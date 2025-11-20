Larry Ellison va por Warner y la Casa Blanca ya sueña con despidos en CNN

LONDRES.- Altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron su preferencia por que sea Paramount Skydance quien adquiera finalmente Warner Bros Discovery, mientras que uno de ellos discutió cambios en la programación de CNN con el principal accionista de Paramount, Larry Ellison, según informó el medio británico The Guardian.

Las conversaciones se produjeron después de que Warner Bros Discovery anunciara el mes pasado que estaba abierta a oír propuestas para su compra. Según fuentes familiarizadas con el asunto, actualmente Paramount Skydance ha tomado ventaja frente a sus competidores ya que tendría un proceso de revisión regulatoria más sencillo.

La entrada principal de los estudios Paramount se ve en Melrose Avenue, el 8 de julio de 2015, en Los Ángeles Nick Ut - AP

El medio británico asegura que en una de las conversaciones regulares que mantiene el magnate con funcionarios en Washington, se discutió la posibilidad de despedir a algunos de los presentadores de CNN que parecen haber caído en desgracia en sus relaciones con el presidente norteamericano, Donald Trump, entre ellos Erin Burnett -conductora de su propio noticiero en el canal- y Brianna Keilar -copresentadora de la edición vespertina de CNN News Central-.

Además de nombres para reemplazar para Burnett, la conversación giró en torno a la posibilidad de emitir contenidos de la cadena norteamericana CBS, con la que Trump también ha tenido conflictos, a través de CNN. Las fuentes del medio aseguran que la Casa Blanca mostró gran entusiasmo en esta idea, que permitiría a programas emblemáticos como 60 Minutes migrar de cadena.

Las supuestas negociaciones

Si bien Larry Ellison no posee un cargo formal en Paramount, por lo que las conversaciones fueron informales, este es el accionista mayoritario y padre del director de la compañía, David Ellison.

Paramount prepara una oferta por la totalidad de Warner Bros Discovery a ser presentada antes del 20 de noviembre. La empresa ya presentó múltiples ofertas, que fueron rechazadas.

Trump ya tiene una opinión favorable de los Ellison después de que Paramount pagara un acuerdo de 16 millones de dólares al magnate por una polémica en torno a una entrevista que 60 Minutes hizo con Kamala Harris el año pasado. El respaldo adicional de funcionarios de la Casa Blanca ayudaría a sortear cualquier otro obstáculo para la propuesta de Paramount.

David Ellison y Larry Ellison Fuente: X

El único impedimento para Paramount sería entonces el escrutinio regulatorio de una revisión antimonopolio por parte del gobierno norteamericano. Sin embargo, exfuncionarios de la división que analiza estos casos y que sirvieron en el segundo mandato de Trump, sugirieron que no veían en principio problemas de competencia.

“Esto no planteará serios problemas antimonopolio”, aseguró a The Guardian uno de los exfuncionarios sobre la oferta de Paramount, y agregó que los contactos de Ellison con la Casa Blanca tampoco serían un problema legal: “Así es como se juega el juego de las relaciones gubernamentales”, dijo.

Larry Ellison en la Oficina Oval de la Casa Blanca mientras el presidente norteamericano, Donald Trump, firma una orden ejecutiva, el lunes 3 de febrero de 2025, en Washington Evan Vucci - AP

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), había dicho previamente al medio británico que una adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de la empresa de los Ellison muy probablemente no requeriría ninguna revisión por parte de su organismo.

Otros interesados en la compra de Warner Bros. Discovery son Netflix y Comcast, la empresa matriz de NBC News, aunque la cadena está siendo escindida en una compañía independiente llamada Versant. En este contexto, las constantes críticas de Comcast hacia la administración de Trump podrían tener un rol significativo en la decisión de quien se queda con la cadena.

La guerra con los medios

Esta no es la primera vez que el presidente norteamericano entra en polémicas con los medios.

Trump había demandado precisamente a la CBS por la edición de una entrevista del mismo 60 Minutes con Kamala Harris, entonces vicepresidenta, alegando que había sido editada de forma engañosa para favorecer las posibilidades de la demócrata en las elecciones presidenciales de 2024.

Muchos expertos legales desestimaron la demanda como “infundada” y consideraron que sería difícil que prosperara en los tribunales, pero CBS -que pertenece nada menos que a Paramount Skydance- llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump en julio pasado. Como parte del acuerdo, la cadena se comprometió a publicar las transcripciones de futuras entrevistas a candidatos presidenciales.

Entrevista de Donald Trump con 60 minutes

Así, este mes, aunque la emisora transmitió una entrevista ampliamente recortada del magnate al programa, publicó posteriormente la transcripción completa de la misma junto con una versión extendida de 73 minutos en línea.

En la misma línea, Trump dijo el martes que las licencias de emisión de la cadena norteamericana ABC, propiedad de Walt Disney, deberían ser “retiradas”, tras mostrarse en desacuerdo con una pregunta formulada por un periodista de la cadena.

Trump hizo el comentario después de que un reportero de ABC News le preguntara sobre el escándalo político del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, durante un acto en el Salón Oval con el príncipe heredero saudí, Mohammed ben Salman.

El presidente norteamericano, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin el 6 de enero de 2021 frente a la Casa Blanca, en Washington Jacquelyn Martin - AP

Por último, abogados del presidente norteamericano amenazaron recientemente con demandar a la BBC por daños y perjuicios de hasta 1000 millones de dólares, a raíz de la edición de un documental presentado por la corporación británica que hacía parecer que Trump había llamado a la violencia en un discurso público el día que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio.

La semana pasada, el presidente de la BBC envió una disculpa personal al magnate pero dijo que no había base legal para que demandara a la cadena pública.