mantuvieron una correspondencia intermitente entre 2012 y la muerte del delincuente sexual en 2019, que se suicidó en prisión.

En un correo electrónico enviado por Lang a Epstein el 7 de abril de 2017, casi una década después de que el exfinacista fuera condenado por solicitar los servicios sexuales de una menor, le agradecía a Epstein el “magnífico momento” que había pasado el día anterior.

El nombre de Lang aparece más de 600 veces en los archivos de Epstein, según una revisión de los documentos realizada por Reuters.

Una fuente cercana a Macron dijo que la presidencia y la oficina del primer ministro habían pedido a los ministros pertinentes que convocaran a Lang y le animaran a “pensar en la institución”. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que había convocado a Lang a una reunión el domingo.

El Instituto del Mundo Árabe es una institución cultural y de investigación que promueve el conocimiento del mundo árabe y está situada en París, a orillas del río Sena.

