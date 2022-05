La reacción de la abogada de Johnny Depp cuando le consultaron por los rumores de romance con el actor

Una de las personas que más se destacó en el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, es la abogada del actor, Camille Vásquez. Ella no solo se hizo notar en sus interrogatorios sino que se rumora que posiblemente tenga un romance con el intérprete de Piratas del Caribe.

En la red social de TikTok circulan videos de Vásquez y Depp mientras intercambian miradas y notas, abrazados y tomados de la mano. Además, los clips suelen estar acompañados de canciones románticas, lo que da a entender que podría nacer un romance entre ambos. En esta plataforma también se hizo viral el hashtag #CamilleVasquez el cual tiene 773 millones de visualizaciones.

En la última sesión del juicio que se lleva a cabo en el condado de Fairfax, un reportero del medio estadounidense especializado en celebridades TMZ le preguntó a Vasquez: “La gente quiere saber si estás saliendo con Johnny Depp ¿Puedes aclarar las cosas, sí o no?”. Ante esta consulta, la abogada se río y prefirió no contestar. Acto seguido, comenzó a saludar a los que estaban a las afueras del tribunal para apoyar a su cliente.

Johnny Depp y su cercanía con su abogada Camille en el juicio contra Amber Heard

¿Quién es Camille Vásquez?

Camille Vásquez, de 37 años, es asociada del Grupo de Práctica de Litigios y Arbitraje del bufete de abogados Brown Rudnick desde 2018. Es “experta en la formulación de estrategias de litigio ofensivas y defensivas para clientes privados”.

Se graduó de la Facultad de Derecho de Southwestern en 2010 y de la universidad del Sur de California en el 2006. Se conoce que habla perfectamente el español, pero todavía no se confirmó su descendencia ya que varios portales afirman que puede ser mexicana o colombiana.

Durante su carrera, se especializó en demandas por difamación del lado del demandante y, a su vez, tiene experiencia en el litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo. Asimismo, desde el bufete de abogados destacan que trabajó en problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos.

Para completar su trayectoria impecable, Vasquez fue reconocida con el premio “Best lawyers Ones to watch 2021-2022 [Los mejores abogados que hay que seguir]″. Los incipientes abogados privados que muestran grande aptitudes para la profesión en pocos años, son reconocidos con este galardón que conmemora la excelencia profesional en litigios comerciales que se llevan adelante dentro de Estados Unidos.

Durante la audiencias se los ha visto muy cerca Captura de Video

Desde que comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que se lleva adelante en la Corte de Fairfax, de Virginia, el actor y la abogada mostraron tener una muy buena relación personal. En las redes sociales, los usuarios hicieron circular algunas imágenes donde se los vio intercambiando gestos de complicidad y también momentos en los que se toman de las manos en medio de las audiencias de las últimas semanas.

Al mismo tiempo, generó una gran repercusión mediática en una de las últimas audiencia por su feroz interrogatorio contra Heard. Allí, la letrada apuntó contra una serie de incidentes en lo que la actriz alega que sucedieron durante la estadía en Australia en marzo de 2015 y que la tuvieron a ella como principal víctima. Además, cuestionó el destino que le dio a los fondos que recibió por su divorcio y que debían ser entregados a una ONG de California.