Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres deberán declarar si son masones
El Tribunal Superior rechazó la revisión judicial pedida por la Gran Logia de Inglaterra; 397 oficiales y personal de la policía declararon su membresía a organizaciones cuya nómina es secreta
- 3 minutos de lectura'
Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres deberán declarar si forman parte de la masonería o de organizaciones similares tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la capital británica. La Gran Logia de Inglaterra y la Orden de Mujeres Francmasonas había interpuesto un recurso, que fue rechazado por la Justicia.
La policía londinense había actualizado su política de asociaciones declarables en diciembre para exigir a sus directivos y personal que declaren cualquier asociación, pasada o presente, con organizaciones que tengan “membresía confidencial, estructuras jerárquicas y que exijan a sus miembros el apoyo y protección mutua”, explicaron en un comunicado.
La actualización incluyó a la masonería, aunque esto no implica que los agentes o directivos no puedan unirse a la organización o a otras similares. La decisión se tomó luego de que el 66% de los encuestados considerara que la pertenencia a dichas organizaciones afectaba la percepción de imparcialidad policial y que por ello había que incluirla en la política de asociaciones declarables.
Además, el 64% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la pertenencia a esas organizaciones afectaba la confianza pública. “Seguimos recibiendo informes de inteligencia y manifestaciones generales de preocupación por parte de oficiales y personal por el impacto, real o percibido, que la pertenencia a dicha organización podría tener en las investigaciones, los ascensos y la mala conducta. El número de estos informes es relativamente bajo, pero debe tomarse en serio“, señalaron desde la policía.
Hasta el momento, 397 oficiales y personal de la policía de Londres declararon su membresía a dichas organizaciones, la mayoría de ellos masones.
La Gran Logia de Inglaterra y la Orden de Mujeres Francmasonas solicitaron una revisión judicial argumentando que esto vulneraba la vida privada de los agentes y que la medida es ilegal a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). También señalaron que era discriminatoria.
La abogada de las organizaciones, Claire Darwin, acusó a la policía de querer “crear una lista negra” de masones con el objetivo de revisar nombramientos o ascensos dentro del cuerpo. El abogado de la policía, James Berry, negó las acusaciones y aclaró que el listado solo estaría disponible para un número restringido de personas.
El recurso fue rechazado por el juez Martin Chamberlain, que consideró que ninguno de los motivos otorgados era razonablemente discutible.
Tras la victoria, el comandante Simon Messinger aseguró en declaraciones a la prensa que la política de asociaciones declarables se modificó luego de que “los comentarios resaltaran inquietudes respecto a cómo la participación de este tipo de organizaciones podría comprometer la imparcialidad o crear conflictos de lealtad”.
“Tanto las víctimas de delitos como quienes denuncian irregularidades deben tener la confianza de que no existe riesgo de que las investigaciones se vean contaminadas por estos problemas. Hemos priorizado esto por encima del deseo de cualquier organización de mantener el secreto”, expresó.
En tanto, las organizaciones que interpusieron el recurso se mostraron “decepcionadas” y afirmaron que se encuentran examinando las “opciones jurídicas”.
Con información de AFP
Otras noticias de Londres
"Tienen tus datos". Me burlé en YouTube del líder saudita y entonces me hackearon el teléfono y me dieron una paliza en Londres
Cuánto menos gastó. Vive en Londres, pero voló a Turquía para hacer las compras del súper porque era más barato
De princesa a reina en una noche. Cómo Isabel II asumió el trono a los 25 años y cambió la monarquía británica para siempre
- 1
Protesta en la Sorbona por Quentin, el joven militante de ultraderecha que murió tras una golpiza en Lyon
- 2
Zelensky exige a Estados Unidos una garantía de seguridad por 20 años como condición para firmar la paz con Rusia
- 3
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 4
Estados Unidos: un tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island dejó al menos tres muertos y tres heridos