Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026

A falta de poco más de un mes para las elecciones primarias en Texas, el gobernador Greg Abbott envió una lista de personas registradas al gobierno federal para identificar a quienes no cumplen con los requisitos. Además, volvió a insistir a los votantes con la advertencia de que solo los ciudadanos estadounidenses pueden sufragar.

La advertencia de Greg Abbot para las elecciones primarias en Texas

El próximo 3 de marzo se celebrarán las elecciones primarias en Texas , en las que los votantes de cada partido deberán elegir a su representante preferido para definir a los candidatos en noviembre .

, en las que los votantes de cada partido deberán . Mientras avanza con su campaña para un cuarto mandato, Abbott remarcó que el gobierno estatal envió listas de votantes al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para buscar registros inelegibles.

El gobernador Greg Abbott reveló que Texas envió listas de votantes al Departamento de Justicia para identificar a personas no elegibles Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

“Esto viene después de una nueva ley de Texas que dice que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar”, aclaró en un mensaje publicado en X. En esa línea, continuó: “Estamos usando todas las herramientas disponibles para asegurar que no se emitan votos ilegales”.

El anuncio tiene lugar luego de que la Secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, diera a conocer en octubre de 2025 que una verificación cruzada de los registros de votantes del estado encontró que más de 2700 posibles inmigrantes indocumentados estaban en las listas.

Críticas demócratas a Greg Abbott por el envío de registros de votantes

Referentes demócratas advirtieron que Texas y otros estados habrían violado la ley electoral federal al aceptar compartir datos de los electores, según consignó Fox News.

En este contexto, el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) mandó cartas a los funcionarios nacionales para advertir que esta medida entra en conflicto con la Ley de Registro Nacional de Votantes.

Por su parte, el presidente del DNC, Ken Martin, indicó que los demócratas están dispuestos a emprender acciones legales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo que en las elecciones solo podrán votar los estadounidenses y afirmó que se asegurará de que "no se emitan votos ilegales" Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

El Estado de la Estrella Solitaria forma parte del grupo de al menos siete jurisdicciones que compartieron su información de votantes con el gobierno federal.

En contraposición, el DOJ presentó en diciembre de 2025 demandas contra seis estados demócratas: Delaware, Maryland, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington, que se negaron a proporcionar el registro de votantes cuando se les solicitó. Según la administración Donald Trump, ese rechazo representa una violación a la ley federal.

Elecciones primeras en Texas: quiénes podrían postularse

Los comicios del 3 de marzo definirán a los candidatos de cada partido que se enfrentarán en las elecciones para la gobernación de Texas, el 3 de noviembre. Según el sitio web oficial de la Secretaria de Estado, Jane Nelson, el último día para registrarse para votar en las primarias es el 2 de febrero.

En Texas no existe una ley que establezca un límite de mandatos, por lo que Abbott buscará imponerse en los próximos comicios para asumir su cuarto período. De ser derrotado, dejaría su cargo el 20 de enero de 2027.

Para presentarse en las generales del 3 de noviembre, tendrá que imponerse en las internas de marzo sobre la republicana Evelyn Brooks, miembro de la junta educativa estatal y figura emergente del partido.

Como parte de su campaña, Brooks sostiene en su plataforma que los texanos “merecen escuelas públicas sólidas basadas en métodos de enseñanza probados, un presupuesto responsable que respete a los contribuyentes y un alivio real del aumento de los impuestos a la propiedad”.

Las últimas encuestas muestran que Greg Abbott lleva una ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa de cara a las elecciones en Texas Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa - Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa

Por el lado demócrata, la principal opositora es Gina Hinojosa, una abogada de 51 años que estudió en escuelas públicas locales y luego se graduó de la Universidad de Texas.

Al lanzar su candidatura, sostuvo que durante el gobierno de Abbott se benefició a los multimillonarios en Texas.

La encuesta más reciente, elaborada por el Emerson College Polling/Nexstar Media, muestra que el gobernador republicano tiene una ventaja de ocho puntos sobre la demócrata (50,1% vs. 42,3%), mientras que el 8% está indeciso.