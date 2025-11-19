Larry Summers: fue una de las personas más influyentes de Estados Unidos y cayó en desgracia por el “caso Epstein”

WASHINGTON.- Larry Summers, quien como Secretario del Tesoro (1999-2001) fue una de las personas más poderosas en la economía política y financiera norteamericana, comenzó este miércoles a renunciar a sus cargos públicos luego de la difusión de los correos electrónicos que muestran sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Después de que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar los vínculos de Summers y los de otros demócratas prominentes con Epstein, y luego de que el Congreso aprobó la divulgación de todos los expedientes relacionados con el magnate financiero y delincuente sexual, Summers anticipó que daría un paso al costado de todos sus compromisos públicos. Y este miércoles concretó su renuncia a la junta directiva de Open AI, los creadores de Chat GPT, según informó el sitio de noticias Axios.

Summers había dicho el lunes que su renuncia a todos los compromisos públicos sería para permitirle “reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí”.

“Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, emocionado por el potencial de la empresa y espero seguir su progreso”, indicó en un comunicado.

El consejo de OpenAI dijo que apreciaba las contribuciones y la perspectiva de Summers.

Summers se unió al consejo de OpenAI en noviembre de 2023, como parte de un esfuerzo por restaurar la estabilidad en la organización sin fines de lucro y traer de vuelta a su CEO Sam Altman después de que sus anteriores miembros del consejo despidieran a Altman días antes.

Investigaciones en Harvard

Por otra parte, la Universidad de Harvard anunció que abrirá una nueva investigación sobre las conexiones de Epstein con Summers, como expresidente de la institución, informó el martes el periódico de la institución.

“La universidad está llevando a cabo una revisión de la información concerniente a individuos en Harvard incluidos en los documentos recién divulgados de Jeffrey Epstein para evaluar qué acciones pueden ser justificadas”, declaró el vocero Jason Newton en un comunicado reportado primero por el Boston Globe y el Harvard Crimson.

Una revisión anterior completada en 2020 encontró que Epstein visitó el campus de Harvard más de 40 veces después de su condena por delitos sexuales en 2008 y se le dio su propia oficina y acceso irrestricto a un centro de investigación que ayudó a establecer. Al profesor que proporcionó la oficina posteriormente se le prohibió iniciar nuevas investigaciones o asesorar a estudiantes durante al menos dos años.

El martes, Summers apareció ante su clase de economía y abordó su implicación con Epstein.

“Algunos de ustedes habrán visto mi declaración de arrepentimiento expresando mi ver g üenza con respecto a lo que hice en comunicación con el Sr. Epstein y que he dicho que me voy a retirar de las actividades públicas por un tiempo. Pero creo que es muy importante cumplir con mis obligaciones docentes”, dijo.

Los comentarios de Summers fueron captados en video por la estudiante de Harvard Rosie Couture, quien compartió las imágenes en línea.

Epstein, quien las autoridades dijeron que murió por un suicidio en la cárcel, era un delincuente sexual condenado conocido por sus conexiones con personas ricas y poderosas, lo que lo convirtió en un foco de indignación y teorías de conspiración sobre irregularidades entre las élites estadounidenses.

Además de su cargo como secretario del Tesoro bajo el presidente demócrata Bill Clinton, fue presidente de Harvard durante cinco años, de 2001 a 2006.

Durante su gestión al frente del Tesoro norteamericano Summers apoyó políticas que luego fueron consideradas contribuyentes a las vulnerabilidades que explotaron en 2007–2008. Aunque Summers no tuvo un papel directo en la quiebra de Lehman Brothers en 2008, ayudó a construir el marco de desregulación financiera de finales de los 90 que permitió la acumulación de riesgos sistémicos.

La semana pasada, cuando se le preguntó sobre los correos electrónicos con Epstein, Summers emitió un comunicado en el que dijo que en su vida tenía “grandes arrepentimientos” y que su asociación con Epstein fue un “gran error de juicio”.

Ofensiva de Trump

Trump ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigara sus vínculos y los de otros demócratas prominentes con Epstein, en un intento por desviar la atención de su propia relación con el delincuente sexual convicto. Trump ha afirmado no tener ninguna conexión con los crímenes de Epstein.

El Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, votó casi unánimemente el martes a favor de forzar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, un resultado contra el que Trump había luchado durante meses antes de poner fin a su oposición.

El escándalo Epstein ha sido una espina clavada en el costado político de Trump durante meses, en parte porque él mismo difundió teorías conspirativas sobre Epstein entre sus seguidores. Fue una de las razones citadas para la caída de sus índices de aprobación, que esta semana alcanzaron un nuevo mínimo del 38% en la encuesta de Reuters/Ipsos. Tan solo el 20% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en este asunto.

Muchos votantes de Trump creen que su administración encubrió los vínculos de Epstein con figuras poderosas y ocultó detalles sobre su muerte en una cárcel de Manhattan en 2019, que fue dictaminada como suicidio.

