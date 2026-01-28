El ataque a una de las congresistas más críticas de Trump en Minnesota profundiza la tensión política en EE.UU.

MINNEAPOLIS.– La legisladora demócrata por Minnesota de origen somalí Ilhan Omar –una de las voces más críticas en el Congreso contra el presidente norteamericano, Donald Trump, y, a su vez, uno de sus blancos preferidos– fue agredida el martes por la noche cuando un hombre la roció con un líquido desconocido durante un mitin, mientras ella apuntaba contra el operativo contra los inmigrantes del gobierno federal en el estado.

Omar, figura destacada de la izquierda estadounidense, acababa de pedir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios durante protestas contra las redadas en el estado que representa. La congresista salió ilesa y continuó con su discurso.

Agresión a Ilhan Omar

El agresor, identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue reducido y expulsado del mitin. El sospechoso fue detenido por agresión en tercer grado y se abrió una investigación, según la policía. Añadieron que se convocó a un equipo de peritos forenses para analizar la escena.

Las autoridades no han informado sobre los posibles motivos del agresor, pero el incidente se produce en un momento en que Minneapolis se encuentra en franca oposición con la agresiva campaña de deportaciones de migrantes irregulares de Trump.

“Esta es la realidad que personas como este hombre desagradable no entienden: Minnesota es fuerte y nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos”, dijo la congresista cuando continuó con su discurso.

El incidente

La congresista había realizado el encuentro público en su distrito para abordar las operaciones en curso del ICE en la ciudad. Antes del incidente, los electores de Omar le plantearon cuestiones tan variadas como la recolección de basura y la difícil situación del norte de la ciudad, además de sus temores por las redadas migratorias que han desencadenado protestas masivas.

“Debemos abolir el ICE de una vez por todas. Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”, decía la congresista inmediatamente antes de la agresión.

Una persona es reducida luego de intentar atacar a la representante Ilhan Omar el 27 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sus comentarios reflejaban los reclamos de varios legisladores demócratas para que Noem renuncie o sea sometida a un proceso de destitución, luego de que agentes federales de inmigración balearan y mataran a dos personas en Minneapolis este mes.

Entonces, un hombre que estaba sentado en la primera fila se abalanzó sobre la representante demócrata y aparentemente le roció un líquido de un fuerte olor. Dos hombres redujeron rápidamente al agresor, lo que provocó gritos de “fuera nazis” mientras lo sacaban del recinto.

La legisladora, visiblemente conmocionada tras el ataque, insistió ante su equipo y el personal de seguridad en continuar. Pidió una servilleta y les dijo: “Denme solo 10 minutos. Se los ruego. Por favor, no les permitan quedarse con el espectáculo”.

La jeringa que un individuo utilizó en un intento de ataque contra la representante Ilhan Omar el 27 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los espectadores se quedaron atónitos y retrocedieron mientras se desarrollaba el altercado en un contexto ya tenso en Minnesota. La demócrata ha acusado al presidente norteamericano de convertir Minneapolis en una “zona de guerra”, mientras que él la ha acusado de corrupción sin aportar pruebas.

Horas antes de este episodio, Trump había criticado a Omar en un acto en Iowa y volvió a hacer comentarios inflamatorios sobre su país de nacimiento, Somalia. Dijo que los inmigrantes “tienen que demostrar que pueden amar a nuestro país. Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”.

I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work.



I don’t let bullies win.



Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

Más tarde, alguien entre el público le agradeció a Omar por quedarse y continuar tras la agresión. “Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, dijo la congresista.

Tras el mitin, Omar, la primera representante somalíestadounidense, publicó en la red social X: “Estoy bien”.

“Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo“, escribió la congresista.

Las reacciones del ataque

La Policía del Capitolio de Estados Unidos, que investiga las amenazas contra legisladores, afirmó en un comunicado que el ataque contra Omar fue “inaceptable” y que enfrentará una “justicia rápida”.

“Ahora estamos trabajando con nuestros socios federales para que este hombre enfrente los cargos más graves posibles y disuadir este tipo de violencia en nuestra sociedad”, señaló la agencia.

Los asistentes escuchan mientras la representante de Estados Unidos Ilhan Omar habla en Minneapolis, Minnesota, el 27 de enero de 2026 BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mientras el video del incidente se difundía rápidamente en redes sociales, varios funcionarios condenaron la agresión. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, denunció el ataque y escribió en X que “este tipo de comportamiento no será tolerado en nuestra ciudad” y que “la violencia y la intimidación no tienen lugar en Minneapolis”.

La representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur y a menudo enfrentada políticamente con Omar, dijo estar “profundamente perturbada” por el ataque.

“Independientemente de cuán enérgicamente discrepe con su retórica –y discrepo–, ningún funcionario electo debería enfrentar ataques físicos”, escribió en redes sociales. “Esto no es lo que somos”, agregó.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times