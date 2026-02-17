Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres deberán declarar si son masones

Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres deberán declarar si forman parte de la masonería o de organizaciones similares tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la capital británica. La Gran Logia de Inglaterra y la Orden de Mujeres Francmasonas había interpuesto un recurso, que fue rechazado por la Justicia.

La policía londinense había actualizado su política de asociaciones declarables en diciembre para exigir a sus directivos y personal que declaren cualquier asociación, pasada o presente, con organizaciones que tengan “membresía confidencial, estructuras jerárquicas y que exijan a sus miembros el apoyo y protección mutua”, explicaron en un comunicado.

La actualización incluyó a la masonería, aunque esto no implica que los agentes o directivos no puedan unirse a la organización o a otras similares. La decisión se tomó luego de que el 66% de los encuestados considerara que la pertenencia a dichas organizaciones afectaba la percepción de imparcialidad policial y que por ello había que incluirla en la política de asociaciones declarables.

Las organizaciones de francmasones, que promueven valores de integridad, amistad y apoyo a causas benéficas, siempre han suscitado curiosidad, pero también sospechas, alimentadas por el hecho de que sus miembros no deben revelar su pertenencia Fabián Marelli

Además, el 64% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la pertenencia a esas organizaciones afectaba la confianza pública. “Seguimos recibiendo informes de inteligencia y manifestaciones generales de preocupación por parte de oficiales y personal por el impacto, real o percibido, que la pertenencia a dicha organización podría tener en las investigaciones, los ascensos y la mala conducta. El número de estos informes es relativamente bajo, pero debe tomarse en serio“, señalaron desde la policía.

Hasta el momento, 397 oficiales y personal de la policía de Londres declararon su membresía a dichas organizaciones, la mayoría de ellos masones.

La Gran Logia de Inglaterra y la Orden de Mujeres Francmasonas solicitaron una revisión judicial argumentando que esto vulneraba la vida privada de los agentes y que la medida es ilegal a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). También señalaron que era discriminatoria.

La abogada de las organizaciones, Claire Darwin, acusó a la policía de querer “crear una lista negra” de masones con el objetivo de revisar nombramientos o ascensos dentro del cuerpo. El abogado de la policía, James Berry, negó las acusaciones y aclaró que el listado solo estaría disponible para un número restringido de personas.

Vista del exterior de los Tribunales Reales de Justicia, que alberga el Tribunal Superior, en Londres Sang Tan - AP

El recurso fue rechazado por el juez Martin Chamberlain, que consideró que ninguno de los motivos otorgados era razonablemente discutible.

Tras la victoria, el comandante Simon Messinger aseguró en declaraciones a la prensa que la política de asociaciones declarables se modificó luego de que “los comentarios resaltaran inquietudes respecto a cómo la participación de este tipo de organizaciones podría comprometer la imparcialidad o crear conflictos de lealtad”.

“Tanto las víctimas de delitos como quienes denuncian irregularidades deben tener la confianza de que no existe riesgo de que las investigaciones se vean contaminadas por estos problemas. Hemos priorizado esto por encima del deseo de cualquier organización de mantener el secreto”, expresó.

En tanto, las organizaciones que interpusieron el recurso se mostraron “decepcionadas” y afirmaron que se encuentran examinando las “opciones jurídicas”.

Con información de AFP