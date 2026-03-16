El alarmante informe sobre los altos costos médicos que golpea la imagen de Trump

Una investigación publicada recientemente, basada en datos de dos encuestas, expone una difícil situación para muchos estadounidenses. Ante los altos costos de la atención médica, muchas personas deben postergar otros gastos o incluso tomar decisiones riesgosas, como estirar las dosis de sus medicamentos. Según el informe, esta situación también se refleja en una caída del apoyo al presidente Donald Trump.

Problemas para pagar los medicamentos en EE.UU.

Los datos se desprenden de dos investigaciones que llevó a cabo el West Health-Gallup Center. La primera de ellas se dio entre junio y agosto de 2025 y contó con la participación de 20.000 personas.

Muchos estadounidenses modifican consumos o extienden dosis para poder afrontar los costos de salud Shutterstock

Por su parte, el segundo sondeo se realizó entre octubre y diciembre del mismo año y contó con una muestra de 5660 estadounidenses.

A partir de los datos obtenidos en ambas investigaciones, se encontraron algunos números sobre los costos de la salud que generaron alarmas.

Estos fueron los datos más sobresalientes de las encuestas:

Alrededor de un tercio tuvo que realizar algún tipo de cambio en su vida para poder afrontar los costos de cuidar su salud. En muchos de los casos, recortaron gastos en cuestiones como servicios públicos y gasolina .

para poder afrontar los costos de cuidar su salud. En muchos de los casos, en cuestiones como y . Quienes se identificaron en situaciones de salud comprometidas , por las que tienen que acceder a medicamentos continuos, manifestaron en ocasiones estirar las dosis más de lo indicado para demorar nuevas compras.

, por las que tienen que acceder a medicamentos continuos, manifestaron en ocasiones para demorar nuevas compras. Las decisiones por el costo de salud no solo impactan el presente, sino también el futuro: casi el 10% retrasó su jubilación, 18% postergó cambios en su trabajo, 14% pospuso la compra de una vivienda y el 6% eligió dejar para más adelante el plan de tener un hijo.

Los autores de la investigación sostienen que los costos de salud en EE.UU. afectan a distintos aspectos de la vida y que moldean todo tipo de hábitos de consumo de los norteamericanos.

Familias de distintos sectores económicos en EE.UU. postergan decisiones como tener hijos por los costos de salud Freepik

Los costos en salud no solo afectan a los sectores de bajos ingresos en EE.UU.

Aunque hogares con bajos ingresos y personas sin seguro son los más impactados por la problemática, los altos costos de salud también afectan a otros sectores socioeconómicos.

De acuerdo con las investigaciones del West Health-Gallup Center, el 50% de los hogares de ingresos medios manifestó haber pospuesto algún evento importante para hacerle frente financieramente a esta cuestión.

En esa misma línea, hasta el 25% de quienes ganan más de 240.000 dólares anuales tuvo que tomar alguna decisión de ese estilo por el mismo motivo.

La reciente encuesta que preocupa a Donald Trump

El peso de las facturas médicas se suma a una frustración económica más amplia, una combinación que se ha visto reflejada en la reciente caída de popularidad del presidente republicano.

Los datos corresponden a un estudio de CNN publicado en febrero, que comparó los índices de aprobación actuales con la imagen de Trump en 2025, cuando recién había asumido su segundo mandato.

En ese sentido, se vio un índice de aprobación del 36% y de desaprobación del 63%, lo que deja un resultado neto negativo de 27 puntos. Uno de los grupos que evidenció su descontento fue el de quienes ganan menos de US$50.000.

Por las dificultades económicas, en ese sector la aprobación fue del 35% y la desaprobación del 65%. En 2025, el índice general era de 47% que aprobaba y 52% que desaprobaba.