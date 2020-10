Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 11:24

JOHNSTOWN, Pensilvania.- Raymond Kempisty se mudó a Johnstown para que Donald Trump permanezca otros cuatro años en la Casa Blanca. Retirado, Kempisty y su esposa dejaron su vida en Maryland, un sólido estado demócrata, y se instalaron en dos rincones del país donde se deciden las elecciones presidenciales: Pensilvania, donde Kempisty se anotó para votar, y Florida, donde lo hizo su esposa.

"Mi hermana y mis padres viven acá cerca. Siempre quise vivir en Johnstown, y ahora que estoy jubilado, puedo. El acuerdo con mi mujer es que ella tiene una casa en Florida, y yo acá. Vamos a ir y venir", explica, sentado al atardecer en el porche de su casa, en una calle arbolada en un barrio tranquilo y acomodado en las afueras de la ciudad.

Johnstown, bastión trumpista en Pensilvania.

"Cuando yo era chico, todo el mundo trabajaba en las acerías. Mi familia era toda acero. En esta vivían nuestros jefes, así que uno de mis sueños era vivir acá", cuenta.

En Estados Unidos, un voto juega más en algunos estados que otros. Kempisty lo sabe. Nacido y criado en Johnstown cuando la ciudad era una de las glorias metalúrgicas del país, Kempisty se unió a la Marina, y luego hizo carrera en el Departamento de Asuntos Veteranos en Washington. Su mujer, ingeniera, trabaja para la NASA. Reciente jubilado, Kempisty compró una casa en el barrio donde siempre quiso vivir, y adelantó su cambio de residencia para poder votar en Pensilvania: el estado exige tener el nuevo domicilio al menos un mes antes de la elección. Su voto le aportará más respaldo a Trump en un estado decisivo para el futuro de la primera potencia global.

Uno de los ingresos a la ciudad, de menos de 20.000 habitantes.

En 2016, Trump llegó a la Casa Blanca gracias a que arrasó en ciudades como Johnstown, desde donde construyó triunfos muy ajustados en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, tres estados donde los demócratas confiaban en ganar, y que terminaron entregándole el colegio electoral a Trump. LA NACION recorrió esos estados junto con Ohio para hablar con votantes, funcionarios locales y empresarios.

Una publicidad en contra del aborto, uno de los principales motivos de mucha gente a la hora de votar.

"Ahora, los progresistas alejaron del partido a los conservadores. Y algunos de ellos se convirtieron en republicanos", cierra.

Johnstown, una ciudad donde antaño se forjó el acero de los tanques y los barcos que pelearon en las dos guerras mundiales, es un ícono del Rust Belt, o "Cinturón del Óxido". En los años 70, más de 20.000 personas trabajaban en las acererías, y más de 65.000 vivían en la ciudad. Hoy, quedan menos de 20.000 habitantes. Además de los cambios que impuso la economía, la ciudad sufrió tres inundaciones devastadoras en 1889, 1936 y 1977.

El discurso de Trump caló hondo: en 2016, el magnate obtuvo el 67% de los votos del condado. Amy Bradley, presidenta de la cámara de comercio de Cambria, dice que antes la pandemia del coronavirus tuvieron un pico de nuevos negocios, y se respiraba optimismo. Había un "resurgimiento", afirma. Una imagen de los cambios en la ciudad: en una vieja nave industrial que estaba abandonada, la empresa Hanging Gardens cultiva marihuana para uso medicinal.

Frank Filia cree que muchos votantes a Biden esconden por miedo su respaldo al candidato demócrata.

Al llegar a Johnsown, lo primero que llama la atención es la sucesión de carteles de Trump frente a las casas sobre la ruta. Por cada diez carteles de Trump, se ve uno de su rival demócrata, Joe Biden. Al recorrer la ciudad, otra imagen se repite: carteles en contra del aborto. Kempisty tiene uno en el jardín del frente de su casa, pero en la ciudad se los ve por todos lados: en jardines y en las ventanas de las casas, y también en carteleras gigantes en la calle. Johnstown es una ciudad conservadora donde la religión pesa mucho, y muchos votantes deciden su voto con un solo tema en mente: el aborto.

"Mi padre es demócrata de toda la vida, pero hace años que no vota a un demócrata. Es un tipo al que le importa un tema, el aborto", cuenta Kempisty. "Yo soy un tipo de dos temas. Soy retirado de la Marina, mi hijo está en la Marina. Estaba en Bahrein, y miraba a los iraníes todos los días. Creo que el presidente Bush se equivocó mucho con su guerra en el Golfo, y Obama mató a muchas más personas con la Primavera Árabe, que no ayudó a nadie. ¿En qué guerra estuvo Trump? Ninguna. A mi me importan dos temas, la vida y la paz", continúa.

Convencimiento

Ni los escándalos de Trump, o su retórica, sus tuits, sus ataques a la prensa, su respuesta a la pandemia o nada de lo que se le critica al magnate le importa a Kempisty. Y Trump no era siquiera su primera opción en 2016: su primer candidato era Bobby Jindall, y el segundo, Ted Cruz. Al final, votó a regañadientes a Trump. Este año, no. Lo votará convencido.

"Solo miro acciones y resultados. Y la acción es que no hay guerras", dice. Tras la charla, posa para la foto delante de un cartel en el jardín de su casa que muestra la foto de un bebé y un mensaje: "Tu voto a favor de la vida importa".

Aunque es tierra de Trump, Biden hizo de todos modos una parada en Johnstown durante la campaña. La elección se pelea voto a voto, y el propio Biden reconoció que aun si los demócratas vuelven a perder, "achicar el margen puede hacer una diferencia gigantesca", lo suficiente, quizá, como para dar vuelta Pensilvania.

El centro de Johnstown. Al final, una de las pocas metalúrgicas que quedan.

"Estamos levantando a una gran cantidad de personas que solían ser demócratas, y están volviendo a casa", se entusiasmó Biden. "Muchos demócratas blancos de la clase trabajadora pensaron que los habíamos olvidado, y no se les prestó atención. Quiero que sepan, quiero decir sinceramente que voy a ser su presidente, los escucho, los escucho, entiendo su sensación de que se han quedado atrás", afirmó.

Frank Filia, un músico de 85 años que creció en Johnstown, pero vivió gran parte de su vida en Las Vegas, es uno de esos demócratas.

"Trump es un vago, y yo he estado rodeado de mafiosos", se despacha Filia, mientras termina de leer el diario local en un café Panera en uno de los centros comerciales de la ciudad. Filia también volvió la ciudad, a sus raíces, después de retirarse. Su desagrado por Trump despunta en cada una de sus frases. Le cuesta entender a los trumpistas, le cuesta entender por qué la gente le cree a Trump, porque cree sus mentiras, sacude su cabeza cuando se lo pregunta. Lamenta que los demócratas no sean más ásperos. "Con él no vas alto, vas bajo", dice, retrucando a Michelle Obama.

Filia sabe que Trump se quedará Johnstown, pero igual cree que Biden ganará la elección.

"Hay una mayoría silenciosa contra Trump -dice en voz baja-, mucha gente tiene miedo de poner sus carteles de Biden en los jardines, y por eso no los ves."

